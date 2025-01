Elle boucle ses cheveux avec sa petite culotte : l’astuce efficace qui affole le web !

Les réseaux sociaux regorgent d’astuces beauté plus insolites les unes que les autres. Mais là, on peut dire qu’on a atteint un tout nouveau niveau de… créativité. Dans une vidéo Instagram, la créatrice de contenus Zore Espana dévoile sa méthode totalement décalée (et super simple) pour obtenir de jolies boucles, tout en utilisant un accessoire qu’on n’aurait jamais pensé utiliser dans ce contexte : une culotte. Vous êtes sceptiques ? Attendez de découvrir cette astuce qui pourrait bien changer votre routine capillaire.

La magie de la petite culotte : comment ça fonctionne ?

Au-delà de son côté décalé, cette astuce est accessible à tout le monde. Que vous ayez des cheveux mi-longs ou longs, épais ou fins, cette technique fonctionne à merveille. Vous n’avez pas besoin de matériel spécifique. Fini les frisottis causés par le fer à friser ou les brûlures accidentelles.

Notez que la première étape consiste à avoir les cheveux légèrement humides. Cela permet à vos boucles de mieux se former. Voici comment faire :

L’avantage de cette astuce

Le plus grand avantage de cette méthode, et c’est ce qui fait tout son buzz, c’est qu’elle permet de se boucler les cheveux sans utiliser de chaleur. Dites adieu aux dommages liés à la chaleur et aux cheveux abîmés par des appareils de coiffure. De plus, cette technique coûte… zéro euro ! Une culotte propre, un peu de patience, et le tour est joué.

Vous avez maintenant tous les éléments pour vous lancer dans l’aventure de la « petite culotte capillaire ». N’hésitez pas à essayer et à faire découvrir cette méthode insolite à vos amies. C’est une façon insolite de prendre soin de vos cheveux sans casser votre tirelire pour des produits coiffants.