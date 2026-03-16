Pourquoi les cheveux semblent plus électriques, plus plats ou plus ternes à la sortie de l’hiver

À l’arrivée du printemps, vous avez peut-être l’impression que vos cheveux ont changé de personnalité. Plus électriques, un peu raplapla ou légèrement ternes, ils semblent parfois bouder les beaux jours. Rassurez-vous : ce phénomène est très courant et s’explique surtout par les effets de l’hiver sur la fibre capillaire et le cuir chevelu.

L’air sec de l’hiver met les cheveux à l’épreuve

Pendant les mois froids, l’air devient beaucoup plus sec. Entre les températures basses à l’extérieur et le chauffage à l’intérieur, l’humidité ambiante chute considérablement. Résultat : vos cheveux perdent une partie de leur hydratation naturelle. Lorsque la fibre capillaire manque d’eau, elle devient plus sèche et plus sensible aux agressions extérieures. Les frottements, le coiffage ou simplement le passage d’une écharpe peuvent alors rendre les cheveux plus ternes et plus difficiles à discipliner.

Les dermatologues expliquent aussi que cette sécheresse fragilise la cuticule du cheveu, la couche protectrice qui entoure la fibre capillaire. Quand cette barrière est moins lisse, la lumière se reflète moins bien : les cheveux paraissent donc moins brillants. Cela ne signifie pas que vos cheveux sont « abîmés » ou « problématiques ». Ils réagissent simplement à leur environnement, comme le reste de votre corps.

L’électricité statique, grande star de l’hiver

Si vos cheveux semblent vouloir vivre leur propre vie lorsque vous enlevez votre bonnet, vous n’êtes clairement pas seule dans ce cas. L’électricité statique est particulièrement fréquente en hiver. Elle apparaît lorsque les cheveux accumulent une charge électrique à cause des frottements. Les bonnets, les manteaux ou les écharpes – surtout lorsqu’ils sont fabriqués dans des matières synthétiques – peuvent accentuer ce phénomène.

Dans un air sec, cette charge électrique se dissipe moins facilement. Les cheveux se repoussent alors entre eux, ce qui crée ce fameux effet « cheveux électriques » parfois difficile à maîtriser. Ce n’est ni un défaut ni un signe de cheveux « difficiles » : c’est simplement de la physique.

Pourquoi les cheveux semblent plus plats

À la fin de l’hiver, certaines personnes remarquent aussi que leurs cheveux paraissent moins volumineux.

Le port fréquent de bonnets ou de chapeaux peut comprimer les racines pendant plusieurs heures. Les cheveux perdent alors temporairement leur mouvement naturel et peuvent sembler plus plats.

Le cuir chevelu peut aussi modifier légèrement son comportement pendant la saison froide. Pour se protéger du froid et du manque d’humidité, il peut produire un peu plus de sébum.

Ce sébum supplémentaire peut alourdir les racines et donner l’impression que les cheveux manquent de volume, même si leur structure reste la même.

L’hiver influence aussi le corps

Les changements capillaires observés à la sortie de l’hiver ne sont pas uniquement liés au climat. La saison froide peut aussi influencer l’organisme dans son ensemble. Le manque de lumière, les variations de rythme de vie ou les changements hormonaux saisonniers peuvent jouer un rôle indirect.

Certaines recherches suggèrent d’ailleurs que la chute de cheveux peut être légèrement plus marquée à certaines périodes de l’année, notamment à la fin de l’hiver. Ces variations restent toutefois naturelles : les cheveux suivent un cycle de croissance qui évolue tout au long de l’année.

Comment aider vos cheveux à retrouver leur éclat

Bonne nouvelle : avec le retour du printemps, les cheveux retrouvent souvent progressivement leur équilibre. L’air devient plus humide et les agressions hivernales diminuent. Quelques gestes simples peuvent aussi leur donner un petit coup de pouce :

hydrater les longueurs avec des soins nourrissants

limiter les frottements avec les tissus synthétiques

privilégier des produits doux et protecteurs

éviter les coiffures trop serrées

L’idée n’est pas de « corriger » vos cheveux, mais plutôt de les accompagner avec douceur.

Après tout, les cheveux – comme les corps – évoluent selon les saisons, les habitudes et l’environnement. Et cette capacité d’adaptation fait aussi partie de leur beauté naturelle.