Après la « clean girl » en 2025, cette tendance maquillage pourrait briller en 2026

Pendant plusieurs saisons, la beauté s’est résumée à un mot : « clean ». Le teint glowy, les lèvres nude et les sourcils soigneusement brossés dominaient les tendances (clean girl). En 2026, le vent tourne. Cette esthétique tout en retenue laisse place à un retour assumé du maquillage visible, expressif et plein de caractère. Le minimalisme chic cède sa place à une envie de créativité retrouvée.

Le « makeup-makeup » : une nouvelle énergie

Cette transition ne renie pas la quête de naturel, mais la redéfinit. La tendance du makeup-makeup conserve la légèreté du maquillage dit invisible, tout en réintroduisant de la structure et de l’intensité. L’eyeliner reprend sa place, les ombres à paupières se font plus profondes, et le contouring revient dans des versions plus subtiles. L’objectif : révéler la personnalité plutôt que dissimuler les traits.

Des couleurs et des textures qui osent

Les teintes neutres s’effacent pour laisser place à des bruns chauds, des gris fumés ou des reflets métalliques. Le rouge à lèvres retrouve sa pigmentation d’antan, symbole de confiance et d’audace. Les maquilleurs célèbrent à nouveau la texture : irisé, mat, crémeux… tout est permis. Cette liberté esthétique transforme le maquillage en terrain d’expression émotionnelle.

En définitive, ce mouvement reflète une évolution des mentalités. Après avoir glorifié la « perfection naturelle » (tendance de la « clean girl »), 2026 veut célébrer la singularité. L’idée n’est plus de ressembler à un idéal, mais d’honorer son propre style. Entre authenticité, imagination et retour du plaisir de se maquiller, 2026 marque la renaissance d’une beauté plus incarnée, plus vivante et pleinement affirmée.