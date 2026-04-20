Une habitude fréquente avec la serviette de bain peut accentuer la casse des cheveux

Après la douche, beaucoup de personnes ont le réflexe de frotter vigoureusement leurs cheveux avec une serviette afin de les sécher plus rapidement. Pourtant, ce geste courant peut accentuer la casse des cheveux et fragiliser la fibre capillaire. Lorsque les cheveux sont mouillés, leur structure devient plus vulnérable. La cuticule – couche protectrice externe du cheveu – est légèrement ouverte, ce qui rend la fibre plus sensible aux agressions mécaniques. Le frottement répété avec une serviette classique peut provoquer des micro-frictions qui abîment la surface du cheveu. Résultat : les longueurs peuvent devenir plus cassantes, ternes et sujettes aux pointes abîmées.

Pourquoi le frottement accentue la casse

Le tissu éponge traditionnel présente une texture relativement rugueuse. Lorsque les cheveux sont frottés de manière énergique, les fibres textiles créent une friction qui peut soulever la cuticule.

Selon une étude publiée dans l’International Journal of Trichology, les agressions mécaniques répétées, comme le frottement excessif ou le brossage trop énergique, peuvent altérer la structure de la cuticule et fragiliser la résistance du cheveu. Les chercheurs soulignent que les cheveux mouillés sont particulièrement sensibles aux tensions mécaniques, ce qui augmente le risque de casse. Ce phénomène concerne tous les types de cheveux, mais il peut être plus visible sur les cheveux longs, bouclés ou déjà fragilisés par des traitements chimiques.

Les bons gestes pour préserver ses cheveux

Pour limiter la casse, il est recommandé d’adopter des gestes plus doux après le lavage :

tamponner délicatement les cheveux avec la serviette au lieu de frotter

presser légèrement les longueurs pour absorber l’excès d’eau

utiliser une serviette en microfibre ou un tissu en coton doux

éviter de tordre les cheveux mouillés

La microfibre est souvent privilégiée car elle absorbe l’eau efficacement tout en réduisant la friction.

L’importance de réduire les agressions mécaniques

Les habitudes quotidiennes jouent un rôle important dans l’apparence des cheveux. En limitant les agressions mécaniques répétées, il est possible de préserver une fibre capillaire plus résistante. Une routine douce contribue à maintenir des cheveux plus souples, plus brillants et moins sujets à la casse. De nombreux spécialistes recommandent également de démêler les cheveux avec précaution lorsqu’ils sont humides, afin de limiter les tensions sur la fibre capillaire.

Une modification simple dans la routine capillaire

Changer sa manière de sécher ses cheveux ne demande que quelques secondes supplémentaires, mais peut avoir un effet visible à long terme. Une approche plus délicate permet de préserver la structure du cheveu et d’améliorer son apparence globale. Ce type de geste s’inscrit dans une routine capillaire globale qui privilégie la douceur et la régularité.

Frotter vigoureusement ses cheveux avec une serviette constitue ainsi une habitude fréquente qui peut accentuer la casse de la fibre capillaire. En adoptant des gestes plus doux, comme tamponner délicatement les longueurs, il est possible de limiter les dommages et de préserver des cheveux plus résistants. De simples ajustements dans la routine quotidienne peuvent contribuer à améliorer la santé des cheveux sur le long terme.