Ces gestes peuvent aider le parfum à tenir toute la journée

Le parfum est un plaisir personnel, mais il n’est en aucun cas une obligation. Quel que soit votre genre ou votre âge, libre à vous d’en porter… ou non. Si vous aimez en appliquer, quelques gestes simples peuvent toutefois faire toute la différence pour profiter de votre fragrance préférée du matin jusqu’au soir.

Une peau bien hydratée, le meilleur allié du parfum

Vous avez peut-être déjà remarqué qu’un parfum disparaît plus rapidement sur une peau sèche. C’est normal : une peau bien hydratée retient davantage les notes parfumées. Avant de vous parfumer, appliquez une crème hydratante sans parfum ou un lait pour le corps assorti à votre fragrance si la marque en propose un. Cette étape crée une base qui aide les senteurs à rester présentes plus longtemps, sans modifier leur équilibre.

Misez sur les points de pulsation

Toutes les zones du corps ne diffusent pas le parfum de la même manière. Les endroits où la chaleur corporelle est plus marquée permettent aux notes de se révéler progressivement au fil de la journée. Privilégiez donc les poignets, le cou, l’arrière des oreilles, l’intérieur des coudes ou encore l’arrière des genoux. Inutile de multiplier les vaporisations : quelques points bien choisis suffisent pour profiter d’un sillage agréable.

Oubliez le réflexe de frotter vos poignets

C’est un geste presque automatique, mais il vaut mieux l’éviter. Après avoir vaporisé votre parfum, ne frottez pas vos poignets l’un contre l’autre. Ce mouvement peut altérer les molécules de la fragrance et modifier son évolution sur la peau. Le plus efficace reste de laisser le parfum sécher naturellement, sans y toucher.

Les vêtements peuvent prolonger le sillage

Les textiles ont tendance à retenir les odeurs plus longtemps que la peau. Une légère vaporisation sur un vêtement peut ainsi aider votre parfum à rester perceptible durant la journée. En revanche, soyez prudent avec les tissus fragiles ou très clairs, qui risquent de se tacher.

Un flacon bien conservé reste plus performant

La façon dont vous stockez votre parfum influence aussi sa qualité au fil du temps. La chaleur, l’humidité et l’exposition à la lumière peuvent altérer sa composition. L’idéal est de conserver le flacon dans un endroit sec, tempéré et à l’abri de la lumière directe. Contrairement à une idée répandue, la salle de bain n’est généralement pas le meilleur endroit en raison des variations de température et de l’humidité.

La concentration fait aussi la différence

Si vous recherchez une fragrance qui dure plusieurs heures, regardez sa concentration avant l’achat. Une eau de parfum contient davantage d’essences parfumées qu’une eau de toilette, ce qui lui permet généralement de tenir plus longtemps sur la peau. Bien sûr, la tenue dépend aussi de la composition du parfum et de votre peau, mais ce critère reste un bon indicateur pour choisir une fragrance plus persistante.

En combinant une peau bien hydratée, une application sur les bons points et quelques réflexes simples, il est ainsi possible de prolonger naturellement la tenue de votre parfum. De quoi profiter de votre senteur préférée plus longtemps, si vous aimez en porter, tout en gardant à l’esprit que le parfum reste avant tout un choix personnel, sans distinction de genre ou d’âge.