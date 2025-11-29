Manucure : la couleur qui va détrôner le rouge cet hiver

Cet hiver, la traditionnelle domination du rouge dans les manucures pourrait bien être remise en question par la montée en puissance de la manucure « framboise givrée ». Cette teinte mêle nuances intenses et reflets lumineux pour offrir un style à la fois chaleureux et élégant, idéal pour la saison froide.

Une couleur gourmande et multidimensionnelle

La manucure « framboise givrée » puise son inspiration dans une palette riche, allant de la mûre au bordeaux en passant par la canneberge et la prune. Ce mélange de tons fruités se combine à des finitions chromées ou scintillantes pour créer un effet glaçé qui rappelle un fruit recouvert de givre. Cette texture lumineuse apporte une touche à la fois festive et précieuse qui ravit tout le monde.

Une tendance facile à adopter quel que soit le style

Ce style s’adapte à toutes les formes d’ongles, longs ou courts, carrés ou arrondis, ce qui en fait une option versatile. Du look intensément brillant avec poudre chrome au rendu plus discret comme une french framboise givrée, elle s’intègre aussi bien aux tenues des Fêtes de fin d’année qu’au quotidien. Ce mélange d’élégance et de modernité fait de cette couleur une alternative irrésistible au rouge classique.

Un succès confirmé sur les réseaux sociaux

Déjà très présente sur Instagram, la manucure « framboise givrée » inspire la créativité des nail artistes qui déclinant ses variations : perles, paillettes, ombrés et motifs subtils sont autant de moyens de personnaliser ce style. Cette diffusion importante sur les réseaux souligne son potentiel pour devenir la couleur incontournable de l’hiver 2025/2026.

En résumé, la manucure « framboise givrée » s’impose comme l’alternative chic et moderne au rouge classique. Entre ses nuances fruitées, ses reflets lumineux et sa capacité à s’adapter à tous les styles, elle promet de devenir l’incontournable de la saison froide. Cet hiver, vos ongles ont trouvé leur nouveau must-have.