La frange que tout le monde va vouloir cet automne (et ce n’est pas celle que vous croyez)

Coiffure
Fabienne Ba.
Jonaorle _ Pexels

La rentrée annonce le grand retour de la frange, mais pas celle que vous imaginez. Zoom sur la « ghost bangs », la tendance capillaire discrète et élégante qui séduit déjà tous les experts.

Une nouvelle frange fait son apparition

Fini les « letterbox bangs » structurées, la mode automne 2025 mise sur la “ghost bangs”. Imaginée comme une variante légère de la célèbre frange rideau, cette frange « fantôme » se fond subtilement dans la chevelure et offre un effet structurant tout en douceur. Sa force ? Offrir l’illusion d’une frange… sans les contraintes ni l’engagement d’une coupe franche.

Pourquoi la ghost bangs va séduire tout le monde

Selon le coiffeur Louis Byrne, la ghost bangs est “un dégradé doux sur le contour du visage, qui flotte autour des pommettes et de la mâchoire”. Parfaite pour celles qui hésitent à franchir le pas, elle harmonise toutes les morphologies et sublime tout particulièrement les cheveux longs ou dégradés. Facile à coiffer et pleine de mouvement, elle apporte mystère et modernité aux looks de la saison.

Conseils pour adopter la tendance en toute simplicité

La ghost bangs se démarque par sa versatilité : à porter avec raie au centre, sur le côté ou relookée façon frange rentrée. Un coup de brosse ronde et un souffle de chaleur suffisent à lui donner volume et galbe. Pour finir, une crème légère ou une cire douce sublime la texture sans figer. L’idée ? Le style, sans l’entretien !

La “ghost bangs” s’impose comme la frange chic et discrète à adopter pour dynamiser ses cheveux cet automne, tout en légèreté et facilité.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Glossed Chestnut, le brun lumineux qui affole les salons de coiffure en ce moment

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Glossed Chestnut, le brun lumineux qui affole les salons de coiffure en ce moment

L’été 2025 fait la part belle au châtain lumineux avec le glossed chestnut, coloration signature portée par Dakota...

À 60 ans, Monica Bellucci prouve que cette frange peut tout changer

Toujours au sommet de l’élégance, Monica Bellucci a une fois de plus captivé les projecteurs lors de la...

L’objet le plus sous-estimé de votre sac à main, jusqu’au jour où vous en avez vraiment besoin

Petit, discret, presque oublié… et pourtant incroyablement utile. L’élastique à cheveux, ce petit cercle de tissu ou de...

Secret beauté d’été : voici pourquoi les cascading curls rendent accro toutes les générations

En 2025, ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux qui dictent la tendance, mais aussi l’impact des...

Elle a trouvé le meilleur moyen de boucler ses cheveux en pleine canicule

Alors que tout le monde se plaint de la canicule et rêve de migrer en Laponie le temps...

Avec une coiffure « effet mouillé », Naomi Watts lance la tendance capillaire de l’été

Sur son compte Instagram, Naomi Watts a récemment partagé une série de photos dévoilant un look beauté qui...