Cheveux longs : voici la coiffure tendance de l’automne à adopter d’urgence !

L’automne est là, et avec lui, de nouvelles tendances coiffure qui vont sublimer nos cheveux longs. Cette saison, une coiffure en particulier fait son grand retour sur les podiums et dans la rue : la queue de cheval revisitée. Simple, pratique, et ultra-stylée, cette coiffure classique se modernise pour devenir l’alliée parfaite de nos looks d’automne. Voici pourquoi vous devriez adopter d’urgence cette tendance et comment la porter avec élégance.

La queue de cheval revisitée : pourquoi c’est LA coiffure de l’automne

La queue de cheval a toujours été un incontournable des coiffures simples et rapides. Cependant, cet automne, elle se réinvente pour devenir bien plus qu’une solution de dépannage. Finies les queues de cheval basiques, la version revisitée mise sur des détails qui font toute la différence : texture, volume, accessoires, et variations créatives.

Que ce soit pour aller travailler, pour un brunch entre ami.e.s ou même pour une soirée, la queue de cheval s’adapte à toutes les situations et apporte une touche élégante sans effort.

La queue de cheval basse et lisse : le minimalisme chic

Pour les adeptes des looks épurés et minimalistes, la queue de cheval basse et lisse est un choix parfait. Placée juste au niveau de la nuque, cette version de la queue de cheval est à la fois simple et sophistiquée.

Comment l’adopter ?

L’astuce pour réussir cette coiffure est de bien lisser vos cheveux avant de les attacher. Utilisez un sérum ou un spray pour un effet brillant et sans frisottis. Une raie centrale ou légèrement décalée peut aussi ajouter une touche de modernité à cette coiffure. Ce style s’accorde parfaitement avec des tenues élégantes et des manteaux longs, pour une allure résolument chic cet automne.

La queue de cheval haute avec du volume : glamour et audace

Pour celleux qui préfèrent un look plus audacieux, la queue de cheval haute avec du volume est une option idéale. Cette version de la queue de cheval, popularisée par des icônes comme Ariana Grande, permet d’allonger le visage tout en donnant un effet glamour et dynamique.

Comment l’adopter ?

Créez du volume en crêpant légèrement les racines ou en utilisant un spray texturisant. Vous pouvez aussi enrouler une mèche de cheveux autour de l’élastique pour cacher ce dernier et donner un effet plus soigné et élégant. Cette coiffure fonctionne particulièrement bien avec des tenues de soirée ou des événements où vous souhaitez vous démarquer.

La queue de cheval torsadée ou tressée : la touche bohème

Cet automne, on voit aussi la queue de cheval se décliner dans des versions plus travaillées, avec des tresses ou des torsades intégrées. Ces variations apportent une touche bohème et romantique à la coiffure tout en restant faciles à réaliser.

Comment l’adopter ?

Séparez une petite section de cheveux à l’avant et réalisez une tresse ou une torsade que vous intégrerez à votre queue de cheval. Vous pouvez également opter pour une tresse sur toute la longueur de la queue pour un look plus élaboré. Ajoutez des accessoires comme des rubans ou des épingles décoratives pour un effet encore plus tendance. Ce style s’accorde parfaitement avec les manteaux oversize et les écharpes en laine pour un look d’automne cosy et stylé.

La queue de cheval bouclée : texture et mouvement

Si vous avez les cheveux bouclés ou ondulés, l’automne est la saison idéale pour embrasser votre texture naturelle. La queue de cheval revisitée pour cheveux bouclés mise sur le volume et le mouvement pour un look décontracté mais chic.

Après avoir appliqué un produit texturisant pour définir vos boucles, attachez vos cheveux en une queue de cheval haute ou basse, selon vos préférences. Laissez quelques mèches libres à l’avant pour encadrer votre visage et donner un effet plus naturel. Ce look est parfait pour les journées décontractées, les sorties entre ami.e.s ou les promenades d’automne en ville.

Les accessoires qui font la différence

Cette saison, la queue de cheval revisitée s’accompagne d’accessoires qui la subliment. Les élastiques se font discrets, souvent cachés sous des mèches de cheveux ou remplacés par des rubans en velours, pour un effet sophistiqué. Les pinces à cheveux, épingles décorées de perles ou encore les foulards peuvent aussi transformer une queue de cheval simple en un véritable atout mode.

N’oubliez pas d’adapter vos accessoires à votre tenue et à l’occasion. Un ruban en satin pour une soirée chic, un foulard en soie pour un brunch entre ami.e.s, ou encore des barrettes minimalistes pour une journée de travail, à vous de jouer avec les combinaisons !

Cet automne, la queue de cheval revisitée est la coiffure tendance à adopter d’urgence. Que vous optiez pour une version lisse et minimaliste, volumineuse et glamour, ou texturée et bohème, cette coiffure s’adapte à tous les styles et toutes les occasions. Simple à réaliser et toujours élégante, elle deviendra sans aucun doute votre alliée mode pour la saison. Alors, prêt.e.s à revisiter votre queue de cheval ?