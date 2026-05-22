Protection de la peau : le réflexe que certains dermatologues jugent prioritaire

Si le soleil est indispensable à la vie et procure de nombreux bienfaits – synthèse de la vitamine D, effet antidépresseur, action thérapeutique sur certaines affections cutanées comme le psoriasis -, il représente également un véritable agresseur pour notre peau lorsqu’il est mal maîtrisé. À l’approche des beaux jours, le Syndicat National des Dermatologues – Vénéréologues rappelle l’importance d’adopter, en toutes circonstances, une protection solaire adaptée. Et selon les professionnels du SNDV, le premier réflexe à adopter est de connaître précisément sa peau, son phototype et l’intensité de l’exposition à laquelle on va se confronter.

Les risques d’une exposition solaire excessive

À court terme, les conséquences d’une exposition trop longue ou trop intense sont visibles : le fameux coup de soleil, véritable brûlure superficielle provoquée par les rayons UVB, traduit une agression directe des cellules de l’épiderme. Mais ce sont les effets à long terme qui inquiètent le plus les dermatologues. La répétition des agressions solaires entraîne des altérations moléculaires du génome cellulaire, qui ne sont qu’incomplètement réparées par l’organisme. Cette accumulation aboutit, au fil des années, à un vieillissement accéléré de la peau, à l’apparition de taches pigmentaires, et surtout à un risque accru de cancers cutanés, qu’il s’agisse des carcinomes ou des mélanomes, ces derniers étant les plus agressifs.

Le concept de « capital soleil »

Pour mieux comprendre la prudence dont il faut faire preuve, les dermatologues utilisent une image parlante : celle du « capital soleil », comparable à un « permis à points ». Chaque individu naît avec un capital limité, qui ne se reconstitue pas. Chaque exposition non protégée vient en grever une partie. D’où l’importance d’économiser ce capital tout au long de la vie, et de redoubler de vigilance lorsque l’on possède un phototype clair ou que l’on s’expose à un ensoleillement intense. Cette logique impose de penser la photoprotection non seulement pendant les vacances, mais également au quotidien.

Connaître son phototype, le premier réflexe

Pour choisir une protection adaptée, il est essentiel d’identifier son phototype, c’est-à-dire la sensibilité naturelle de sa peau au soleil.

Le phototype I correspond aux peaux très claires, parfois constellées de taches de rousseur, accompagnées de cheveux roux : ces personnes prennent systématiquement des coups de soleil.

Le phototype II concerne les peaux claires aux cheveux blonds vénitiens ou auburn, qui rougissent souvent mais peuvent bronzer.

Le phototype III rassemble les peaux claires qui ne rougissent qu’en cas d’exposition intense.

Le phototype IV désigne les peaux mates, rarement sujettes aux coups de soleil. Plus le phototype est faible, plus la nécessité de protection est forte.

Les bons gestes de photoprotection

Connaître sa peau est un point de départ, mais c’est l’adoption des bons gestes au quotidien qui fait la différence.

Les dermatologues recommandent vivement d’éviter toute exposition entre midi et 16 heures, période durant laquelle l’ensoleillement est le plus intense et le plus nocif.

Lorsque l’on se trouve à l’extérieur, il est préférable de rester à l’ombre, qu’elle soit naturelle (sous un arbre) ou artificielle (sous un parasol).

La protection vestimentaire joue également un rôle essentiel : un chapeau à larges bords, des lunettes de soleil et des vêtements anti-UV constituent la première ligne de défense.

À cela s’ajoute, sur les zones découvertes, l’application régulière d’un produit de protection solaire adapté.

Bien choisir son produit selon l’exposition

Depuis 2006, les produits de protection solaire sont classés en quatre catégories en fonction de leur indice : faible (indices 6 à 14), moyenne (15 à 29), haute (30 à 50) et très haute (50+). Le choix dépend du phototype et de l’intensité de l’exposition. Pour une exposition extrême — glaciers, tropiques, longues journées de plage —, la très haute protection est recommandée, surtout pour les phototypes clairs. À noter que le niveau de protection diminue nettement si la quantité appliquée est insuffisante : il faut donc en mettre généreusement, et renouveler l’application toutes les deux heures, ainsi qu’après chaque baignade ou transpiration importante.

Une attention particulière pour les enfants

La photoprotection de l’enfant fait l’objet d’une vigilance toute particulière. Sa peau, plus fragile, est davantage exposée aux dommages durables. Le respect strict des heures d’exposition s’impose, de même qu’une protection vestimentaire rigoureuse. Les dermatologues recommandent l’utilisation de produits à base d’écrans minéraux, mieux tolérés et plus protecteurs pour les peaux délicates. Il faut également garder à l’esprit que l’usage d’une crème solaire, même très protectrice, ne doit jamais inciter à prolonger la durée d’exposition.

Préserver son capital soleil, c’est avant tout adopter une attitude consciente et durable face à l’ensoleillement. En combinant connaissance de sa peau, gestes de photoprotection et produits adaptés, chacun peut profiter du soleil en toute sécurité. Le réflexe prioritaire, selon les dermatologues, reste celui d’une protection globale et réfléchie, à appliquer toute l’année.