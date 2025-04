Les 3 gestes beauté que vous devriez arrêter tout de suite

On pense souvent bien faire. Une mousse nettoyante qui fait crisser la peau, un chignon vite fait sur cheveux trempés, ou encore cette crème de jour « toute simple » qu’on applique religieusement… et pourtant, derrière ces petits gestes du quotidien se cachent parfois des erreurs qui sabotent nos efforts. Loin d’un diktat de perfection, l’idée ici, c’est de se reconnecter à une beauté bienveillante. Parce qu’on mérite toutes (et tous !) une routine qui respecte notre corps, notre peau, et nos envies. Voici 3 gestes beauté que les dermatologues et experts recommandent de ranger au placard – et des alternatives qui font vraiment du bien.

1. Trop nettoyer son visage : la fausse bonne idée

On vous l’a répété à l’envi : pour une jolie peau, il faut la nettoyer matin et soir. Eh bien… pas forcément. Ce réflexe, bien ancré dans nos routines, peut à la longue faire plus de mal que de bien. Surtout quand il s’accompagne de gels décapants ou de gommages à grains que l’on croit salvateurs.

Pourquoi ce n’est pas top ? Parce que votre peau, même si elle brille un peu ou présente des boutons, a une barrière naturelle qui mérite d’être préservée. Un nettoyage trop fréquent ou trop agressif perturbe cette barrière, favorise les irritations, assèche ou au contraire stimule la production de sébum. Résultat : un joli effet rebond, et la sensation de devoir encore plus nettoyer. Cercle vicieux, bonjour.

À faire plutôt : écoutez votre peau. Une peau sèche ou sensible peut se passer d’un nettoyage le matin ; un simple pschitt d’eau thermale ou un coton d’hydrolat suffit. Et le soir ? On démaquille en douceur avec une huile ou un lait, puis un nettoyant doux au pH neutre. Et on oublie l’eau brûlante : tiède, c’est parfait. Un bon soin hydratant ensuite, et c’est tout. Pas besoin d’en faire des tonnes pour être éclatante.

2. Attacher ses cheveux mouillés : un aller simple vers la casse

On sort de la douche, les cheveux dégoulinent, et hop ! un chignon serré pour ne pas les avoir dans la figure. Tentant, rapide, pratique. Et pourtant… c’est un geste que vos cheveux redoutent en secret.

Pourquoi ça abîme ? Quand ils sont mouillés, les cheveux sont plus vulnérables. La fibre capillaire est gorgée d’eau, la cuticule ouverte, prête à se fragiliser. En les attachant à ce moment-là, surtout avec un élastique classique, on les plie, on les comprime, on les tire. Résultat : ils cassent, s’affinent, deviennent ternes… Et ce n’est pas qu’un problème de « longs cheveux », les textures bouclées, frisées ou même fines sont particulièrement sensibles à cette maltraitance involontaire.

À faire plutôt : laissez-les respirer. Si possible, laissez-les sécher à l’air libre. Sinon, enroulez-les délicatement dans une serviette microfibre (exit le vieux drap de bain rêche) sans frotter. Et si vous tenez à les attacher, attendez qu’ils soient complètement secs, et utilisez un chouchou en satin ou en tissu doux, qui n’accroche pas. Vos cheveux vous diront merci, avec brillance et vitalité en bonus.

3. Zapper la crème solaire en hiver : l’erreur sournoise

On pense souvent que l’écran solaire, c’est l’affaire de l’été. Bikinis, transats et tubes de crème collants. Spoiler alert : les UV, eux, ne prennent pas de vacances, ni même de RTT hivernaux.

Pourquoi c’est problématique ? Même quand le ciel est gris, même quand il neige, les UVA (ceux qui pénètrent profondément la peau) continuent leur petit bonhomme de chemin. Ils accélèrent le vieillissement cutané, favorisent les taches brunes et, à long terme, augmentent les risques de cancer de la peau.

À faire plutôt : intégrez une vraie protection solaire dans votre routine matinale, toute l’année. Choisissez une formule légère, à large spectre, avec un SPF d’au moins 30. Il en existe aujourd’hui qui sont invisibles, non grasses, non comédogènes, et qui se font totalement oublier sous le maquillage. Bref, zéro excuse. Et si vous êtes du genre minimaliste : il existe même des crèmes hydratantes tout-en-un avec un vrai filtre solaire dedans. Le combo parfait.

Ces gestes, on les a tous faits, souvent sans y penser. Pas de culpabilité à avoir, mais plutôt une invitation à revoir notre rapport aux soins, avec plus de douceur et de conscience. Parce que non, beauté ne rime pas avec souffrance ou contrôle à tout prix. Elle peut être intuitive, bienveillante, et surtout, alignée avec nos besoins réels. Écoutez votre peau, vos cheveux, votre rythme. Oubliez les injonctions et adoptez des gestes simples, efficaces, qui vous font du bien.