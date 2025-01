Comment ces nouvelles colorations vont sublimer votre look (et vous surprendre !)

En 2025, la tendance en matière de coloration capillaire repose sur trois piliers principaux : la personnalisation, la brillance et l’originalité. On voit naître des nuances sophistiquées qui jouent autant sur la subtilité des reflets que sur l’audace de couleurs plus franches. Voici un tour d’horizon des grandes inspirations qui marqueront l’année :

1. Les bruns de caractère

Expensive Brunette : Toujours très en vogue, ce brun foncé se veut riche et ultra-brillant, avec des reflets chauds (chocolat, caramel) pour une apparence luxueuse.



Brun épicé : On y ajoute une légère touche rougie ou cuivrée pour donner de la profondeur et un éclat chaleureux, parfait pour illuminer le visage.

2. Les blonds raffinés

Blond “milk tea” : Un beige délicat entre le doré et le cendré, évoquant la douceur d’un thé au lait. C’est la nuance idéale pour celles qui veulent un blond ni trop chaud, ni trop froid.

Blond nacré : Un reflet presque irisé, tirant vers le perle, pour un effet "nude" et sophistiqué. À associer à des soins gloss pour une brillance miroir.

3. Les roux et cuivrés modernisés

Roux doré : Contrairement au roux traditionnel, on l’accompagne de nuances dorées qui accrochent la lumière et adoucissent le côté flamboyant.

Cuivré satiné : Un roux à mi-chemin entre l'orange et le rouge, avec un fini glossy très brillant. Idéal pour mettre en valeur les teints clairs comme plus mats.

4. Les nuances pastel et fantaisie

Pastels “smoky” : Des teintes poudrées (rose, lavande, bleu glacier) avec un soupçon de gris ou de reflets brumeux, pour un effet vaporeux et délicat.

Effets holographiques : On mixe plusieurs tons (argenté, bleuté, violine) pour créer des reflets changeants. Ces jeux de lumière donnent un résultat ultra-tendance et futuriste.

5. Techniques de coloration en évolution

Balayage “airtouch” : Méthode permettant de répartir la couleur de façon très fondue. On utilise de l’air (sèche-cheveux) pour isoler certaines mèches et obtenir un dégradé subtil, sans démarcation.

Mèches encadrantes (money piece) revisitées : Ces deux mèches plus claires autour du visage évoluent vers des tons originaux (cendrés, pastel, cuivrés) pour moderniser la coiffure et l'illuminer instantanément.

6. L’importance du soin

Soins “bond builders” : De plus en plus intégrés aux protocoles coloration, ils protègent et renforcent la fibre pendant l’application. Résultat : moins de casse, plus de brillance.

Glossing de finition : Après la coloration, l'application d'un gloss transparent ou légèrement teinté permet d'apporter un fini miroir et de sublimer la couleur.

7. Personnalisation et subtilité

Reflets sur mesure : Les coiffeurs personnalisent les mélanges de pigments pour créer une teinte unique adaptée à la carnation, la texture et le style de chacun(e).

Look "naturel sublimé" : Les colorations tendance s'inspirent de la couleur naturelle de base, qu'elles rehaussent de nuances tout en gardant un effet "authentique", où la transition des tons reste douce.

En résumé

En 2025, la coloration capillaire est à la fois créative et hautement personnalisée. Chaque nuance, du brun riche au pastel irisé, est pensée pour valoriser la coupe et la personnalité, tout en misant sur la brillance et la santé du cheveu. Les nouvelles techniques et les soins ciblés (bond builders, glossing, protocoles de protection) permettent d’arborer des colorations lumineuses et durables, révélant toute la beauté de la chevelure.