Comment choisir son rouge à lèvres selon sa carnation

Le rouge à lèvres est généralement la touche finale d’un maquillage. Qu’il soit occasionnel ou régulier, il orne la bouche avec élégance et ajoute de la couleur au centre du visage. Extension de notre personnalité, ce stick teinté est à la beauté ce que le piment est à la cuisine. Même s’il n’existe pas de mode d’emploi pour choisir son rouge à lèvres de prédilection, il y a un critère qui peut tout changer dans le miroir : la carnation. Pour s’initier à l’art de la colorimétrie en version beauté, la marque française AudreyBurn Paris est une référence. Fidèle à cette vision inclusive, sa fondatrice a imaginé 13 teintes capables de sublimer chaque carnation, pour que chacune puisse enfin trouver « sa » couleur.

Identifier son sous-ton : la vraie clé pour trouver sa couleur

Choisir un rouge à lèvres uniquement parce qu’il est « tendance » est souvent la meilleure façon d’être déçue. La teinte dite parfaite dépend avant tout de votre carnation et surtout de votre sous-ton de peau. Bien choisi, il illumine le teint. Mal choisi, il peut durcir les traits ou donner l’air fatigué. Ainsi un rouge vermillon n’aura pas le même effet sur une peau de porcelaine que sur une peau d’ébène. C’est tout le concept de la colorimétrie et il s’applique aussi bien à votre penderie qu’au contenu de votre vanity. Même si dans le monde de la beauté, il n’y a pas de vérité absolue ni de règle stricte, il y a des gestes, des teintes, des styles qui peuvent faire la différence devant le miroir et décupler votre confiance.

Au lieu de choisir un rouge à lèvres à l’aveugle dans les rayons, en laissant les hashtags déteindre sur vos envies, prenez en considération votre couleur de peau et faites-en une base, un point de repère. Si vos veines tirent vers le vert et que les bijoux dorés vous vont bien, vous avez un sous-ton chaud. À l’inverse, si elles sont plutôt bleutées et que l’argent est plutôt votre métal de prédilection, vous avez un sous-ton froid. Vous pouvez aussi vous situer entre les deux.

Ce petit détail, souvent négligé, mais soigné avec attention dans les loges des défilés, va orienter votre palette et vous éviter bien des lamentations lors de vos mises en beauté. Pour mener à bien votre quête et peindre vos lèvres de façon éclairée, AudreyBurn Paris a également développé un diagnostic beauté personnalisé. Pensé comme un véritable guide, il permet à chacune de trouver la teinte idéale, celle qui sublime parfaitement sa carnation. Et parce que la beauté mérite aussi d’être accompagnée, il est possible, à l’issue de ce diagnostic, de prendre rendez-vous avec un expert beauté pour répondre à toutes vos questions et affiner vos choix avec précision. Avec ces créations haut de gamme à portée de bouche, vous allez enfin pouvoir briller SANS concession.

Le nom à retenir pour s’initier à cet art : AudreyBurn Paris

Dans le monde des cosmétiques, les rouges à lèvres se déclinent à l’infini et rivalisent de fantaisie. Cependant, la plupart de ces instruments de coquetterie oublient le principal : célébrer nos singularités et magnifier la peau dans toutes ses nuances. La maison AudreyBurn Paris, qui incarne une beauté d’excellence et qui est née avec cette envie de « faire mieux », en fait son crédo.

Créée en connaissance de cause par la make up artist Audrey Burn, qui a exercé cet art vivant pendant plus de 10 ans, la marque s’est développée autour d’un rouge à lèvres phare : le Rouge Exception. Plus qu’un produit de beauté, c’est un amplificateur de charme, une invitation à s’aimer, un symbole de diversité. À l’origine de cette création, une problématique souvent entendue : « je souhaiterais porter du rouge à lèvres, mais je ne sais pas ce qui me va ». Une phrase simple, mais révélatrice d’un manque auquel la marque a choisi de répondre avec justesse.

Puisque chaque femme qui compose ce monde est unique et mérite d’avoir un makeup personnalisé, la marque a décliné ce must-have en 3 textures, 5 teintes et 13 couleurs. C’est un rouge à lèvres aux multiples facettes, qui remet la carnation au cœur des préoccupations et qui n’a pas besoin de finition.

Plus question de mélanger plusieurs teintes comme une alchimiste ou de s’improviser artiste peintre pour obtenir le mélange le plus flatteur. AudreyBurn Paris a forcément la couleur qui vous fera dire : « elle a été créée pour moi ». Que ce soit un Rose Charnel, un Rouge Impérial ou un Anushka, la marque donne l’impression d’une teinte sur-mesure, imaginée à la carte pour chaque visage. Ce rouge à lèvres « caméléon », qui revitalise l’estime en même temps que le makeup, remplacera volontiers les roses à la fête des Mères.

