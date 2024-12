Cette astuce improbable va faire scintiller vos cheveux à Noël !

À l’approche des Fêtes de fin d’année, vous cherchez certainement une coiffure plus sophistiquée que d’habitude. Vous poncez Pinterest et Instagram en quête d’inspiration. Vous enregistrez des idées sans avoir la certitude de pouvoir les reproduire chez vous. On ne va pas se mentir, les tutoriels, si simples à l’écran, ne rendent pas du tout pareil dans la réalité. En général, vous abandonnez au bout d’une minute et vous vous contentez d’une barrette en perle ou d’un ruban en velours accroché sobrement. Mais avec sa trouvaille, cette créatrice de contenu va révolutionner votre mise en beauté et transformer vos cheveux en rivière d’or, sans effort. Avec ce produit que vous avez toutes dans vos trousses de maquillage, vous allez pouvoir faire scintiller vos cheveux à Noël et éblouir vos convives.

Mettre du fard dans ses cheveux, l’astuce qui change tout !

Noël se présage doucement à l’horizon. Comme chaque année, vous avez peut-être déjà repéré des coiffures festives sur la toile. Sauf que voilà, les tutoriels que vous croisez au gré de vos scrolls ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique. Vous avez beau vous entraîner et persévérer devant le miroir, vous abandonnez au bout de quelques coups de peigne. La création capillaire que vous projetiez sur votre tête ne ressemble à rien. Il vous faudrait une bonne fée comme celle qui transforme les guenilles de Cendrillon en robe luxueuse pour réussir la mise en beauté.

Eh bien, cette année, votre marraine s’appelle Tracy ! Cette créatrice de contenu a eu une brillante idée : détourner un produit de make-up incontournable en poudre capillaire. Elle se sert d’un fard à paupières argenté non pas pour maquiller ses paupières, mais pour orner sa chevelure ébène. Cette beauty-addict utilise une houppette pour illuminer sa chevelure sans y passer des heures ni l’endommager. Elle trempe le petit accessoire en velours dans le fard et l’applique sur toute la longueur de la même manière qu’un fer à lisser. Le résultat est éblouissant et beaucoup plus chic qu’avec les bombes prêtes à l’emploi !

Alors, oubliez les chignons fantaisie, les tresses soutenues et les autres coiffures qui nécessitent l’intervention d’une vraie experte. Ne vous cassez pas la tête (sans mauvais jeu de mot) et misez sur cette lumineuse astuce qui apporte un charme quasi mystique à votre chevelure.

Quelques conseils pratiques avant de reproduire le geste

Avant de calquer le geste de Tracy et d’en faire votre signature de Fêtes, vous devez quand même prendre quelques notes. D’abord, préférez un fard argenté si vous avez les cheveux foncés et un fard plutôt doré ou un peu cuivré si vous avez les cheveux clairs. Il ressortira davantage. Pour avoir un rendu chic, mais pas cheap, évitez les couleurs trop « voyantes » comme le vert ou le rouge, très tentantes en cette saison. Sinon, vous risquez de ressembler à un sapin ambulant.

Ensuite, privilégiez des fards qui affichent une composition saine comme ceux de la marque « Si Si la Paillette ». Ils seront en contact prolongé avec vos cheveux, donc vous devez surveiller les ingrédients à la loupe. Enfin, tamponnez votre houppette dans la matière et déposez le fard sur vos cheveux. Le geste est le même que lorsque vous ondulez les rubans de Noël pour leur donner cette forme de tortillons. À noter : même si vous avez une flemme monumentale de vous laver les cheveux, c’est une étape précieuse. Au-delà de ruiner vos oreillers, vous risquez d’assécher votre chevelure.

Les autres techniques pour mettre des paillettes dans vos cheveux

Si vous voulez métamorphoser vos cheveux à Noël sans les saupoudrer de cette neige scintillante, il existe d’autres astuces rusées. Voici comment attirer l’attention sur votre chevelure et être la vedette de la soirée (après le père Noël bien sûr).

La cire ou le gel pailleté

Pour une tenue impeccable et des paillettes qui ne tombent pas partout, misez sur des cires ou gels capillaires enrichis de paillettes. Il suffit de les appliquer avec vos doigts ou un pinceau sur des mèches sélectionnées ou sur les racines pour un effet « glitter roots ». Cette méthode est idéale pour un look à la fois chic et festif.

Les accessoires scintillants

Optez pour des barrettes, des élastiques ou des bandeaux décorés de strass ou de paillettes. Ces accessoires, en plus d’ajouter une touche de glamour, apportent une petite étincelle à votre look capillaire et vous évitent des nettoyages laborieux.

Les filaments en or

Pour magnifier vos cheveux à Noël sans appliquer de produits, vous pouvez aussi miser sur des filaments en or. Vous savez, ceux qui ponctuent vos guirlandes. Au lieu de les accrocher à votre sapin, suspendez-les à votre chevelure. Faites un petit noeud à la racine et laissez la magie opérer !

Avec cette astuce, vos cheveux rayonnent à Noël et accrochent tous les regards sur leur passage. Vous n’avez pas fini d’entendre « c’est quoi ton secret ! ». Une idée de génie à reproduire à chaque fois qu’il faut se mettre sur son 31.