Coiffure femme sportive : pratique et stylée

Garder les cheveux bien coiffés pendant un entraînement intense, c’est loin d’être anodin. Une mèche rebelle qui colle sur le front ou un élastique qui lâche en pleine course peuvent suffire à briser la concentration.

Privilégier une coiffure femme sportive adaptée à sa longueur de cheveux et à son activité, c’est s’assurer confort, style et efficacité du premier échauffement au dernier sprint.

Voici un guide complet pour toutes les morphologies de chevelure.

Pourquoi adopter une coiffure adaptée à votre pratique sportive ?

Adopter la bonne coiffure de sport est aussi décisif que choisir la bonne paire de chaussures. Une coiffure mal adaptée distrait, gêne les mouvements et ralentit les performances.

Quand les cheveux restent en place, on peut se concentrer pleinement sur l’effort, que ce soit pendant un cours de cardio ou une séance de yoga.

La transpiration mérite aussi qu’on s’y attarde. Elle est essentiellement constituée d’eau et ne présente pas de danger direct pour le cuir chevelu. Toutefois, elle contient des lipides : si l’on transpire abondamment, les cheveux peuvent rapidement sembler gras et nécessiteront un lavage après l’entraînement.

Une coiffure bien choisie limite ce phénomène en maintenant les longueurs à distance du cuir chevelu et du visage, réduisant ainsi l’accumulation de sébum.

Côté praticité, une coiffure sportive doit se réaliser rapidement et tenir tout au long de la séance, sans touche de retouche. Les mouvements vifs, les sauts ou les pirouettes ne lui font pas défaut quand elle est bien construite.

Les accessoires indispensables pour tenir vos cheveux pendant l’effort

Tout commence par le bon accessoire. Pour les cheveux courts ou mi-longs impossibles à attacher entièrement, les barrettes plates et les headbands élastiques s’imposent. Les barrettes suffisent quand il y a peu de mèches à fixer — les bandeaux sont préférables pour des longueurs plus nombreuses ou plus rebelles.

Le choix de l’élastique est souvent sous-estimé. Un élastique classique ou un chouchou glisse inévitablement dès que l’intensité monte. Les élastiques en silicone ou à crochets offrent une tenue nettement supérieure et s’adaptent à toutes les longueurs.

Les scrunchies en velours, quant à eux, maintiennent efficacement les petites mèches tout en ajoutant une touche esthétique à la tenue.

Pour les cheveux courts, certains bandeaux en tissu recyclé — comme ceux proposés par la marque Ozaelle, fabriqués en fils 100 % recyclés — offrent des propriétés thermorégulatrices intéressantes.

Ils évacuent la chaleur et l’humidité, sèchent rapidement et ne génèrent pas d’odeur de transpiration. Un atout non négligeable pour les entraînements prolongés.

Queue-de-cheval, bun ou tresse — quelle coiffure choisir selon votre activité ?

Trois grandes familles de coiffures dominent l’univers du sport féminin. Chacune répond à des besoins différents selon l’intensité et la nature de l’activité.

La queue-de-cheval — haute, basse ou bubble — reste la référence. Attachée au sommet de la tête, elle résiste mieux aux mouvements intenses et ne tombe pas lors des exercices les plus dynamiques.

— haute, basse ou bubble — reste la référence. Attachée au sommet de la tête, elle résiste mieux aux mouvements intenses et ne tombe pas lors des exercices les plus dynamiques. Le bun ou chignon est idéal pour les activités au sol comme le Pilates ou le yoga, car il n’interfère pas quand on est allongé sur le tapis. Un scrunchie décoratif peut le maintenir tout en l’habillant.

est idéal pour les activités au sol comme le Pilates ou le yoga, car il n’interfère pas quand on est allongé sur le tapis. Un scrunchie décoratif peut le maintenir tout en l’habillant. Les tresses se déclinent selon la longueur — la tresse épi pour les cheveux longs lors des sports dynamiques, les tresses latérales pour les cheveux mi-longs. Pour les pratiques douces, une tresse basse convient parfaitement.

