Routine beauté coréenne : le guide complet des 10 étapes

La Corée s’impose depuis des décennies comme le pays numéro 1 de l’innovation beauté mondiale.

Sa philosophie skincare, la K-Beauty, ne se résume pas à une simple liste de produits — c’est une approche globale fondée sur la prévention plutôt que la correction, l’hydratation intensive et la constance.

Chaque geste prépare le suivant dans une logique de synergie progressive — c’est ce qu’on appelle le layering.

La routine beauté coréenne en 10 étapes peut sembler ambitieuse au premier abord. Pourtant, nul n’est tenu de les suivre toutes : l’essentiel est de trouver un rituel adapté à sa peau, à son rythme et à ses envies.

Que l’on parte de 3 étapes ou de 10, chaque soin apporte sa valeur. Étudions ensemble ce que cette approche a de si particulier.

La philosophie K-Beauty : comprendre les principes fondamentaux avant de commencer

La K-Beauty repose sur trois grands piliers — la prévention, le respect de la barrière cutanée et l’utilisation d’ingrédients naturels et innovants. Plutôt que de réagir aux problèmes — acné, taches pigmentaires, rides — on les anticipe.

Cette logique proactive distingue radicalement la skincare coréenne des approches occidentales plus réactives.

Les formulations coréennes renforcent la barrière cutanée au lieu de l’agresser. Elles apportent hydratation, lipides et nutriments essentiels pour maintenir un équilibre optimal.

Parmi les ingrédients phares : la centella asiatica, la mucine d’escargot, l’aloe vera, la propolis, le ginseng, le thé vert, la niacinamide et les extraits fermentés. Les Coréens accordent une attention spécifique à la liste INCI de leurs produits.

La transmission intergénérationnelle de ces rituels beauté témoigne d’un ancrage culturel profond, bien au-delà d’une simple tendance.

Le double nettoyage : la base indispensable de toute routine coréenne

Étape 1 : le nettoyage à l’huile ou au baume démaquillant

Le double nettoyage commence par une huile démaquillante ou un baume qui dissout le maquillage, la crème solaire, le sébum oxydé et toutes les impuretés liposolubles. La différence entre les deux ?

Le baume présente une texture crémeuse et solide, proche d’une cire, tandis que l’huile est légère et fluide. Pour les peaux grasses ou mixtes, une formule fondante qui se rince facilement évite tout film résiduel.

En hiver, un baume maintient mieux l’hydratation — en été, une huile plus fluide convient parfaitement. Le Clean It Zero Cleansing Balm de Banila Co reste la référence emblématique de cette étape.

Étape 2 : le nettoyant à base d’eau pour une peau parfaitement purifiée

Après l’huile, un nettoyant aqueux élimine la sueur, la poussière et les résidus restants. Le pH recommandé tourne autour de 5,5, soit proche de l’acidité naturelle de la peau, pour préserver le film hydrolipidique et l’équilibre cutané.

Une mousse légère convient aux peaux grasses, une formule sans alcool aux peaux sensibles, et une texture plus hydratante s’impose en hiver. Cette double étape assure une base propre qui optimise l’absorption de tous les soins suivants.

L’exfoliation et le toner : préparer la peau à recevoir les soins actifs

Étape 3 : l’exfoliation douce pour un teint affiné et des pores désobstrués

L’exfoliation élimine les cellules mortes, désobstrue les pores et affine la texture de la peau.

Une à deux fois par semaine suffit, en commençant à raison d’une seule fois la première semaine avant d’augmenter progressivement la fréquence selon la tolérance cutanée.

Les AHA (acides de fruits) lissent la surface et favorisent la régénération cellulaire

Les BHA pénètrent dans les pores — idéaux pour les peaux grasses et acnéiques

et acnéiques Les PHA, plus doux, conviennent aux peaux sensibles

Ces exfoliants chimiques rendent la peau photosensible : une protection solaire rigoureuse devient indispensable.

En été, une exfoliation légère maintient le teint lisse ; en hiver, on réduit la fréquence pour ne pas fragiliser la peau.

Étape 4 — le toner coréen, rien à voir avec son équivalent occidental

Contrairement aux toniques astringents et asséchants courants en Occident, le toner coréen rééquilibre le pH après le nettoyage et prépare la peau à absorber les soins suivants.

