Ces notes de parfum sont les préférées des femmes, d’après une étude

Et si votre nez avait ses petits favoris ? Une étude menée à l’Imperial College London s’est penchée sur les parfums les mieux notés par des consommatrices. Résultat : trois grandes familles olfactives se démarquent, avec une surprise de taille sur les associations qui font vraiment la différence.

Une étude qui passe au crible les parfums les plus appréciés

Pour comprendre ce qui séduit dans une composition, les chercheurs Vaiva Vasiliauskaite et Tim Evans ont adopté une méthode plutôt originale. Plutôt que de demander aux participantes quelles notes elles préfèrent, ils ont analysé des milliers d’avis laissés par des utilisatrices sur des parfums féminins. Ils ont ensuite croisé ces évaluations avec la composition détaillée des fragrances afin d’identifier les ingrédients et accords statistiquement associés aux meilleures appréciations. Une manière d’observer les préférences à travers l’expérience réelle, plutôt qu’à partir d’une simple déclaration.

Le trio qui tire son épingle du jeu

Trois familles olfactives ressortent particulièrement : les fleurs, le musc et la vanille. Ces notes sont associées à une appréciation plus positive des compositions, mais l’intérêt de l’étude ne s’arrête pas là. Les chercheurs suggèrent qu’elles ne séduisent pas uniquement pour leurs qualités propres : elles peuvent aussi jouer un rôle d’amplificateur, en mettant en valeur les autres ingrédients présents dans le parfum. La vanille, par exemple, peut apporter une facette chaleureuse et enveloppante à une composition, tandis que les notes florales peuvent lui donner davantage de relief. Le musc, lui, contribue souvent à créer une sensation douce et harmonieuse.

Le secret ? Oser les associations inattendues

La découverte la plus intéressante se trouve peut-être ailleurs. Certaines notes très populaires, comme la lavande ou le géranium, apparaissent régulièrement dans les parfums appréciés. Pourtant, ce sont certaines associations moins évidentes qui semblent davantage liées aux compositions les mieux évaluées. Parmi elles, les chercheurs relèvent notamment le jasmin associé à la menthe, ou encore le musc accompagné de vétiver et de vanille.

Comme quoi, en parfumerie, les duos et les accords peuvent réserver de jolies surprises. Une note familière peut devenir beaucoup plus originale lorsqu’elle rencontre une facette inattendue. La familiarité attire, mais l’association peut créer ce petit quelque chose qui rend une fragrance mémorable.

Ne vous arrêtez pas à une seule note

Vous avez un faible pour la vanille ? Cela ne signifie pas forcément que vous aimerez tous les parfums qui en contiennent. Même chose pour le jasmin, le musc ou les notes boisées. Pour trouver une fragrance qui vous ressemble, mieux vaut donc regarder l’ensemble de la composition et surtout la façon dont les différentes notes dialoguent entre elles.

Une vanille associée à des bois, à des notes fraîches ou à des fleurs ne donnera pas du tout la même impression. Et surtout, laissez le parfum évoluer sur votre peau. Une fragrance peut révéler de nouvelles facettes après quelques minutes, puis encore changer au fil des heures. Votre propre peau, vos souvenirs et votre sensibilité olfactive entrent aussi en jeu.

Un parfum n’a pas de genre

Si l’étude parle ici de « parfums féminins », cela correspond à la catégorie étudiée par les chercheurs, et non à une règle à suivre. Il n’existe pas de notes réservées aux femmes ou aux hommes. Vous pouvez porter de la vanille, du vétiver, du musc, de la rose, de la lavande ou n’importe quelle autre note qui vous plaît, quel que soit votre genre. Les classifications « pour elle » et « pour lui » relèvent surtout des codes du marché et du marketing. Le plus beau critère reste donc le vôtre : si une fragrance vous plaît et vous fait vous sentir bien, elle est faite pour vous.

Au fond, cette étude rappelle surtout une jolie chose : les parfums les plus appréciés ne reposent pas forcément sur une note star, mais sur l’équilibre subtil entre plusieurs ingrédients. Fleurs, musc et vanille semblent avoir une longueur d’avance, mais votre nez, lui, reste le meilleur arbitre.