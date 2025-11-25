Le secret pour ne plus jamais arriver décoiffée après un trajet à vélo

Le casque, accessoire vital lors des virées à deux roues, ne ménage pas votre chevelure. À l’arrivée, vous vous retrouvez avec la même coupe qu’au saut du lit. Votre coiffure part dans tous les sens, vos mèches sont pleines d’électricité statique et votre mise en beauté matinale est ruinée. Pour garder une coiffure intacte et ne plus jamais donner l’impression d’un réveil chaotique, voici quelques prescriptions capillaires utiles.

Les méfaits invisibles du casque sur les cheveux

Quand vous enfourchez votre vélo pour emprunter la route du boulot, vous faites une bonne action pour la planète… mais un peu moins pour votre chevelure. Quand vous retirez le casque de votre tête, vous avez la même coiffure folle que les trolls. Cheveux emmêlés, raie illisible, nœuds apparents, les coups de brosse passés au préalables n’ont servi à rien. Vous devez tout recommencer en vitesse devant la vitre teintée de votre building. Pas question de débarquer au travail avec une chevelure aussi brouillonne.

Si le casque protège votre tête des potentiels chocs, il n’en fait pas autant avec votre chevelure. Vous avez déjà fait l’expérience du « helmet hair », soit l’effet casque, sans le savoir. Dans les films, les actrices arborent une chevelure éclatante et un brushing net lorsqu’elles se débarrassent de leur casque. Or, dans la vraie vie, le rendu est bien moins éloquent : vos cheveux sont à plat et portent les stigmates du casque.

Le casque, en plus d’étouffer votre cuir chevelu, froisse vos cheveux au sens propre du terme et les fragilise. Résultat : vos cheveux se cassent plus facilement. Autre problème collatéral : la transpiration. C’est parfois un véritable sauna sous votre casque et ça ne présage rien de réjouissant pour votre cuir chevelu. Bonjour les pellicules, les irritations et les mèches grasses. Autrement dit : votre chevelure est en roue libre (sans mauvais jeu de mot).

Ces gestes barrière essentiels pour limiter la casse

Avec quelques gestes préventifs, vous pouvez préserver vos cheveux pendant tout votre trajet à vélo. Le coiffeur Jay Birmingham, qui soigne le reflet des célébrités, recommande de ne pas porter le casque directement sur le crâne. Il préconise de porter une barrière protectrice. Vous pouvez mimer les italiennes de la dolce vita, qui se parent d’un foulard en soie avant de grimper sur leur vespa. Sinon, en version moins glamour et raffinée, il y a l’incontournable charlotte. Si vous avez des cheveux texturés, préférez les bonnets en satin, plus enveloppants.

Ces accessoires, faciles à trouver, font office de boucliers et annulent tous les dégâts. Vous êtes sûre d’arriver avec une tête présentable au boulot. Gardez aussi un sérum nourrissant à portée de main pour « préparer » votre chevelure à ce rituel de sécurité. Et si vos cheveux sont un peu en bataille, optez pour un soin démêlant sans rinçage comme le Split Fix™ Leave-in Conditioner de Hairlust.

Ces coiffures compatibles avec le casque à reproduire

Vous vous en doutez forcément mais le chignon façon danseuse étoile et la queue de cheval haute ne sont pas les coiffures les plus adaptées au casque. En revanche, vous avez plein d’autres variantes créatives, à la portée de toutes les mains (même les moins entraînées). Porter un casque est un bon prétexte pour essayer de nouvelles coiffures et sortir de votre zone de confort esthétique. Sur TikTok, des bikeuses urbaines montrent l’exemple et partagent leur coiffure fétiche pour pédaler la chevelure tranquille. En voici un beau palmarès :

Les space buns façon 90s. La princesse Leia était la première à les porter, puis ce sont ensuite les sœurs Olsen qui les ont revisitées. Là, il ne s’agit pas de former deux macarons au-dessus de ses oreilles mais de les créer à la frontière de votre nuque.

La queue de cheval torsadée. C’est une version plus sophistiquée de la queue de cheval classique.

La queue de cheval Jasmine. Comme son nom l’indique, elle s’inspire de la princesse indienne et elle est bombée. Elle est délimitée jusqu’aux pointes par plusieurs élastiques.

Le chignon bas. Une valeur sûre. Vous pouvez le réaliser en mode “décoiffé” ou le structurer davantage, en masquant l’élastique par une mèche de cheveux.

La natte simple. La garantie d’une belle chevelure ondulée à l’arrivée.

Porter un casque n’est pas un frein à la beauté et au raffinement. Avec ces quelques astuces, plus besoin de repasser dans les toilettes du boulot pour rafraîchir votre coupe. Votre coiffure ne bouge pas d’un centimètre et vos cheveux gardent leur vitalité.