Sa texture aqueuse, riche en actifs hydratants, s’applique sur coton ou par tapotements délicats.

Pour les peaux sensibles : un toner sans alcool avec des ingrédients apaisants

: un toner sans alcool avec des ingrédients apaisants Pour les peaux déshydratées : des formules riches en humectants

: des formules riches en humectants En hiver, la 7-skin method consiste à appliquer plusieurs couches fines de toner pour maximiser l’hydratation

L’essence et le sérum : les soins concentrés dans la routine coréenne

Étape 5 : l’essence, soin léger et fondamental pour l’hydratation en profondeur

L’essence est un soin aqueux léger dont la mission principale est l’hydratation en profondeur et la préparation de la peau à recevoir les actifs concentrés. Elle contient des ingrédients actifs en concentration plus douce qu’un sérum, mais renforce l’efficacité de tout ce qui suit.

Particulièrement utile en hiver ou en air climatisé, elle représente une étape clé de la routine quotidienne coréenne.

Les peaux sèches peuvent en appliquer plusieurs couches pour intensifier l’hydratation, tandis que les peaux à imperfections bénéficient de formules enrichies en niacinamide ou en propolis.

Étape 6 : le sérum et l’ampoule, les concentrés d’actifs pour cibler les problèmes de peau

Sérums et ampoules contiennent des actifs concentrés sans émulsifiants ni émollients, ce qui leur permet de pénétrer rapidement dans les couches profondes de la peau.

Le sérum s’utilise quotidiennement ; l’ampoule, encore plus concentrée, se réserve à une application hebdomadaire ou avant un événement particulier.

Niacinamide et alpha-arbutine pour les teints ternes et les taches pigmentaires

Propolis pour apaiser les peaux acnéiques et unifier

Peptides et adénosine pour soutenir le collagène et lutter contre les rides sur les peaux matures

Certains actifs comme le rétinol sont photosensibles — mieux vaut les appliquer le soir pour éviter irritations et rougeurs.

Masques et contour des yeux : les soins ciblés qui font la différence

Étape 7 : les masques visage coréens, un mini-soin intensif à intégrer régulièrement

Les masques représentent un moment de soin intensif à part entière.

Les masques en tissu nourrissent et hydratent en profondeur ; les masques à rincer purifient en éliminant les impuretés ; les masques de nuit intensifient la régénération pendant le sommeil grâce aux céramides et peptides bioactifs.

Une à deux fois par semaine constitue une fréquence idéale, avec possibilité d’augmenter selon les besoins.

Peau sèche ou terne : un masque riche en nutriments repulpe et nourrit

Peau mixte à grasse : une formule légère et apaisante rééquilibre sans surcharge

En hiver : un masque nutritif combat activement la déshydratation

Étape 8 : le soin contour des yeux pour préserver la zone la plus délicate du visage

La zone périorbitaire est la plus fine et la plus fragile du visage. Elle nécessite des formulations ultra-douces ciblant poches, cernes et lignes fines.

Crèmes et patchs sont deux formats complémentaires : la crème s’applique matin et soir en tapotements délicats, jamais en frottant. Les patchs au thé vert et à la caféine, appliqués 15 minutes le matin, défatiguent rapidement le regard et estompent les cernes.

Stocker les patchs au réfrigérateur renforce l’effet de refroidissement et aide à dépuffer visiblement.

Hydratant et crème solaire : les deux piliers pour sceller et protéger la routine

Étape 9 : la crème hydratante, dernier verrou pour sceller tous les soins appliqués

La crème hydratante scelle l’ensemble des soins précédents en prévenant la perte d’eau transépidermique. Elle se décline en crèmes, gels, lotions et huiles selon les besoins.

Le matin, un gel léger convient aux peaux mixtes à grasses ; le soir, une crème plus riche nourrit les peaux sèches en profondeur. Les peaux matures profitent de formules enrichies en céramides et peptides bioactifs pour soutenir l’élasticité et raffermir l’ovale.

Un sleeping mask hebdomadaire peut remplacer avantageusement la crème de nuit lors d’une cure intensive.

Étape 10 : la protection solaire, l’étape non négociable de la routine du matin

La crème solaire constitue l’étape finale de chaque matin sans exception. On recherche une protection à large spectre couvrant UVA (indice PA) et UVB (SPF).

