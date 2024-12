Votre animal a-t-il besoin d’une thérapie ? 7 signes qui ne trompent pas

Dans un monde où le bien-être animal est (presque enfin) devenu une priorité, une question commence à émerger dans l’esprit des amoureux.ses des bêtes : Et si mon animal avait besoin d’une thérapie ? Si cela peut sembler saugrenu au premier abord, détrompez-vous : tout comme nous, nos compagnons à poils, plumes ou encore écailles peuvent avoir leurs petits tracas. Alors, comment savoir si Médor ou Minou cache des angoisses profondes ou un stress mal géré ? Voici 7 signes révélateurs que votre animal pourrait bien avoir besoin d’une petite séance sur le divan.

Des comportements répétitifs (et franchement étranges)

Votre chien tourne en rond comme un danseur étoile avant de s’attaquer à sa queue ? Votre chat se lèche compulsivement, à tel point qu’il commence à perdre des poils ? Ces comportements répétitifs peuvent être des indicateurs de stress, d’ennui ou même d’un trouble obsessionnel compulsif (oui, ça existe aussi chez eux). Un.e comportementaliste pourrait alors vous aider à comprendre ce qui tracasse votre animal.

Aboiements ou miaulements intempestifs

Si votre chien hurle à la mort dès que vous franchissez le seuil de la porte, ou si votre chat miaule sans arrêt comme s’il auditionnait pour un opéra, cela peut être un signe de détresse émotionnelle. Les animaux s’expriment souvent par le son quand quelque chose ne va pas. Et non, lui demander de « faire moins de bruit » ne suffira pas (aussi poli que vous soyez).

Propreté en mode pause

Si votre animal, parfaitement propre depuis des années, commence à faire ses besoins partout sauf dans son bac ou à l’extérieur, ce n’est pas qu’il cherche à se venger de vous. Souvent, cela reflète un stress, une peur, voire une dépression. Alors, au lieu de sortir le nettoyant à tapis en grognant, demandez-vous ce qui cloche dans son quotidien.

Un mode zombie : apathie et isolement

Votre chat reste prostré dans un coin, fixant le mur avec l’air d’un penseur existentialiste ? Votre chien, autrefois joyeux, n’est plus motivé par ses jouets préférés ? Ces attitudes peuvent être le signe d’une dépression. Oui, nos amis les animaux peuvent aussi ressentir un profond blues, souvent lié à des changements dans leur environnement ou à la solitude.

Des signes d’agressivité inexpliqués

Minou, d’ordinaire doux comme un agneau, se transforme soudain en tigre chaque fois qu’on le caresse ? Médor grogne ou mord sans raison apparente ? Ces explosions d’agressivité ne tombent pas du ciel. Elles peuvent révéler une douleur physique, un traumatisme passé ou un inconfort psychologique. Un.e professionnel.le pourra déterminer si une thérapie comportementale est nécessaire.

Un appétit en montagnes russes

Votre animal boude son bol alors qu’il se jetait dessus il y a encore une semaine ? Ou au contraire, il dévore tout ce qui traîne, y compris des objets non comestibles (chaussettes, carton, etc.) ? Les variations soudaines dans leur appétit peuvent révéler un mal-être sous-jacent. Ce n’est peut-être pas juste un caprice, mais un appel à l’aide.

Une dépendance étouffante (ou un rejet total)

Si votre chien vous suit partout, même aux toilettes, comme si vous étiez son unique raison de vivre, ou si votre chat vous fuit comme si vous portiez l’odeur d’un concurrent félin, c’est qu’il y a un déséquilibre dans votre relation. Ces comportements extrêmes signalent souvent des troubles d’attachement ou d’anxiété.

Que faire si vous reconnaissez votre animal dans ces signes ?

D’abord, respirez : vous n’êtes pas seul.e, et beaucoup de ces troubles peuvent être traités avec l’aide d’un.e professionnel.le. Voici quelques options :

Comportementaliste animalier : un.e expert.e qui analysera le contexte et proposera des solutions adaptées.

un.e expert.e qui analysera le contexte et proposera des solutions adaptées. Vétérinaire : parfois, un problème de santé physique est à l’origine du mal-être. Un check-up complet est donc une bonne idée.

parfois, un problème de santé physique est à l’origine du mal-être. Un check-up complet est donc une bonne idée. Thérapies alternatives : sophrologie pour animaux, ostéopathie, ou même des séances avec un.e spécialiste en communication animale, les options sont nombreuses.

À défaut d’emmener votre animal faire une thérapie, pourquoi ne pas l’emmener avec vous lors de vos propres séances chez le.a psy ? De plus en plus de thérapeutes acceptent en effet la présence des animaux pendant les consultations, car ils ont un effet apaisant et peuvent aider à réduire le stress et l’anxiété, aussi bien chez les humains que chez les animaux. Ainsi, vous pouvez vivre ce moment ensemble, et peut-être même découvrir que la thérapie devient une expérience partagée.

Nos animaux ne peuvent pas nous dire avec des mots qu’ils ne vont pas bien, mais leurs comportements parlent pour eux. Alors, si vous remarquez des signaux inquiétants, ne les ignorez pas. Un animal bien dans ses pattes, c’est aussi un.e humain.e plus heureux.se !