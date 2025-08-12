Skincare d’août, les faux pas à éviter et les techniques qui font vraiment la différence

L’été, c’est le moment où notre peau passe en mode « vacances »… mais aussi où elle peut prendre quelques coups durs si on n’adopte pas les bons réflexes. Entre soleil, chaleur, transpiration et pollution, votre routine skincare mérite une petite mise à jour. Voici le guide ensoleillé, fun et utile, pour protéger, hydrater et chouchouter votre peau tout au long de la saison.

Les DO : vos alliés skincare pour l’été

Protéger toute la peau (oui, TOUTE)

On le répète chaque année, mais un rappel ne fait pas de mal : la crème solaire ne s’applique pas qu’au visage. Les lèvres, les oreilles, la nuque, les paupières et même le dessus des pieds méritent leur dose de SPF. Un oubli, et c’est la brûlure assurée…

Miser sur les soins rafraîchissants

Votre peau chauffe ? Offrez-lui un shot de fraîcheur. Les textures gel à base d’aloe vera, concombre, menthe poivrée, camomille, calendula ou acide hyaluronique font des merveilles. Elles hydratent, apaisent et transforment votre routine en véritable spa tropical.

Faire le plein d’antioxydants

Vitamine C, niacinamide, thé vert : ces super-héros de la skincare neutralisent les radicaux libres, boostent l’éclat et préparent la peau à affronter la journée. Astuce : appliquez-les le matin, juste avant votre protection solaire, pour un duo gagnant.

Ne pas zapper l’exfoliation douce

Entre chaleur et transpiration, la peau peut saturer : pores bouchés, excès de sébum, petits boutons… Une exfoliation douce 1 à 2 fois par semaine avec des AHA, BHA ou pads de nuit permet de garder un grain de peau lumineux.

Les DON’T : pièges skincare estivaux à éviter

Penser qu’un fond de teint SPF suffit

Spoiler : non. Même si votre fond de teint affiche un SPF, la quantité appliquée est bien trop faible pour vous protéger efficacement. Gardez votre fond de teint si vous voulez, mais appliquez un vrai écran solaire en dessous.

Utiliser des soins trop riches

En été, laissez les crèmes épaisses au placard. Elles risquent d’étouffer votre peau, de boucher vos pores et de provoquer des boutons. Optez pour des textures légères et respirantes.

Oublier le démaquillage

La pire erreur, surtout quand il fait chaud. Pollution, filtres solaires, transpiration… tout doit disparaître avant d’aller dormir. Un bon double nettoyage (huile démaquillante + nettoyant doux) et votre peau vous dira merci.

Appliquer son SPF une seule fois

Votre protection solaire ne dure pas toute la journée. Entre la baignade, la transpiration et le frottement des vêtements, elle s’affaiblit. Réappliquez toutes les deux heures pour éviter les mauvaises surprises.

Votre checklist skincare d’été

✅ SPF partout, pas juste sur le visage.

✅ Textures fraîches et légères.

✅ Antioxydants le matin.

✅ Exfoliation douce régulière.

❌ Pas de soins trop riches.

❌ Pas de démaquillage oublié.

❌ Pas de SPF appliqué une seule fois.

En suivant ces conseils, vous passerez l’été avec une peau éclatante, protégée et prête à briller – mais seulement là où vous le voulez.