Halo Hair : la nouvelle coloration lancée par Rosalía qui affole déjà les coiffeurs

Une auréole blonde gravée dans une chevelure brune, voilà la nouvelle folie capillaire. Cette coloration atypique qui donne l’illusion d’un tatouage dans les cheveux est une invention de la grande Rosalia. La chanteuse, qui revêt des airs de sainte dans son dernier album baptisé “Lux”, ose mêler beauté et sacré. Si Rosalia donne le ton dans nos écouteurs, elle dicte aussi nos gestes chez le coiffeur.

Une auréole ancrée dans la tête

Si Sabrina Carpenter a imposé son bold blond sur toutes les têtes, la chanteuse espagnole Rosalia, elle, affiche une coloration plus fantaisie, loin des traditionnels balayages. Une auréole orne sa chevelure naturellement brune et contraste avec sa couleur d’origine. Elle lui donne presque une apparence angélique.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse à la voix envoûtante avait partagé les coulisses de cette création capillaire. Dans la vidéo, on voit son coiffeur Serpiente tracer un cercle autour de sa tête avec une mixture bleutée. Et par décalcomanie, une ligne blonde se dessine entre ses mèches. Cette coloration aux accents mystiques habille la chevelure et accessoirise n’importe quel look. Plus besoin de porter de bandeau, de foulard ou de barrette avec cet ornement intégré.

Le halo hair est devenu la marque de fabrique de la grande Rosalia et les internautes lui vouent un véritable culte. Toutes ses prescriptions beauté sont paroles d’évangile, alors pas question de les contredire. À la différence du mocha mousse, du creamy beige, de l’expresso brunette et des autres tendances capillaires aux noms appétissants, le “halo hair” transcende les traditions.

Une coiffure pensée pour un album

Si pour son album “Motomami”, Rosalia flirtait avec l’esthétique du diable et arborait des mèches rouges sang, elle a totalement changé de direction artistique, passant de la bad girl provocante à la dévote innocente. Pour donner naissance à son quatrième album nommé “Lux”, Rosalia s’est largement inspirée de la culture biblique. D’ailleurs quatre chansons sont en hébreux.

Sur la pochette de l’album, Rosalia apparaît en habit de nonne, parée d’une mantille immaculée. Pour rester cohérente et bien ancrée dans son personnage, elle est aussi passée entre les mains de son coiffeur. Le résultat ? Une mise en beauté divine, au sens propre du terme. Un cercle doré trône sur sa chevelure sombre à la manière du couvre-chef des anges.

Ce “halo hair” est donc une belle coiffure promotionnelle, pour donner du sens et de la résonance à son nouvel album. Cette coloration inspirée de la tonsure des moines d’autrefois n’est pas un coup de folie. Simplement une stratégie marketing bien trouvée. Et à l’ère des coupes asymétriques, des colorations excentriques et des coups de ciseaux radicaux, le “halo hair” est voué à devenir un rituel.

Un style capillaire qui fait le buzz

Sur les réseaux sociaux, Rosalia n’est plus la seule à porter le “halo hair”. Les internautes qui ont foi en ce geste esthétique, réclament aussi cette coiffure d’anthologie dans les salons de coiffure. Et les coiffeurs en donnent leur propre interprétation. Ainsi, les blondes ont des auréoles platines, les brunes des empreintes bleutées et les rousses de délicieux reflets acajous. Ce “halo hair” est sage dans son fond et rebelle dans sa forme. Cette coloration bénie des dieux est un savant mélange de modernité, de sacré et de féminité.

Allez-vous oser ? Ce “halo hair” sonne-t-il pour vous comme un sacrifice ou une lumineuse idée ? Une chose est sûre, Rosalia bouscule nos croyances capillaires et sépare volontiers le brun du blond comme Moïse avec la mer.