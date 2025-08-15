Cette tendance virale chez les jeunes qui inquiète les dermatologues

Alors que les cas de cancers de la peau atteignent un niveau record, une mode virale inquiète les professionnels de santé : les « sun tattoos ». Derrière ce nom, une pratique dangereuse qui expose volontairement la peau à des rayons UV nocifs.

Qu’est-ce qu’un sun tattoo ?

Aussi appelés tan tattoos ou sunscreen tattoos, les sun tattoos consistent à utiliser de la crème solaire ou des autocollants en forme de pochoir pour bronzer — ou brûler — la peau en laissant apparaître un motif. Sur TikTok, certaines vidéos accumulent plus d’un million de vues avec des hashtags comme #sunburn ou #sunscreentattoo.

La variante « sun contouring » applique le même principe au visage, en utilisant la crème solaire pour créer un effet de maquillage naturel. D’autres internautes vont plus loin en provoquant volontairement des marques de maillot en brûlant la peau.

Les risques pour la santé

Selon Melanoma Focus, 65 % des 18-32 ans attrapent un coup de soleil au moins une fois par an. Les dermatologues rappellent qu’un historique de coups de soleil double le risque de mélanome.

Une pratique banalisée sur les réseaux sociaux

Le problème ne vient pas uniquement des utilisateurs. Certaines marques surfent sur la tendance pour promouvoir leurs produits. Par exemple, une marque coréenne a publié des vidéos montrant la création de motifs avec de la crème solaire, tout en mentionnant un indice UV de 10 — un niveau considéré comme très élevé. Pour les experts, c’est un contre-sens : la crème solaire est un outil de prévention, pas un accessoire pour bronzer en toute « sécurité ».

Le mythe du bronzage « sans danger »

De nouvelles applications prétendent aider à obtenir un « bronzage sûr » en suivant l’indice UV ou en établissant un « programme de bronzage ». Mais pour les dermatologues, ce concept est trompeur : aucun niveau de bronzage n’est sans risque. Une exposition répétée, même sans coup de soleil visible, provoque des dommages cumulés à l’ADN, augmentant les risques de vieillissement prématuré et de cancer cutané.

Comment profiter du soleil en sécurité

Les experts soulignent que le soleil n’est pas « l’ennemi » : il favorise la synthèse de vitamine D, améliore l’humeur et encourage l’activité en plein air. Cependant, ces bienfaits peuvent être obtenus avec protection :

Appliquer un écran solaire à large spectre SPF 30 minimum

Porter des vêtements couvrants et un chapeau

Éviter l’exposition directe entre 11 h et 15 h

Ne pas rechercher volontairement le bronzage

Les sun tattoos et autres tendances similaires illustrent comment les réseaux sociaux peuvent propager des comportements à risque sous couvert d’esthétique ou de mode. Face à la hausse des cancers cutanés, la vigilance, la prévention et une communication responsable restent les meilleures armes.