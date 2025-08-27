Le « doux gothique » s’impose : la tendance la plus inattendue de 2025 ?

Sur TikTok, Instagram et Pinterest, un hashtag intrigue et fascine de plus en plus : #SoftGoth ou, en français, le “doux gothique”. Cette tendance maquillage, qui réinvente l’esthétique sombre en la rendant plus subtile et romantique, séduit particulièrement la Gen Z. Au lieu du noir intense et des contrastes radicaux du gothique classique, le doux gothique privilégie des nuances plus diffuses, un charbon délicat sur les yeux, des lèvres bordeaux adoucies, et un teint velouté qui conserve de la fraîcheur. Et si ce style s’impose avec autant de succès en 2025, c’est en grande partie grâce à une figure devenue icône : Jenna Ortega.

Jenna Ortega, muse du doux gothique

Depuis qu’elle incarne Mercredi Addams dans la série Netflix Wednesday, Jenna Ortega s’est imposée comme l’égérie parfaite de cette esthétique. Lors des tapis rouges et tournées promotionnelles, elle adopte régulièrement des looks qui mélangent élégance noire et touche de modernité :

Smoky eyes, bien estompés.

Rouge à lèvres prune ou rouge sombre, toujours appliqué avec subtilité.

Teint clair mais lumineux, évitant l’effet trop dramatique.

Accessoires mode (robes noires Valentino, ensembles goth-chic) qui amplifient l’effet maquillage.

Résultat : une esthétique sombre, mais accessible et sophistiquée, qui s’éloigne du gothique trop théâtral des années 90. Ortega est rapidement devenue l’icône mode et beauté d’une génération qui veut oser la singularité tout en gardant une touche de douceur.

Une tendance virale sur TikTok et Instagram

En 2025, le hashtag #SoftGoth cumule déjà des millions de vues sur TikTok. Les créateurs de contenu beauté multiplient les tutoriels pour recréer ce maquillage :

Eye-liners floutés plutôt que des traits nets.

Fards sombres estompés au marron et au gris, au lieu du noir absolu.

Gloss teintés pour donner un effet bordeaux léger plutôt qu’un mat dramatique.

Sourcils effacés ou naturels et coiffés, pour équilibrer le tout.

Sur Instagram, les moodboards mêlent photos de Jenna Ortega, d’icônes gothiques revisitées, et de looks de magazines mode. L’esthétique s’impose aussi dans les campagnes beauté de plusieurs marques, qui lancent des collections inspirées de cet univers.

Pourquoi ça séduit la Gen Z ?

Si le doux gothique plaît autant à la nouvelle génération, c’est parce qu’il répond à un désir de style affirmé sans excès.

Il permet d’exprimer une attitude rebelle et mystérieuse, tout en restant portable au quotidien.

Il joue sur des codes nostalgiques (le gothique des années 2000, l’imagerie rock, les films de Tim Burton), réinterprétés de manière plus subtile.

Il s’accorde parfaitement avec la mode actuelle : mini-robes noires, dentelles transparentes, bijoux argentés et boots massives.

En d’autres termes, c’est une porte d’entrée vers l’esthétique alternative pour celles et ceux qui ne veulent pas plonger dans le gothique pur et dur.

Le « doux gothique » n’est ainsi pas qu’une mode éphémère : c’est un nouveau langage esthétique qui traduit les envies de la génération actuelle. Ni trop sage, ni trop radical, il permet de s’approprier une aura mystérieuse et élégante, tout en restant portable au quotidien. Et si Jenna Ortega a servi de catalyseur, il ne fait aucun doute que cette esthétique continuera d’évoluer, portée par les créateurs de contenu, les marques et les jeunes qui redéfinissent, à leur manière, ce que veut dire “être gothique” en 2025.