La frange que tout le monde va vouloir cet automne (et ce n’est pas celle que vous croyez)

La rentrée annonce le grand retour de la frange, mais pas celle que vous imaginez. Zoom sur la « ghost bangs », la tendance capillaire discrète et élégante qui séduit déjà tous les experts.

Une nouvelle frange fait son apparition

Fini les « letterbox bangs » structurées, la mode automne 2025 mise sur la “ghost bangs”. Imaginée comme une variante légère de la célèbre frange rideau, cette frange « fantôme » se fond subtilement dans la chevelure et offre un effet structurant tout en douceur. Sa force ? Offrir l’illusion d’une frange… sans les contraintes ni l’engagement d’une coupe franche.

Pourquoi la ghost bangs va séduire tout le monde

Selon le coiffeur Louis Byrne, la ghost bangs est “un dégradé doux sur le contour du visage, qui flotte autour des pommettes et de la mâchoire”. Parfaite pour celles qui hésitent à franchir le pas, elle harmonise toutes les morphologies et sublime tout particulièrement les cheveux longs ou dégradés. Facile à coiffer et pleine de mouvement, elle apporte mystère et modernité aux looks de la saison.

Conseils pour adopter la tendance en toute simplicité

La ghost bangs se démarque par sa versatilité : à porter avec raie au centre, sur le côté ou relookée façon frange rentrée. Un coup de brosse ronde et un souffle de chaleur suffisent à lui donner volume et galbe. Pour finir, une crème légère ou une cire douce sublime la texture sans figer. L’idée ? Le style, sans l’entretien !

La “ghost bangs” s’impose comme la frange chic et discrète à adopter pour dynamiser ses cheveux cet automne, tout en légèreté et facilité.