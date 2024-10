Ces erreurs courantes avec vos produits de beauté abîment votre peau – vous les faites sans le savoir !

On le sait tou.te.s, avoir une bonne routine beauté est l’un des secrets pour une peau radieuse. Mais ce que l’on sait moins, c’est que certaines petites erreurs, que l’on fait sans même s’en rendre compte, peuvent saboter tous nos efforts. Quelques faux pas suffisent à transformer votre douce skincare en un véritable champ de bataille pour votre peau. Voici les erreurs courantes avec les produits de beauté à bannir au plus vite !

Les produits de beauté, comme la nourriture, ont une durée de vie limitée. Ce flacon de crème que vous avez acheté il y a 3 ans ? Il est probablement temps de lui dire au revoir. Utiliser des produits périmés peut provoquer des irritations, des infections et même des allergies, car leurs composants chimiques changent avec le temps.

Le bon réflexe ? Vérifiez la durée de conservation après ouverture (PAO), souvent indiquée par un petit symbole de pot ouvert sur l’emballage avec un chiffre (par exemple, 12M signifie que le produit est bon pendant 12 mois après ouverture). Et surtout, rangez vos produits à l’abri de la chaleur et de la lumière, car cela accélère leur détérioration.

Ne pas adapter votre routine à votre type de peau

On est tou.te.s coupables d’avoir été attiré.e.s par le dernier produit en vogue, vendu comme étant « la solution miracle » pour une peau éclatante. Le problème ? Tous les produits ne conviennent pas à tous les types de peau ! Par exemple, une crème ultra-riche pourrait être une bénédiction pour une peau sèche en hiver, mais un cauchemar pour une peau grasse qui se retrouvera avec des pores obstrués.

La règle d’or ? Connaissez votre type de peau (grasse, sèche, mixte, sensible) et choisissez vos soins en conséquence. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à demander conseil à un.e dermatologue ou à un.e expert.e en soins de la peau.

Garder l’opercule sur vos produits : un geste inutile

Beaucoup d’entre nous sont tenté.e.s de laisser l’opercule en plastique ou en aluminium sur leurs produits de beauté, pensant que cela prolongera leur durée de vie ou préservera leurs actifs. Détrompez-vous ! Selon Lionel de Benetti, cosmétologue interrogé par Marie Claire, cela n’a aucun intérêt une fois le produit ouvert. L’opercule est là pour garantir la fraîcheur du produit avant ouverture et protéger de toute contamination pendant le transport. Une fois que le pot ou le tube est ouvert, le produit est déjà exposé à l’air. Garder cette petite couche de plastique ou d’aluminium ne fera rien de plus que vous embêter chaque fois que vous devrez l’ôter à moitié pour accéder à votre crème de jour.

Le bon geste ? Enlevez l’opercule dès la première utilisation et conservez votre produit dans de bonnes conditions (à l’abri de la lumière et de la chaleur) pour prolonger sa durée de vie. Cela évitera également que des résidus ne restent coincés sous l’opercule et s’oxydent, altérant ainsi la qualité de votre crème.

Appliquer vos produits dans le mauvais ordre

L’ordre dans lequel vous appliquez vos soins peut avoir un impact énorme sur leur efficacité. Si vous commencez par une crème hydratante avant de mettre un sérum, le sérum n’arrivera jamais à pénétrer la barrière formée par la crème. Résultat ? Vous gaspillez vos produits sans en tirer aucun bénéfice.

La routine idéale ? Appliquez vos produits du plus léger au plus épais : commencez par le nettoyant, ensuite le toner, puis le sérum, et terminez avec la crème hydratante. Si vous utilisez une huile pour le visage, elle vient après la crème, car elle scelle l’hydratation.

Négliger l’hydratation parce que vous avez la peau grasse

Vous avez la peau grasse et vous vous dites que vous pouvez zapper la crème hydratante ? Grosse erreur ! Même les peaux grasses ont besoin d’hydratation. En fait, si vous privez votre peau d’hydratation, elle compensera en produisant encore plus de sébum, rendant votre peau encore plus grasse.

Le bon choix ? Optez pour une crème hydratante légère, sans huile, qui hydrate sans alourdir. Les produits à base de gel sont particulièrement efficaces pour les peaux grasses, car ils apportent de l’eau sans ajouter d’huile.

Le secret pour une peau éclatante, ce n’est pas d’avoir une armoire remplie de produits, mais de savoir les utiliser correctement. Alors, ne faites plus ces erreurs avec vos produits de beauté, votre peau vous dira merci !