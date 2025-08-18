Le secret d’un teint doré tout l’été se cache dans votre frigo !

L’été rime généralement avec peau lumineuse et teint doré. Pourtant, entre les risques liés au soleil, les autobronzants contraignants et le maquillage qui file à la chaleur, garder un hâle rayonnant relève parfois du défi. Et si la solution ne se trouvait pas dans votre trousse beauté, mais directement dans… votre frigo ?

Le bronzage qui croque sous la dent

Vous l’ignorez peut-être, mais certains aliments ont le pouvoir de sublimer votre peau de l’intérieur. Non, ce n’est pas de la magie, mais bien de la science. Le bêtacarotène, ce pigment naturel que l’on retrouve en abondance dans les carottes, joue un rôle clé dans la pigmentation cutanée. En clair, en croquant des légumes orange, vous donnez un petit coup de pouce à votre teint.

La dermatologue Marianne Meli le confirme : « Le bêtacarotène favorise la pigmentation de la peau ». Attention toutefois, vous ne ressortirez pas avec un bronzage façon plage des Caraïbes du jour au lendemain. Le résultat est bien plus subtil, plus progressif.

Combien de carottes faut-il croquer ?

Pas de secret : pour que la magie opère, il faut être régulier. Selon la Dre Meli, il faudrait consommer 3 à 5 carottes par jour pendant plusieurs semaines pour observer un résultat visible. Cela peut sembler beaucoup, mais la bonne nouvelle, c’est que le jus de carottes fonctionne tout aussi bien.

Et au-delà de l’effet bonne mine, le bêtacarotène a un autre atout. À forte dose et consommé régulièrement, il peut renforcer légèrement la résistance naturelle de la peau aux rayons UV. Attention, il ne remplace en aucun cas la crème solaire. L’effet équivaut à une protection solaire minime (indice 2 à 4). Autrement dit : ne laissez jamais tomber votre SPF.

À noter : lorsque vous consommez beaucoup de bêtacarotène, celui-ci se dépose dans la couche supérieure de la peau, en particulier là où elle est plus épaisse. Résultat : vos paumes de mains et vos plantes de pieds peuvent prendre une coloration orangée. Rien de dramatique, rassurez-vous, mais l’effet peut prêter à sourire.

@isabelle.lux Carrots >>>>> #beautyfood #beautyhacks #carrottan ♬ original sound – ISABELLE

Plus que des carottes : le buffet du hâle

Bonne nouvelle pour les personnes qui ne raffolent pas des carottes : le bêtacarotène se cache dans bien d’autres légumes. Les patates douces, les courges, le chou frisé, les épinards ou encore les bettes sont également de véritables alliés pour votre peau. Leur richesse en vitamines et en antioxydants contribue à une meilleure santé cutanée, tout en donnant à votre teint une lumière naturelle.

Imaginez vos assiettes d’été : salades colorées, smoothies vitaminés, soupes froides… Le bronzage devient alors une question de plaisir gustatif, et non de contrainte. Plus vous variez les couleurs dans vos plats, plus votre peau vous dira merci.

Un bronzage sans danger

Contrairement aux cabines UV ou aux heures d’exposition sous un soleil de plomb, miser sur les légumes ne présente aucun risque pour votre santé. La coloration est totalement inoffensive et disparaît dès que vous réduisez votre consommation de bêtacarotène. Un hâle réversible, en somme, que vous pouvez ajuster selon vos envies et votre assiette.

Et le plus beau dans tout cela ? Vous nourrissez votre corps de nutriments essentiels. Ces aliments riches en fibres, vitamines et antioxydants prennent soin de votre peau, mais aussi de votre santé globale. Vous gagnez un teint éclatant sans compromettre votre bien-être.

Un bronzage lumineux sans soleil brûlant, sans autobronzant capricieux et sans odeur entêtante ? Oui, c’est possible, et la recette se trouve dans votre frigo. Laissez les carottes et leurs cousines colorées travailler pour vous. Votre peau adoptera un éclat naturel, lumineux, qui sent bon l’été sans jamais l’agresser.

