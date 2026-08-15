Cette technique permet de donner du volume aux cheveux fins sans les crêper

Vous aimez les cheveux volumineux, mais pas l’idée de malmener votre fibre pour y parvenir ? Bonne nouvelle : il existe une technique de séchage simple pour décoller les racines sans passer par la case crêpage. Et surtout, rappelons qu’avoir les cheveux fins ou plats n’est absolument pas un défaut : le volume est simplement une option, si vous avez envie de vous amuser avec votre coiffure.

Le secret : sécher les racines dans le sens inverse

Les cheveux fins ont tendance à retomber naturellement dans leur sens d’implantation, ce qui peut donner une chevelure visuellement plus plate. Pour créer du mouvement, il suffit de jouer avec cette habitude naturelle au moment du séchage.

Avec votre sèche-cheveux, dirigez l’air chaud vers les racines tout en orientant les mèches dans la direction opposée à celle qu’elles prennent habituellement.

Faites-les passer vers l’arrière, puis vers l’avant ou sur le côté, en variant les directions. L’objectif n’est pas de brusquer la fibre, mais de lui donner temporairement une nouvelle orientation.

Une fois sèches, les racines restent ainsi légèrement décollées du cuir chevelu et offrent davantage de relief.

Le geste qui change tout : l’air froid

C’est probablement l’étape la plus facile à zapper… et pourtant, elle joue un rôle essentiel.

Après avoir séché une section en maintenant les racines relevées, passez quelques secondes en mode air froid. Ce changement de température aide la fibre à conserver la forme donnée pendant le séchage.

Vous pouvez également utiliser de petites pinces plates pour maintenir les racines légèrement soulevées pendant qu’elles refroidissent, le temps de vous occuper du reste de la chevelure. Sans ce temps de refroidissement, les racines risquent de reprendre rapidement leur position naturelle et l’effet volumineux de s’essouffler.

Mousse ou spray : misez sur la légèreté

Pour accompagner cette technique, inutile de multiplier les produits. Les cheveux fins apprécient généralement les textures aériennes, comme une mousse légère ou un spray volumateur.

Appliquez le produit sur les racines encore humides, en évitant les longueurs pour ne pas les alourdir. Une petite quantité suffit : l’équivalent d’une noix de mousse peut convenir à l’ensemble de la chevelure.

Le bon réflexe ? Commencer avec peu de produit et en ajouter si nécessaire. Sur cheveux fins, le « plus » n’est pas forcément votre meilleur allié : trop de matière peut rapidement produire l’effet inverse de celui recherché.

Deux petites astuces pour booster le relief

Vous pouvez aussi jouer avec votre raie. Si vous la portez toujours exactement au même endroit, décalez-la de quelques centimètres. Les cheveux habitués à retomber dans une direction vont naturellement créer un peu de résistance et de relief à la racine.

Autre piste : la coupe. Quelques mèches légèrement plus courtes sur le dessus peuvent apporter du mouvement et donner une impression de chevelure plus dense. Pour trouver la bonne option, mieux vaut en discuter avec votre coiffeur afin d’adapter la coupe à votre texture et à vos envies.

Les habitudes qui font retomber les racines

Même avec une technique de séchage bien maîtrisée, certains gestes peuvent rapidement faire disparaître le résultat.

Premier réflexe à éviter : appliquer vos soins riches, masques ou produits nourrissants directement sur les racines. Ils peuvent alourdir la fibre et limiter le décollement.

Ensuite, essayez de ne pas manipuler constamment vos cheveux au cours de la journée. À force de les toucher, vous transférez du sébum et risquez de ramener les racines contre le cuir chevelu.

Enfin, gardez votre brosse pour avant le séchage. Une fois le volume créé, un brossage appuyé peut lisser les racines et annuler une partie du travail réalisé.

Et surtout, pas besoin de « corriger » vos cheveux fins

Avoir les cheveux fins, plats ou peu volumineux n’est évidemment pas un problème à résoudre. Chaque texture a ses particularités, et une chevelure fine peut être aussi jolie, élégante et pleine de personnalité qu’une chevelure très dense. Le volume peut simplement devenir un jeu de coiffage, au même titre qu’une raie différente, des ondulations ou une nouvelle coupe. Si vous aimez l’idée d’obtenir davantage de relief, cette technique permet de le faire en douceur, sans crêper ni emmêler volontairement la fibre.

En pratique, retenez donc trois gestes : séchez les racines dans plusieurs directions, fixez leur mouvement avec un souffle d’air froid et dosez votre produit avec légèreté. Quelques minutes suffisent pour expérimenter une autre façon de porter vos cheveux, sans chercher à changer leur nature.