La « Red Nails Theory » : empowerment ou stéréotype ? Cette tendance TikTok divise les internautes

Si vous avez un entretien en perspective pour revoir votre salaire à la hausse ou un rendez-vous galant, réclamez un joli rouge Ferrari chez votre prothésiste ongulaire pour exaucer vos souhaits. Selon la « red nails theory », ce rouge est une couleur porte-bonheur, capable d’envoûter tous les regards qui se posent dessus. Et nul besoin d’arborer cette teinte fiévreuse en grand format, sur un pull ou un bas.

Ce qu’il se cache derrière la « Red Nails Theory »

Vous allez peut-être vous laisser tenter par la tendance « bambi nail » et reproduire le pelage du petit faon signé Disney sur vos doigts. Peut-être allez-vous succomber au charme irrésistible du « chesnut nails », qui imite la couleur des noisettes. Si vous êtes une maniaque du style, vous avez certainement déjà un tableau Pinterest rempli d’inspirations maximalistes faites de paillettes, de petits nœuds ou d’icônes kawaii. Pourtant, parmi toutes ces manucures, aucune ne rivalise avec l’hypnotique rouge.

Le vernis rouge est à la beauté ce que la petite robe noire est à la mode : une valeur sûre. Si les clean girls de la toile ne jurent que par les tons nudes et les parures ongulaires épurées, les sympathisantes de la « Red Nails Theory », elles, restent fidèles au rouge. Et pas n’importe lequel : le rouge Ferrari, une teinte qui inspire au luxe, à la prestance et à l’esprit glamour. Ce même rouge qui tapisse les semelles arrière des escarpins Louboutin n’est pas juste une teinte « passe partout ». Les personnes la choisissent consciemment, en connaissant ses effets.

Les personnes qui croient à la « Red Nails Theory » sont convaincues que le vernis rouge a un pouvoir magnétique. À en écouter certaines sur TikTok, ce pinceau flamboyant est presque l’équivalent d’une baguette magique. Même si cette saison le ton est plutôt au rouge framboise et au bordeaux, les partisanes de la « Red Nails Theory » ne dérogent pas à leur teinte signature. Une couleur de « tous les possibles ».

Le rouge, la couleur de la chance, vraiment ?

Vous cherchez à plaire pendant un date ou alors vous voulez décrocher une promotion ? Vous voulez vous faire bien voir par votre belle famille ou simplement attirer l’attention ? Alors dégainez le pot de vernis rouge et couvrez vos ongles de cette peinture flatteuse. Pour beaucoup, se badigeonner les ongles de rouge n’est pas un acte esthétique banal, c’est un rituel d’amour propre, un remède à la confiance.

Sur les réseaux sociaux, la « Red Nails Theory » trouve d’ailleurs plusieurs échos. Les personnes qui ont paré leurs ongles de ce rouge flamboyant et lumineux l’affirment : cette teinte leur a valu des compliments et des regards approbateurs. Si le rouge est moins visible sur les ongles que sur les lèvres, il charme son monde. Couleur de l’amour, mais aussi du danger, incarnation visuelle de la passion, mais aussi de l’enfer, le rouge est chargé de sens et de symboles.

Sur les réseaux sociaux, point d’ancrage de la « Red Nails Theory », les hypothèses sont nombreuses. D’après les unes, si le rouge séduit les hommes c’est parce qu’il s’agit là de la couleur préférée de leurs idoles des années 90. Ces messieurs avaient toutefois probablement les yeux ailleurs que sur les mains de leur fantasme en jean taille basse à l’époque. L’explication la plus plausible reste la plus logique : le rouge est une couleur d’alerte. Pour résumer, c’est un cri esthétique.

Une théorie qui ne fait pas l’unanimité

Sur les réseaux sociaux, la « Red Nails Theory » ne convainc pas tout le monde. Même si les ongles rouges entraînent une démarche sûre et illustrent la « femme fatale » dans toute sa splendeur, ils ne font pas de miracles. Celles qui adhèrent à cette théorie sont persuadées que le vernis rouge est une merveilleuse parure sociale, un bel enduit pour la confiance. Et elles n’ont pas tout à fait tort. D’un point de vue psychologique, le rouge peut changer notre façon de penser et notre attitude face aux autres. Il dégage des énergies positives, favorise la prise de décision et booste l’estime. C’est véridique.

Toutefois, les plus terre-à-terre, pensent surtout que les bienfaits de ce petit pot sont aléatoires, pour ne pas dire anecdotiques. Les TikTokeuses les plus sceptiques ont fait le test d’elles-mêmes et il n’a pas été très concluant. Malgré un vernis rouge tapageur et rutilant, elles n’ont pas eu de primes et n’ont pas changé de statut amoureux. Les beauty addicts, elles, jugent même le rouge « has been » et lui préfèrent des manucures plus expressives et personnalisées.

La « red nails theory » anime des débats enflammés sur la toile. Couleur du pouvoir ou pas, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si certaines se sentent plus puissantes avec des ongles rouges, cette théorie ne doit pas instaurer une nouvelle injonction. La manucure, qu’elle soit vermillon, bleu nuit ou parsemé de détails, est surtout un terrain créatif.