Ce style de manucure pourrait dominer la tendance 2026

Les réseaux sociaux ont parlé : l’année 2026 s’annonce métallique. La manucure futuriste, aux reflets argentés et holographiques, s’impose comme la nouvelle obsession beauté. Aperçue sur les podiums, dans les vidéos TikTok et sur Instagram, cette tendance déjà adoptée par de nombreuses influenceuses s’annonce comme le style incontournable des prochains mois.

Des ongles venus du futur

Appelée futuristic metallic nails, cette tendance mise sur des effets miroir, chrome ou liquide, souvent dans des tons argent, or froid ou bleu acier. L’objectif ne se limite pas à briller : il s’agit d’incarner une vision du futur, audacieuse et technologique. Contrairement aux manucures classiques, ici tout est dans la texture et la lumière. Les finitions ultra brillantes et les formes épurées rappellent l’esthétique cyberpunk, entre luxe et avant-garde.

@revolvebeauty Not your average mani ‼️💅 @Dayanna I. Sapiens giving us all the futuristic feels with these pink chrome blob nails 🧬 Save this as inspo for your next nail appointment + shop all things nails on @Revolve’s TikTok Shop #revolve #revolvebeauty #futuristic #glam #chromenails #metallicnails #nailinspo ♬ Chui Nui – Kaidi Tatham

Les réseaux sociaux en raffolent

Sur TikTok et Instagram, les hashtags liés aux ongles métalliques cumulent déjà des millions de vues. De nombreuses créatrices de contenu, comme les nail artists coréennes et japonaises, expérimentent avec des motifs en 3D, des dégradés de chrome ou des effets “goutte d’eau” presque surréalistes. Dans les vidéos virales, on retrouve souvent le même commentaire : “on dirait du métal liquide sur les doigts”.

@strwbrrynails_ molten metal/chrome nails. using @Aprés Nail Official sculpted medium round. #fyp #gelx #apresgelx #apresnails #sweetienailsupply #koreangelpolish #koreangelnails #diynails #diygelx #domynailswithme #nailart #easynailart #abstractnails #chromenails ♬ Cute – CLOUDEE

Une tendance qui redéfinit la beauté des mains

Au-delà de l’esthétique, cette manucure symbolise une nouvelle forme de confiance. Brillante, affirmée et presque futuriste, elle incarne l’idée que la beauté peut être à la fois forte et créative. Selon plusieurs experts beauté, les matériaux métallisés et les textures réfléchissantes domineront les défilés et les magazines en 2026. Une alliance parfaite entre art et innovation.

Les manucures futuristes ne sont plus réservées à la science-fiction. Elles envahissent les salons de beauté, les réseaux et bientôt, le quotidien. En 2026, préparer ses ongles reviendra à concevoir une œuvre d’art miniature, reflet d’une génération qui veut briller… littéralement.

