« Impossible de détourner le regard » : une tendance makeup fascine les internautes

Maquillage
Léa Michel
@aliciarosebreuer / Instagram

Et si le violet devenait la couleur phare de votre prochain maquillage ? Sur Instagram, un regard tout en nuances mauves affole la Toile et a déjà conquis des milliers d’internautes.

Alicia Breuer impose son « regard violet »

Tout est parti d’un carrousel de photos publié sur Instagram par la créatrice de contenu Alicia Breuer. On l’y découvre arborant un maquillage des yeux entièrement décliné dans des tons violets, qu’elle a accompagné d’une légende sans équivoque : ce « regard violet » serait devenu son maquillage des yeux préféré, à tout jamais. Un enthousiasme manifestement contagieux, puisque la publication a immédiatement séduit sa communauté, ravie de la voir explorer une palette aussi audacieuse.

 

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Un dégradé mauve aussi intense que lumineux

Le secret de ce look ? Un fard violet prune, déposé sur la paupière mobile puis savamment estompé tout autour de l’œil, y compris sous la ligne des cils inférieurs. Résultat : un effet smoky enveloppant et sensuel, qui agrandit le regard et lui donne une profondeur magnétique. Pour équilibrer cette intensité, le reste de la mise en beauté reste lumineux et naturel : un teint glowy et frais, des lèvres glossy dans un nude rosé, des sourcils dessinés et une chevelure brune volumineuse, joliment décoiffée. Le violet présente aussi l’avantage de réveiller toutes les carnations et de faire ressortir le regard, en particulier les yeux clairs, verts ou noisette. De quoi détrôner le traditionnel smoky noir.

Les internautes sous le charme

Sans surprise, le look a déclenché une véritable pluie de réactions admiratives. Dans les commentaires, de nombreux internautes confient qu’il leur est tout simplement « impossible de détourner le regard », saluant un maquillage aussi osé que flatteur. Beaucoup promettent déjà de le reproduire, preuve qu’une simple couleur peut transformer un visage et relancer une tendance.

Avec son « regard violet », Alicia Breuer signe l’un des maquillages les plus inspirants du moment, et confirme le grand retour des teintes mauves dans nos trousses beauté.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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