Coiffures sportives étape par étape : quatre looks faciles à réaliser

Le chignon de ballerine

Brosser les cheveux, puis les attacher en queue-de-cheval haute. Enrouler ensuite la queue de cheval sur elle-même en serrant, jusqu’à former un escargot compact. Fixer avec un élastique et des épingles à cheveux.

Deux finitions possibles : laisser quelques mèches s’échapper pour un effet espiègle, ou tout lisser avec de la laque ou du gel pour un rendu sleek.

La tresse avec bandeau

Attacher les cheveux en queue-de-cheval haute. Appliquer une noisette de crème — une crème de la gamme NIVEA fonctionne bien — dans les longueurs pour faciliter le tressage, puis réaliser une tresse lâche et attacher l’extrémité.

Glisser délicatement un bandeau en faisant passer la tresse à travers. Positionner le bandeau à la base des cheveux pour dégager les petits cheveux du visage et de la nuque, puis fixer avec de la laque.

La couronne tressée

Tracer une raie centrale du front jusqu’à la nuque. D’un côté, réaliser une tresse hollandaise en croisant les mèches par-dessous plutôt que par-dessus, puis continuer en tresse classique jusqu’à l’extrémité. Répéter de l’autre côté.

Croiser les deux tresses au niveau de la nuque, les ramener vers l’avant et fixer soigneusement avec des épingles et de la laque.

La tresse Bubble

Frotter un peu de gel crème entre les paumes et l’appliquer dans les longueurs pour le brillant, puis attacher les cheveux en queue-de-cheval haute. Ajouter des élastiques transparents tous les 7 cm le long de la queue de cheval.

Tirer délicatement chaque section entre les élastiques pour créer des petites boules arrondies. Enrouler un bandeau de la couleur de la tenue autour de la base et fixer avec de la laque.

Coiffures sportives selon la longueur de vos cheveux

Les cheveux courts trouvent leur meilleur allié dans les headbands et les barrettes anti-glisse. Ces accessoires maintiennent les mèches rebelles en place, même pendant les entraînements les plus intenses.

Pour les personnes avec une frange ou des cheveux dégradés courts, une pince peut fixer les mèches vers l’arrière pour créer une coque très tendance.

Pour les cheveux mi-longs : les tresses latérales offrent une tenue fiable et une touche d’originalité ; le demi-chignon — où seuls les cheveux du dessus sont noués, les autres restant libres — constitue une alternative élégante.

: les tresses latérales offrent une tenue fiable et une touche d’originalité ; le demi-chignon — où seuls les cheveux du dessus sont noués, les autres restant libres — constitue une alternative élégante. Pour les cheveux longs — la tresse épi résiste aux exercices les plus dynamiques et laisse de jolies ondulations naturelles une fois défaite ; le high bun reste une valeur sûre.

Prendre soin de ses cheveux quand on fait du sport régulièrement

La pratique régulière d’une activité physique intensifie la transpiration et accumule sel et impuretés sur le cuir chevelu. Sans soins adaptés, cela peut provoquer des démangeaisons, une sécheresse persistante ou des cheveux cassants.

Laver les cheveux après chaque séance n’est pas nécessaire — et même contre-productif si l’on s’entraîne quotidiennement. Un rinçage à l’eau claire ou un shampoing sec absorbant l’excès de sébum suffit souvent.

Pour les lavages, privilégier un shampoing doux sans sulfates qui nettoie sans agresser. Les activités en plein air exposent les cheveux aux UV : un shampoing protecteur solaire préserve alors la santé du cuir chevelu et des longueurs.

Après le lavage, appliquer un après-shampoing nourrissant pour compenser la sécheresse liée à la transpiration.

pour compenser la sécheresse liée à la transpiration. Une à deux fois par semaine, un masque capillaire assure une hydratation profonde et restaure la fibre capillaire.

Pour le séchage, laisser les cheveux sécher à l’air libre reste la meilleure option. Si le sèche-cheveux est inévitable, opter pour une température basse. Le démêlage se fait avec un peigne à dents larges sur cheveux encore humides, pour minimiser la casse.

Enfin, porter un bonnet de bain pour la natation protège efficacement les cheveux du chlore, spécialement agressif pour les longueurs colorées ou fragilisées.