Des couleurs pensées pour révéler la beauté de chaque peau

AudreyBurn Paris conçoit ses rouges à lèvres comme des ornements. Ce sont des écrins que vous consommez jusqu’au bout et que vous gardez précieusement dans un coin de votre sac ou au premier plan de votre salle de bain. Ce rouge à lèvres devient rapidement votre lumière quotidienne, votre coup d’éclat du matin. Il se suffit à lui-même pour réveiller les traits du visage et réaffirmer votre présence dans l’espace. Et parce qu’il a été pensé pour suivre votre rythme, un miroir est intégré directement dans un écrin à la fois léger et élégant : un détail précieux qui en fait un allié du quotidien, capable de vous accompagner partout, de raviver votre confiance entre deux rendez-vous, avant un afterwork ou même après une séance de sport.

À l’occasion de cet article, nous avons demandé à Audrey Burn de nous livrer ses conseils pro pour trouver la teinte idéale. « Lorsqu’il s’agit de choisir son rouge à lèvres, tout commence par l’observation de sa carnation. Chaque peau a sa propre lumière et le bon choix de teinte vient simplement la révéler ».

Pour les peaux claires :

« Je recommande d’opter pour une teinte légèrement plus soutenue que la carnation naturelle, un à deux tons au-dessus. Les nuances rosées et lumineuses, comme le Rose Charnel, apportent immédiatement de l’éclat et un effet bonne mine très naturel. Si vous souhaitez porter un rouge, privilégiez des rouges bleutés et intenses, comme le Rouge Impérial : ils illuminent le teint sans le durcir ».

Pour les peaux mates à métissées :

« Vous avez la liberté d’explorer une large palette de couleurs. Néanmoins, la teinte Saba Queen est une valeur sûre pour raviver l’éclat des peaux mates et métisses. Côté rouges, là encore, vous pouvez laisser parler vos envies : des teintes comme Rouge Impérial ou Anushka s’adaptent parfaitement et apportent profondeur et élégance ».

Pour les peaux foncées :

« Pour un rendu naturel en nude, privilégiez des teintes légèrement en dessous de votre carnation. Les nuances rosées beiges aux reflets chauds, comme Saba Queen, apportent beaucoup de lumière au teint. Et si vous souhaitez intensifier votre look avec un rouge, tournez-vous vers des teintes profondes et bleutées comme Anushka : elles subliment la peau et lui donnent un éclat remarquable ».

Ces rouges à lèvres, en plus de vous raconter avec beaucoup de poésie, assurent une expérience sensorielle unique. Les textures, légères et agréables, donnent l’illusion de ne rien porter. La qualité des ingrédients se ressent également à l’application. Pour cause, la rigueur définit la marque.

Des formules saines et naturelles qui font aussi office de soin

Si le rouge à lèvres AudreyBurn Paris sublime instantanément le sourire, il agit aussi en coulisses comme un véritable allié soin. Les formules anti-gerçures, composées jusqu’à 99,9% d’ingrédients d’origine naturelle, ont été pensées pour offrir bien plus qu’un simple maquillage : un véritable soin des lèvres au quotidien.

Les compositions, à base d’actifs naturels, sont conçues pour hydrater, protéger et réparer les lèvres au quotidien. L’huile de ricin, reconnue pour ses propriétés adoucissantes, apporte confort et souplesse, tandis que les cires végétales comme la carnauba ou la candelilla créent un film protecteur qui préserve l’hydratation des lèvres. La vitamine E, quant à elle, agit comme un bouclier anti-oxydant pour lutter contre les agressions extérieures. Résultat ? Des lèvres, nourries, repulpées, lissées et visiblement plus saines, même après plusieurs applications.

Contrairement à certains rouges à lèvres qui assèchent ou marquent les ridules, ceux-ci enveloppent la bouche d’un voile confortable, presque imperceptible. Fidèle à ses engagements, la marque propose des formules 100 % vegan, sans parabènes ni parfum, avec des compositions courtes et douces pour choyer les lèvres au même titre que la planète.

Le maquillage reste un espace de liberté. Vous pouvez parfaitement porter un rouge à lèvres qui « ne vous correspond pas » selon les règles… simplement parce que vous l’aimez. Cependant, choisir AudreyBurn Paris, ce n’est pas répondre à une injonction, c’est faire de son bien-être une priorité et mettre du baume sur sa confiance.

Une attention particulière pour les lectrices de The Body Optimist

Pour prolonger cette expérience et trouver enfin la teinte idéale – celle qui deviendra votre essentiel du quotidien – il vous suffit de suivre ce lien. Vous pourrez ainsi découvrir toute la collection AudreyBurn Paris et profiter d’un privilège presque confidentiel.

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