Cette femme a trouvé l’astuce parfaite pour enlever le sable de vos pieds à la plage

Après avoir flâné sur la plage, le sable s’accroche inévitablement à vos pieds et s’insinue dans vos chaussures. Sentir des grains sous ses talons et entre ses orteilles est certainement l’une des pires expériences de l’été. Une femme met fin à ce calvaire estival pour de bon avec une technique bien rodée, qui nécessite juste un sac hermétique. À vous le confort dans les souliers à brides ou à lacets.

Un bain de pied en mode système D

Le soleil brille, les vagues chantent sur le sable, les bâteaux découpent l’horizon, l’odeur de mojito plane dans l’air… Quelle belle image de carte postale. Rien ne semble pouvoir perturber ces vacances sous le signe du farniente et pourtant, après une baignade salée, le sable s’accroche comme du velcro à votre peau. Quelle plaie !

Même si le sable est plus agréable que les douloureux galets, il est sacrément envahissant. Il s’engouffre dans tous les plis du corps et se glisse jusque dans les vêtements. Tant et si bien que lorsque vous quittez votre bain de soleil pour rejoindre les rues pavées, vous en avez plein les chaussures. Vous devez secouer vos souliers à plusieurs reprises pour dépoussiérer vos pieds iodés.

Une situation que vous connaissez trop bien et qui n’aura plus jamais lieu après cette découverte ingénieuse. Sur les réseaux sociaux, les internautes rivalisent de créativité pour enrayer les désagréments de la saison chaude. C’est ainsi qu’une femme a transformé un vulgaire sac en plastique en “pédiluve miniature”. Le principe ? Vous remplissez votre sac d’eau et vous y trempez vos pieds pour ensuite les ranger, tout propres, dans vos chaussures.

Une astuce qui a quand même ses limites

Cette astuce qui a atteint le million de vues sur les réseaux sociaux est prometteuse, dans une moindre mesure. Eh oui, entre la théorie et la pratique, il y a parfois tout un monde. Déjà la matière plastique n’est pas très judicieuse, surtout quand on sait à quel point les océans sont pollués. Ce n’est pas la peine d’en rajouter une couche.

Ensuite, il faut s’assurer que le sac ne soit pas percé, ni trop fragile. Et enfin, si vous marchez à nouveau dans le sable après cette petite ablution des pieds, vos efforts de nettoyage auront été vains. Vous ressortirez de cette marche sportive avec les pieds tapissés de grains. C’est ce que pointent d’ailleurs les commentaires, amusés de voir cette démonstration sur des crocs, ces chaussures “passoires” très controversées. “Les crocs ont des trous, le sable peut passer au travers”. “Ça n’a pas de sens avec des crocs”. Si vous comptez appliquer cette méthode, préférez donc des chaussures fermées ou semi-fermées, sinon ça n’a pas grand intérêt.

Ces autres techniques futées à tester

Pour enlever le sable de vos pieds à la plage, il existe d’autres techniques un peu plus fiables mais parfois insolites. Vous pouvez vous servir d’un aspirateur de table portatif que vous utilisez ordinairement pour gober les miettes sur vos nappes en tissu. Simple et efficace. Vous pouvez aussi utiliser le seau des enfants, destiné à faire des châteaux de sable et à se remplir de coquillages. C’est plus écologique que le sac en plastique.

Autre tactique plus insoupçonnée : appliquer du talc (ou de la fécule) sur les pieds secs : le sable se détache immédiatement sans coller. Sinon, vous pouvez investir dans un tapis de plage pour vous chausser sans emporter tout le décor avec vous.

Avoir du sable sur les pieds fait partie des aléas du grand large. C’est aussi pénible que les cheveux qui gouttent sur les livres et le sel qui colle sur la peau. Relativisez, ça vous fait un gommage gratuit.