Les filtres chimiques et minéraux sont tous deux efficaces, mais les formules minérales sont recommandées pour les peaux sensibles et les femmes enceintes.

Les crèmes solaires coréennes modernes se fondent dans la peau sans traces blanches, souvent sans parfum, et intègrent des actifs bénéfiques comme l’aloe vera ou la niacinamide.

La réapplication tout au long de la journée reste indispensable pour une protection complète.

La technique du layering et du patting : appliquer ses soins comme une experte coréenne

Le layering consiste à superposer les produits du plus léger au plus riche, dans un ordre précis, pour maximiser leur pénétration et leur synergie. Chaque couche prépare la suivante — la logique est celle d’une accumulation intelligente, pas d’une accumulation excessive.

Appliquer les soins sur une peau encore légèrement humide potentialise leur absorption.

La technique du patting coréen complète cette approche : on tapote délicatement plutôt qu’on frotte, favorisant l’absorption des actifs sans stimuler inutilement les glandes sébacées.

Le matin, de légers tapotements du bout des doigts stimulent la microcirculation et favorisent le drainage lymphatique. Cette gestuelle transforme la routine quotidienne en véritable moment de bien-être, loin d’une simple obligation.

Routine du matin et routine du soir — adapter le rituel coréen à chaque moment de la journée

Le matin, l’objectif est de préparer et protéger : nettoyage léger, hydratation ciblée et protection solaire constituent le triptyque fondamental. Les tapotements dès le réveil stimulent la circulation et réveillent le teint.

Le soir, la priorité est au démaquillage parfait via le double nettoyage, suivi des soins réparateurs et régénérants.

Pendant la nuit, la peau active naturellement ses mécanismes de régénération cellulaire. Les masques de nuit enrichis en céramides et peptides bioactifs amplifient ce processus.

Un sleeping mask hebdomadaire à l’adénosine et à la niacinamide ravive l’éclat au réveil de façon notable. La régularité matin et soir reste la clé d’une peau durablement saine et lumineuse — les Coréens ne prennent pas de jour de repos pour leur peau.

Adapter sa routine coréenne à son type de peau et aux saisons

La K-Beauty suggère des solutions personnalisées pour chaque profil cutané.

Les peaux grasses optent pour des gel-crèmes légers et des mousses purifiantes — les peaux sèches privilégient des formules nourrissantes et une exfoliation chimique douce — les peaux mixtes équilibrent avec des textures intermédiaires ; les peaux sensibles misent sur la centella asiatica et les actifs apaisants ; les peaux matures bénéficient des peptides, fermentés et actifs anti-âge comme le ginseng et l’adénosine.

Les ajustements saisonniers font partie intégrante de la philosophie coréenne. L’été, on privilégie des textures légères — gels hydratants, protections solaires fluides — et une exfoliation légère pour maintenir la luminosité.

L’hiver, les crèmes riches et les nettoyants moins moussants protègent la peau du froid et de la sécheresse. L’essentiel reste d’écouter sa peau plutôt que de suivre un protocole rigide.

Les meilleures marques et produits coréens pour construire sa routine beauté

Trois marques se démarquent pour bâtir ou perfectionner sa routine. Banila Co s’est imposée comme la référence du double nettoyage : son Clean It Zero Cleansing Balm fond au contact de la peau et élimine efficacement maquillage et pollution.

COSRX, réputée pour ses formules minimalistes et efficaces, couvre toutes les étapes — du BHA Blackhead Power Liquid exfoliant à l’Advanced Snail 96 Mucin Power Essence ultra-hydratante, en passant par l’Aloe Soothing Sun Cream SPF 50+ légère et apaisante.

Beauty of Joseon, inspirée de la pharmacopée traditionnelle coréenne, mise sur des ingrédients ancestraux comme le riz, le ginseng et la propolis, incarnés par le Glow Deep Serum et la Dynasty Cream.

MiiN sélectionne et teste les meilleurs produits cosmétiques coréens depuis près de 10 ans, proposant une curation fiable pour celles et ceux qui débutent.

Depuis 2025, de nouvelles formules biotechnologiques associant actifs fermentés et peptides biomimétiques bouleversent le marché.

Choisir ses produits en fonction de son type de peau et de ses problématiques réelles — plutôt que de copier la routine d’une autre personne — reste le principe fondateur de toute démarche skincare réussie.