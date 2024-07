Chignon : 4 conseils pour trouver celui idéal pour votre visage

Le chignon, ce classique indémodable, est l’une des coiffures les plus polyvalentes et élégantes. Que ce soit pour une soirée chic, une journée au bureau, ou une sortie décontractée, il y a un chignon pour chaque occasion et surtout, pour chaque forme de visage. Mais comment savoir quel style de chignon est le plus flatteur pour vous ? Voici 4 conseils essentiels pour trouver le chignon idéal selon la forme de votre visage, avec une touche de fun pour vous guider !

Connaître la forme de votre visage

Avant de plonger dans le monde merveilleux des chignons, il est crucial de connaître la forme de votre visage. Il existe six formes de visage principales : ovale, rond, carré, rectangulaire, en cœur et en diamant. Identifiez la vôtre pour mieux comprendre quelles coiffures vous mettront le plus en valeur. Pour cela, prenez un miroir, tracez les contours de votre visage avec un rouge à lèvres (oui, oui !) et comparez-le aux descriptions typiques des formes de visage ci-dessous.

Visage ovale : l’univers des possibilités

Vous avez un visage ovale ? Félicitations, vous êtes béni.e par les dieux de la symétrie ! Les visages ovales peuvent se permettre presque tous les styles de chignon. Du chignon bas et chic au chignon haut et structuré, amusez-vous à expérimenter. Un chignon tressé légèrement décalé ajoutera une touche de modernité. Pensez à garder du volume sur le dessus pour un look équilibré et glamour.

Visage rond : allongez avec style

Pour les personnes qui ont un visage rond, l’objectif est d’allonger et de donner de la hauteur. Un chignon haut, style ballerine, est parfait pour cela. Il crée l’illusion d’un visage plus long. Évitez les chignons trop plats ou bas qui peuvent accentuer la rondeur (même si vous faites, bien sûr, comme vous le souhaitez). Ajoutez une mèche de cheveux libre ou une frange latérale pour casser la symétrie et apporter de la douceur.

Visage carré : adoucissez les angles

Les visages carrés ont des lignes fortes et marquées. Pour adoucir ces traits, optez pour des chignons lâches et romantiques. Un chignon bas avec quelques mèches encadrant le visage peut faire des merveilles. Les tresses et les boucles ajoutent également une touche délicate. Évitez les chignons trop stricts qui risquent d’accentuer la mâchoire carrée (libre à vous, bien sûr, de choisir la coiffure qui vous fait envie).

Visage rectangulaire : équilibrez les proportions

Si votre visage est rectangulaire, l’objectif est de créer l’illusion de largeur. Un chignon bas et volumineux est idéal pour cela. Ajoutez des accessoires comme des bandeaux ou des épingles décoratives pour attirer l’attention sur la largeur plutôt que sur la longueur. Des chignons tressés avec du volume sur les côtés sont également une excellente option.

Visage en cœur : harmonisez le front

Les visages en cœur se caractérisent par un front large et un menton étroit. Pour équilibrer ces proportions, optez de préférence pour un chignon bas et décontracté. Un chignon flou avec quelques mèches lâches adoucira le front large. Évitez les chignons hauts et tirés à quatre épingles qui risquent de rendre le front encore plus proéminent.

Visage en diamant : mettez en valeur vos traits

Avec un visage en diamant, vous avez des pommettes larges et un menton pointu. Les chignons bas et élégants sont vos meilleurs amis. Un chignon bas avec des mèches ondulées encadrant le visage peut magnifiquement mettre en valeur vos traits. Évitez les styles trop volumineux sur le dessus qui pourraient déséquilibrer l’harmonie naturelle de votre visage.

Adaptez à l’occasion

Le chignon idéal ne dépend pas uniquement de la forme de votre visage, mais aussi de l’occasion. Pour un événement formel, un chignon structuré et lisse est souvent la meilleure option. Pour une journée décontractée, un chignon désordonné et casual peut être parfait. N’oubliez pas aussi d’adapter votre chignon à votre tenue et à l’ambiance de l’événement.

Ajoutez des accessoires

Les accessoires peuvent transformer un chignon simple en une véritable œuvre d’art. Bandeaux, épingles à cheveux, perles, fleurs… les options sont infinies ! Les accessoires ne se contentent pas de sublimer votre chignon ; ils peuvent également aider à équilibrer les proportions de votre visage. Par exemple, un bandeau large peut réduire l’apparence d’un front haut, tandis qu’une fleur placée sur le côté peut attirer l’attention sur vos pommettes.

La confiance est la clé

Quel que soit le chignon que vous choisissez, la clé pour le porter avec style est la confiance. Si vous vous sentez bien avec votre coiffure, cela se verra. Jouez avec différents styles, expérimentez, et trouvez celui qui vous fait sentir magnifique. Après tout, la beauté d’un chignon réside autant dans l’attitude que dans l’art de la coiffure.

Trouver le chignon parfait pour votre visage n’est pas une tâche insurmontable, surtout avec ces conseils en tête. Que vous ayez un visage ovale, rond, carré ou encore rectangulaire, il y a un chignon qui vous attend, prêt à sublimer votre beauté unique. Alors, à vos peignes, pinces et épingles !