Fini le teint bronzé, cette nouvelle tendance makeup fait sensation

La nouvelle vague makeup « Cold Girl » déferle sur les réseaux sociaux, remplaçant les teints chauds par des tons froids, rosés et givrés qui évoquent un effet « fraîchement sortie du froid ». Portée par la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber, la chanteuse américaine Sabrina Carpenter ou encore l’actrice américaine devenue duchesse de Sussex Meghan Markle, cette esthétique hivernale mise sur des joues rosies, lèvres myrtilles et fards aux sous-tons bleutés pour un glow naturel et chic.​

Comprendre les sous-tons pour adopter le look

Pour réussir le « Cold Girl », identifiez d’abord vos sous-tons : veines bleues/violettes indiquent un teint froid, vertes un chaud. Les tons froids (pinks glacés, mauves, baies) flattent naturellement les peaux claires, tandis que les teints chauds optent pour des variantes plus fraîches comme framboise au lieu de corail.​

Teints clairs : mauves doux et roses poudrés pour de la profondeur subtile.

Teints dits moyens : baies profondes et prunes pour un contraste saisissant.

Teints foncés : bourgognes riches et vins pour un fini bijou luxueux.​

Bien sûr, il n’existe aucune règle stricte : chaque personne est libre d’adopter le maquillage qui lui plaît. Ces indications servent de guide ; en choisissant des nuances qui respectent vos sous-tons naturels, vous vous assurez d’un accord parfaitement harmonieux avec votre peau.

Technique d’application pour un effet naturel

Appliquez un blush froid haut sur les pommettes et le nez pour simuler un rougissement hivernal, puis tapotez une teinte baie au centre des lèvres en estompant pour un fini « mordu ». Gardez une base fidèle à votre carnation ou légèrement plus claire, en évitant un mat total pour laisser transparaître la texture réelle de la peau.​

La trousse essentielle « Cold Girl »

Constituez votre kit avec un blush mauve/baie, un lip stain framboise/bourgogne, des ombres gris-violet ou taupe froides, et un highlighter rose/argent. Ajoutez des paillettes blanches pour les yeux et un eyeliner blanc pour un effet « yeux de biche » givré, parfait pour les Fêtes.​​

En résumé, cette tendance transforme le visage « j’ai froid » en atout beauté chic, idéale pour l’hiver 2025 avec son blush toasté et ses yeux smoky froids. Universelle, elle s’adapte à tous les teints et booste l’éclat sans effort.