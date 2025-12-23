Après la « clean girl » en 2025, cette tendance maquillage pourrait briller en 2026

Maquillage
Léa Michel
@i.an.ya.i/TikTok

Pendant plusieurs saisons, la beauté s’est résumée à un mot : « clean ». Le teint glowy, les lèvres nude et les sourcils soigneusement brossés dominaient les tendances (clean girl). En 2026, le vent tourne. Cette esthétique tout en retenue laisse place à un retour assumé du maquillage visible, expressif et plein de caractère. Le minimalisme chic cède sa place à une envie de créativité retrouvée.

Le « makeup-makeup » : une nouvelle énergie

Cette transition ne renie pas la quête de naturel, mais la redéfinit. La tendance du makeup-makeup conserve la légèreté du maquillage dit invisible, tout en réintroduisant de la structure et de l’intensité. L’eyeliner reprend sa place, les ombres à paupières se font plus profondes, et le contouring revient dans des versions plus subtiles. L’objectif : révéler la personnalité plutôt que dissimuler les traits.

@i.an.ya.i berry smokey eyes tutorial🫐🍓 @Maybelline NY tattoo liner berry bliss, sky high mascara, lifter glase lip balm 008 @Westman-Atelier concealer, contour stick @rhode skin pocket blush tan line @Fenty Beauty powder @Florasis Shop eyeshadow palette #makeuptutorial #makeup #greeneyes ♬ original sound – 𝕽𝖆𝖕

Des couleurs et des textures qui osent

Les teintes neutres s’effacent pour laisser place à des bruns chauds, des gris fumés ou des reflets métalliques. Le rouge à lèvres retrouve sa pigmentation d’antan, symbole de confiance et d’audace. Les maquilleurs célèbrent à nouveau la texture : irisé, mat, crémeux… tout est permis. Cette liberté esthétique transforme le maquillage en terrain d’expression émotionnelle.

En définitive, ce mouvement reflète une évolution des mentalités. Après avoir glorifié la « perfection naturelle » (tendance de la « clean girl »), 2026 veut célébrer la singularité. L’idée n’est plus de ressembler à un idéal, mais d’honorer son propre style. Entre authenticité, imagination et retour du plaisir de se maquiller, 2026 marque la renaissance d’une beauté plus incarnée, plus vivante et pleinement affirmée.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Maquillage de Fêtes express : le produit magique que tout le monde s’arrache

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Maquillage de Fêtes express : le produit magique que tout le monde s’arrache

Les Fêtes de fin d’année approchent et vous anticipez peut-être déjà votre mise en beauté. Que vous ayez...

Pour fêter le Nouvel An, ce maquillage pourrait bien être votre meilleur allié

Le maquillage des fêtes de fin d’année 2025 met à l’honneur les tons froids et métalliques, avec un...

Vous avez les yeux verts ? Ce style de makeup pourrait rendre votre regard hypnotisant

La créatrice de contenu TikTok @michaelaberd révèle un maquillage idéal pour sublimer les yeux verts : le "espresso...

Le miroir magique de Disney existe enfin : il débarque dans nos salles de bain

On se souvient toutes de cette scène où la marâtre de "Blanche Neige" demande à son miroir "qui...

L’astuce secrète des drag queens pour un regard envoûtant

Connue pour leur maquillage opulent et leurs traits exagérés, les drag queens sont rarement prises en exemple dans...

Sourcils fins : la mode 2000 ressurgit et déclenche un énorme débat

La beauté est un éternel recommencement. Si ces dernières années, les sourcils se préféraient ébouriffés, épais et massifs,...