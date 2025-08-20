Le look coréen « visage de chat » qui rend accro toute une génération

Léa Michel
Léa Michel

Longtemps dominé par les tendances américaines aux contours marqués et à l’highlighter ultra-prononcé, le monde du maquillage s’ouvre aujourd’hui à d’autres inspirations. Depuis quelques mois, un style venu tout droit de Corée du Sud fascine la Génération Z sur TikTok : le look “cat face”, ou “visage de chat”.

Un regard lifté, signature du “cat face”

À mi-chemin entre douceur et intensité, ce maquillage met l’accent sur un regard félin, structuré mais jamais trop chargé. Et si vous avez récemment croisé sur votre feed des yeux allongés à l’eyeliner ultra-précis et des pommettes rehaussées, alors vous avez déjà eu un aperçu de cette tendance.

Ce qui distingue le “cat face”, c’est son focus total sur les yeux, avec un travail minutieux pour les allonger et les accentuer sans tomber dans le dramatique. Popularisé notamment par la TikTokeuse @l_yuhann, ce look s’inspire directement du maquillage des idoles coréennes. Le mot d’ordre ? Créer l’illusion d’un regard amande, étiré vers les tempes, sans figer les traits. L’objectif n’est pas de transformer le visage, mais de le styliser subtilement.

Concrètement, la technique commence par des sourcils brun clair, volontairement discrets pour ne pas voler la vedette au regard. Puis, vient le fameux eyeliner : une virgule fine et ascendante, qui donne aux yeux une allure féline et allongée. Pour renforcer l’effet “almond eyes”, on trace également une courbe douce sous l’œil, avec un fard à paupières estompé à l’aide d’un pinceau fin. Cette ligne inférieure se connecte ensuite à l’eyeliner supérieur pour former une continuité naturelle.

@l_yuhann

What actually makes a cat eyeliner ‘cat eye’ like? #cateyeliner #cateyemakeup #kpopmakeup #idolmakeup #haerinmakeup #jenniemakeup

♬ original sound – jen

Une construction millimétrée

Mais le look ne s’arrête pas là. Pour intensifier l’effet, on ajoute un fard brun pour étirer l’eyeliner, en le prolongeant légèrement jusqu’à l’arrière de la pupille. Autre détail clé : un petit “hook” (crochet) est dessiné à l’intérieur de l’œil, près du coin interne, puis fondu avec soin pour adoucir le tout.

Pour celles et ceux qui souhaitent pousser le look plus loin, l’ajout de faux-cils façon “cat eyelash” permet d’accentuer l’effet étiré, bien que cette étape reste facultative.

Pommettes rehaussées et nez subtilement mis en valeur

Le “cat face” ne se contente pas de magnifier le regard. Il cherche également à sculpter les volumes du visage tout en gardant un effet naturel. L’accent est donc mis sur les pommettes, qu’on rehausse avec un bronzer doux pour donner un effet “lift”. L’idée n’est pas de creuser ou de transformer, mais de créer une ligne harmonieuse entre les yeux et les joues. Enfin, une pointe d’highlighter sur le bout du nez vient apporter la touche finale, tout en légèreté.

Pourquoi cette tendance séduit autant ?

Le succès fulgurant du “cat face” tient sans doute à sa polyvalence : à mi-chemin entre maquillage de jour et look sophistiqué, il s’adapte à différentes formes de visage sans trop en faire. C’est aussi une réponse aux nouvelles attentes en matière de beauté : un maquillage qui suggère plutôt qu’il n’impose, qui affine sans masquer.

Et contrairement à d’autres tendances virales, celle-ci repose sur une vraie technicité, que les créatrices comme @l_yuhann s’appliquent à démocratiser via des tutoriels accessibles.

Une nouvelle esthétique TikTok ?

Dans un paysage numérique saturé de trends éphémères, le “cat face” s’inscrit comme une tendance plus durable. Il résonne particulièrement avec une génération en quête d’identité, de subtilité, et de références culturelles diversifiées. Adopter ce look, c’est aussi faire un clin d’œil à l’esthétique K-beauty et à la montée en puissance de l’influence coréenne dans la mode et la beauté mondiale.

Entre minimalisme, précision et élégance, le “cat face” s’impose comme un maquillage signature de l’ère TikTok. Plus qu’un simple effet de style, il incarne une nouvelle manière de se mettre en valeur : sans excès, mais avec une intention. Un regard souligné, des traits subtilement sculptés, et l’assurance de capter l’attention sans un mot.

