Les accessoires pour cheveux oversize sont de retour : nos 8 coups de coeur

Les tendances capillaires ne cessent jamais de nous surprendre. Et cet été 2024, c’est le grand retour des accessoires pour cheveux oversize ! Des chouchous démesurées aux bandeaux volumineux, il est temps de dire adieu à la discrétion. Et de laisser vos cheveux faire une déclaration audacieuse. Voici nos 8 coups de cœur parmi les accessoires pour cheveux oversize les plus en vogue cet été.

Les chouchous XXL

Les années 90 reviennent en force avec le retour des chouchous. Cette fois-ci, ils sont XXL. Optez pour des chouchous en velours doux dans des teintes riches comme le bordeaux ou le bleu marine. Ou osez un chouchou métallique pour un effet plus glamour. Portez-les autour de votre poignet pour une touche de style supplémentaire lorsque vous les retirez de vos cheveux.

Les pinces à cheveux XXL

Rien ne peut battre une pince à cheveux qui non seulement maintient parfaitement votre coiffure en place, mais qui est également un véritable accessoire de mode. Les pinces XXL sont de retour avec des formes et des couleurs qui captivent l’œil. Imaginez une pince à cheveux en forme de cœur, parfaite pour ajouter une touche romantique à votre look. Ou une pince à motifs géométriques qui apporte une dose de modernité instantanée.

Les bandeaux imposants

Les bandeaux ne sont plus simplement fonctionnels, ils sont maintenant un élément essentiel de votre style. Optez pour des bandeaux oversize ornés de perles, de cristaux ou de tissus dits luxueux pour ajouter une touche glamour à n’importe quelle tenue. Que vous les portiez pour une soirée spéciale ou pour une journée décontractée, ces bandeaux sont le moyen idéal de transformer votre coiffure en un instant.

Les élastiques à cheveux décorés

Qui a dit que les élastiques à cheveux devaient être simples et discrets ? Cette saison, ils sont tout sauf ordinaires. Des élastiques avec des nœuds volumineux aux modèles décorés de fleurs et de perles, ces accessoires sont ainsi parfaits pour ajouter une touche de fantaisie à votre queue de cheval ou à votre chignon.

Les serres-têtes sculpturaux

Les serres-têtes ne se contentent plus de simplement tenir vos cheveux en place ; ils deviennent des pièces maîtresses de votre look. Optez pour des serres-têtes sculpturaux avec des motifs audacieux et des formes inhabituelles. Que vous préfériez un style vintage avec des volutes en métal ou un look moderne avec des formes géométriques, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions.

Les barrettes à paillettes

Les barrettes reviennent en force cette saison, et elles ne sont pas timides. Des barrettes à paillettes qui ajoutent une touche d’éclat à vos mèches à celles qui sont ornées de motifs ludiques comme des étoiles ou des animaux, ces petites touches peuvent transformer instantanément votre coiffure en une œuvre d’art capillaire.

Les bandeaux à fleurs

Les bandeaux à fleurs ne se démodent jamais, et cette saison, ils sont plus grands et plus audacieux que jamais. Optez pour des bandeaux ornés de fleurs en tissu aux couleurs vives pour apporter une touche de fraîcheur à votre coiffure. Parfaits pour les mariages, les garden parties ou simplement pour ajouter une note printanière à votre look quotidien.

Les pinces à cheveux émaillées

Les pinces à cheveux émaillées ajoutent une touche de couleur et de texture à votre coiffure. Optez pour des designs vibrants comme des motifs floraux ou des formes abstraites pour ajouter une touche artistique à vos cheveux. Que vous les portiez seules ou en groupe pour un look audacieux, ces pinces sont ainsi un moyen amusant et facile d’expérimenter avec la mode capillaire.

Avec ces accessoires pour cheveux oversize, il n’y a aucune excuse pour rester dans l’ombre. Laissez libre cours à votre créativité et faites ressortir votre côté audacieux !