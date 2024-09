Voici ce que les compléments alimentaires peuvent faire à vos cheveux

Qu’on les ait courts, longs, bouclés, lisses, crépus ou fins, nos cheveux sont souvent au centre de nos préoccupations. Mais au-delà des shampoings, après-shampoings, huiles et sérums « magiques », une tendance de plus en plus populaire s’est infiltrée dans les routines capillaires : les compléments alimentaires pour cheveux. Vous en avez sûrement entendu parler, peut-être même que vous avez déjà été tenté d’ajouter une petite gélule à votre routine du matin. Mais, savez-vous vraiment ce que font les compléments à cheveux ? Spoiler alert : certains d’entre eux sont impressionnants. Plongeons dans cet univers fascinant !

Compléments alimentaires pour cheveux : pourquoi en prendre ?

Les cheveux sont souvent le reflet de notre santé globale. Stress, mauvaise alimentation, manque de sommeil, changements hormonaux… tous ces éléments peuvent influencer la santé et la croissance de nos cheveux. C’est là que les compléments pour les cheveux entrent en scène. L’idée est simple : si les cheveux manquent de certains nutriments essentiels, il suffit de les apporter via des compléments. Et hop, adieu les problèmes ! Mais comme toute chose en nutrition et en bien-être, il y a des nuances.

Adopter un rythme de vie dit sain et équilibré est en effet également essentiel pour votre bien-être général, dont celui de vos cheveux. Les compléments alimentaires, comme ceux de la marque Nutrielement, peuvent jouer un rôle précieux, mais ne font pas tout le travail. À vous d’adopter une alimentation variée, une hydratation adéquate ou encore un sommeil de qualité, tout en intégrant des compléments alimentaires.

Les nutriments stars pour des cheveux en pleine santé

Avant de vous précipiter pour acheter des flacons de compléments, il est bon de connaître les principaux nutriments censés faire des merveilles sur votre crinière. Voici quelques stars dans ce domaine.

La Biotine (Vitamine B7). Elle est sans doute la vedette incontestée du monde des cheveux. La biotine est essentielle pour la production de kératine, une protéine qui constitue une grande partie de nos cheveux. Des études ont montré que les personnes présentant une carence en biotine peuvent souffrir de chute de cheveux et d’ongles cassants. Un petit coup de boost en biotine et hop, des cheveux plus forts et en meilleure santé !

Les bénéfices des compléments alimentaires pour les cheveux

Ok, maintenant que vous connaissez les acteurs principaux, voyons ce qu’ils peuvent réellement faire pour vos cheveux. Les bénéfices promis par ces compléments sont variés, mais quelques-uns se distinguent.

Favoriser la croissance des cheveux. Les compléments alimentaires, notamment ceux contenant de la biotine, du zinc ou du fer, sont souvent pris pour accélérer la croissance des cheveux. Il est important de noter que si vous avez une alimentation équilibrée et que vous n’êtes pas en carence, vous ne verrez peut-être pas de changement spectaculaire. En revanche, pour les personnes qui manquent de certains nutriments, les résultats peuvent être bluffants ! Imaginez des cheveux plus longs, plus épais et qui poussent plus vite. Tentant, non ?

Notons que si certains compléments alimentaires promettent monts et merveilles, il est essentiel de garder quelques points à l’esprit. Même si vous prenez les compléments les « plus puissants du monde », il faudra un certain temps avant de voir des résultats. Les cheveux poussent à un rythme moyen d’environ 1 à 1,5 cm par mois, donc patience est de mise ! Généralement, il faut compter au moins 3 mois de prise régulière avant de constater des effets visibles.

Si vous souffrez de carences en certains nutriments, les compléments alimentaires peuvent ainsi avoir des effets impressionnants. Pour qu’ils soient vraiment efficaces, ils doivent toutefois être pris dans le cadre d’un mode de vie globalement sain. Vous êtes ce que vous mangez – et ce que vous complémentez !

