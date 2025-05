Ce test étonnant à faire pour savoir si votre visage va « bien vieillir »

Sur TikTok, un test viral fait le buzz dernièrement avec une promesse : prédire si votre visage vieillira harmonieusement ou non. C’est rapide, simple et il suffit… de mettre votre main dans votre bouche. C’est signé Dr Ales Ulishchenko, un ostéopathe qui fait sensation sur les réseaux sociaux.

Un test express qui séduit les internautes

Vous avez 4 doigts ? Parfait. Selon le Dr Ulishchenko, il suffit de les placer verticalement dans votre bouche. Si tout rentre sans forcer, votre visage serait bien parti pour défier le temps. Si, au contraire, votre mâchoire semble vous dire « non merci », c’est – selon lui – le signe d’une tension excessive des muscles masticateurs. Ce « verrouillage musculaire » serait alors un facteur de vieillissement prématuré du visage.

Toujours d’après ses vidéos, ce genre de tension pourrait entraîner un affaissement des joues, l’apparition de sillons nasogéniens marqués, voire un double menton. Il propose alors des « protocoles » pour détendre ces muscles, vendus sous forme de formations en ligne. C’est vendeur, mais… très douteux.

Une méthode qui n’a rien de scientifique

Derrière son air de test « révolutionnaire », cette méthode ne repose sur aucune preuve sérieuse. Interrogée par Doctissimo, le Dr Fatya Assadi, experte en médecine esthétique, est catégorique : c’est du vent.

« Le vieillissement cutané est un processus complexe, global, et multifactoriel. Il ne peut pas être diagnostiqué par un simple test de flexibilité buccale », explique-t-elle. Selon elle, ce genre d’astuce virale est même dangereux, car il peut entretenir des complexes injustifiés ou pousser à consommer des « solutions » inadaptées. Et pourtant, ce test captive des millions de personnes.

Ce que la science sait vraiment du vieillissement facial

Vieillir, ce n’est pas juste une question de muscles tendus ou détendus. L’apparence de votre visage dans le temps dépend de nombreux facteurs : votre patrimoine génétique, la qualité de votre sommeil, votre exposition au soleil, votre alimentation, votre consommation d’alcool ou de tabac, votre niveau de stress, vos routines de soin, et même votre posture. Oui, tout ça.

Les muscles faciaux jouent bien un rôle, bien sûr, mais ils ne sont qu’un rouage dans une mécanique bien plus vaste. Croire qu’un test aussi simpliste puisse prédire l’avenir de votre peau, c’est comme croire qu’une seule note suffit à deviner toute la symphonie.

Pourquoi ce genre de test plaît tant ?

C’est humain : face à l’angoisse de vieillir, on veut des réponses. Immédiates. Simples. Contrôlables. Alors quand un « expert » nous propose un geste facile à faire chez soi, qui en plus vous donne un verdict clair, l’illusion est tentante. Et sur les réseaux, où l’image de soi est au centre, la tentation du « visage parfait » ne fait qu’amplifier ce genre de promesse.

Mais attention : ce raccourci est dangereux. Il entretient des standards de beauté irréalistes, et alimente l’idée que vieillir est une erreur à corriger. Spoiler alert : ce n’en est pas une.

Vieillir, ce n’est pas un drame – c’est une chance

On l’oublie trop souvent, mais vieillir est une opportunité. Une preuve que vous avancez, que vous vivez. Que vous avez aimé, ri, pleuré, parfois mal dormi, souvent bien mangé. Votre visage raconte une histoire – la vôtre – et elle mérite d’être respectée, pas effacée.

Chercher à préserver sa peau, à prendre soin de soi, à se sentir bien dans son corps : oui. Céder à des astuces miracles non validées, culpabilisantes et parfois coûteuses : non. Vieillir, ce n’est pas perdre, c’est évoluer. Certaines personnes n’ont pas eu cette chance. Alors, à défaut de glisser votre main dans votre bouche, pourquoi ne pas plutôt glisser un peu plus de bienveillance dans votre regard face au miroir ? Il n’y a pas de visage « réussi » ou « raté ». Il y a juste le vôtre, unique, vivant, et magnifique dans sa vérité.

En somme, méfiez-vous des tests pseudo-scientifiques qui jouent avec vos insécurités. Écoutez votre peau, écoutez des professionnels, mais surtout… écoutez-vous. C’est la seule vraie méthode pour bien vieillir : le faire à votre manière, avec douceur, et sans vous excuser.