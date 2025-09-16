Ce secret beauté que cette actrice emporte partout fait l’unanimité

Actrice culte des années 90 et toujours adulée aujourd’hui, Gillian Anderson fascine par son élégance naturelle. À 57 ans, elle mise sur un soin simple et accessible qui l’accompagne dans chacun de ses déplacements.

Une crème de jour devenue indispensable

Loin des produits hors de prix souvent associés aux stars hollywoodiennes, l’actrice américaine Gillian Anderson a confié qu’elle restait fidèle à une crème de jour abordable de L’Oréal Paris, la gamme Age Perfect Collagen Expert. Hydratante et enrichie en collagène, elle répond selon elle aux besoins des peaux dites matures, notamment pour lutter contre la sécheresse.

L’actrice explique aussi privilégier l’hydratation comme premier réflexe beauté. Ce geste simple, répété au quotidien, lui permet d’avoir un teint lumineux sans surcharger sa routine de soins.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Oréal Paris Official (@lorealparis)

Plébiscitée par ses fans

Révélée dans « X-Files » et aujourd’hui ambassadrice de la marque L’Oréal Paris, Gillian Anderson ne cesse d’inspirer ses fans par son approche naturelle et réaliste du bien-être. Son secret beauté, accessible à toutes, a ainsi largement séduit, faisant l’unanimité aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux.

Entre cinéma, séries et tapis rouges, l’actrice Gillian Anderson garde donc le même mot d’ordre : authenticité. Sa routine beauté prouve qu’il n’est pas nécessaire de multiplier les produits ni de dépenser des fortunes pour se sentir bien dans sa peau. Un message en phase avec l’image d’icône féministe qu’elle incarne.