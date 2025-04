Ces coupes tendance vont faire leur grand retour 15 ans plus tard

Vous pensiez les avoir laissées derrière vous dans les pages d’un vieux magazine de 2010, mais elles sont de retour… et plus stylées que jamais ! Les coiffures iconiques reprennent vie en 2025 avec une allure modernisée et un supplément de panache. Ce printemps s’annonce haut en couleurs et en textures. Découvrez les coupes phares qui vont électriser les salons de coiffure et affirmer vos plus belles vibes.

Le bob dégradé : le retour de la coupe culte

Ah, le bob dégradé… Ce carré revisité avec une touche de désinvolture avait déjà conquis les cœurs dans les années 2010. Aujourd’hui, il revient, plus doux, plus aérien, mais toujours aussi affirmé. Si Victoria Beckham en avait fait sa signature à l’époque, en 2025, cette coupe séduit un public plus large et plus varié, en quête de volume maîtrisé et de mouvement naturel.

Ce qui fait la force de cette coupe ? Sa capacité à donner du corps à tous les types de cheveux. Que vos mèches soient raides, ondulées ou bouclées, le bob dégradé joue avec la texture, dynamise la silhouette du visage et crée une impression de légèreté immédiate.

Cerise sur le gâteau : il est ultra-facile à entretenir. Un petit coup de brosse, un soupçon de spray texturisant, et vous voilà avec une coiffure aussi chic que détendue. Le bob dégradé version 2025 n’est pas là pour vous enfermer dans une routine stricte, mais pour révéler votre allure naturelle avec confiance.

Le carré ultra-coloré : oser, s’affirmer, rayonner

Le carré est intemporel, mais en 2025, il sort clairement de sa zone de confort. Fini le brun sage ou le blond polaire trop vu : cette année, le carré se colore et se libère. Rouge cerise, orange néon, vert profond, bleu galaxie… ou même un rose poudré : tout est permis.

Plus qu’une coupe, c’est une déclaration de style. Inspirée des reines du rock-pop comme Hayley Williams, cette version ultra-colorée du carré est un manifeste de liberté. Il dit tout haut ce que vous ressentez tout bas : « Je suis là, et j’accepte pleinement qui je suis ». Que vos cheveux soient fins, bouclés, épais ou texturés, il existe une version de ce carré qui vous sublimera. Parce qu’en 2025, on ne rentre plus dans une norme capillaire : on la redéfinit.

Le dip dye coloré : fun, libre et sans complexe

Vous aviez peut-être osé le rouge sur les pointes à l’époque, ou un bleu pastel pour votre été en festival… Bonne nouvelle : le dip dye est de retour, et il a gagné en maturité sans rien perdre de sa fantaisie. La technique reste la même : on colore uniquement les pointes, mais cette fois-ci avec des nuances plus travaillées, des transitions plus douces, et surtout, des produits plus respectueux de votre chevelure. Fini les décolorations agressives et les teintes qui refusent de s’estomper : place à des colorations semi-permanentes, lavables et faciles à ajuster selon vos envies du moment.

En 2025, le dip dye devient un terrain de jeu : on y explore les nuances de bleu denim, de pêche solaire ou encore de lilas pastel. Il ne s’agit plus seulement de choquer ou de briller dans la foule, mais d’exprimer une facette de soi, sans se censurer. C’est la coupe parfaite pour les personnes qui aiment expérimenter, changer, s’amuser.

Une tendance de fond : oser être soi-même

Ces coupes, au-delà de leur effet wahou, marquent aussi un véritable tournant dans notre rapport à la beauté. On ne cherche plus à coller à une image figée, mais à exprimer sa personnalité. On célèbre toutes les textures, toutes les longueurs, toutes les envies. En d’autres mots : vos cheveux ne doivent pas obéir à des diktats, mais à votre style, votre humeur, votre corps.

Les tendances capillaires du printemps 2025 ont ce petit quelque chose de joyeux, d’inclusif, de vivant. Elles prennent le meilleur des années 2010, les dépoussièrent, les modernisent, et surtout, les adaptent à notre époque : plus de diversité, plus de liberté, plus d’authenticité. Vos cheveux méritent de briller, de danser au rythme de votre vie.