Cette erreur sous la douche peut nuire à votre peau

Conseils & astuces
Léa Michel
Prendre une douche chaude peut sembler réconfortant, mais c’est aussi une habitude qui peut avoir des effets néfastes sur la santé de votre peau. Des études scientifiques récentes montrent que l’exposition prolongée à l’eau, surtout lorsqu’elle est chaude, endommage la fonction barrière de la peau, ce qui peut entraîner sécheresse, irritations et autres troubles cutanés.​

Les effets de l’eau chaude sur la peau

Lorsque l’on se douche à l’eau très chaude, la chaleur élimine le film hydrolipidique naturel de la peau, c’est-à-dire le sébum qui protège et hydrate l’épiderme. En conséquence, la peau devient plus sèche, moins élastique et davantage vulnérable aux agressions extérieures. La chaleur dilate aussi les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner des rougeurs et une inflammation, parfois persistantes en cas de douches répétées à haute température.

Par ailleurs, l’eau chaude perturbe le pH cutané, qui devient moins acide, ce qui affaiblit la capacité naturelle de la peau à lutter contre les bactéries et autres agents pathogènes. L’irritation peut alors favoriser l’apparition de rougeurs, de démangeaisons et aggraver certaines affections, comme le psoriasis ou l’eczéma.​

Études scientifiques sur l’impact de la température de l’eau

Une étude menée sur 50 volontaires a montré que l’exposition à l’eau chaude augmente significativement la perte d’eau transépidermique (TEWL), un indicateur clé de la santé de la barrière cutanée, ainsi que le pH et l’irritation de la peau. En comparaison, l’eau froide cause aussi des modifications mais dans une moindre mesure. Ces résultats soulignent l’importance d’utiliser de l’eau tiède ou froide pour limiter les dommages, surtout lors des lavages fréquents, comme ceux recommandés depuis la pandémie pour l’hygiène des mains.​

Conseils pour préserver sa peau sous la douche

Pour protéger votre peau, limitez la température de l’eau à environ 37-39 °C et évitez les douches trop longues. Utilisez des produits doux, sans parfum, et n’oubliez pas d’hydrater votre peau immédiatement après la douche pour restaurer la barrière lipidique.

Ces gestes simples peuvent prévenir la sécheresse, la fragilité cutanée et les inflammations, tout en maintenant une peau douce et en bonne santé, même avec une hygiène renforcée.​

En résumé, privilégiez l’eau tiède plutôt que l’eau chaude sous la douche pour mieux protéger votre peau et éviter les désagréments liés à son dessèchement et son irritation.

