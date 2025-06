Vous détestez le matcha ? Cette tendance pourrait vous faire changer d’avis

Vous le snobiez peut-être dans votre latte du matin, mais le matcha s’apprête à conquérir une autre partie de votre routine. Cette fois, il ne se boit pas… il se porte. Littéralement. La tendance des « milky matcha latte nails » débarque en fanfare et pourrait bien réconcilier même les plus réfractaires avec cette fameuse poudre verte d’origine japonaise. Préparez-vous à découvrir une manucure aussi douce que stylée.

Le matcha, ce caméléon beauté inattendu

Il y a quelques années encore, le matcha n’était qu’une curiosité nichée au rayon des thés bio. Aujourd’hui ? Il est devenu un emblème lifestyle. Il colore nos boissons, nos desserts, nos cosmétiques… et désormais nos ongles. Imaginez un vert tendre, crémeux, pastel, presque velouté au regard. C’est cette teinte si particulière qui fait des « milky matcha latte nails » une tendance aussi rafraîchissante qu’envoûtante.

Et ce n’est pas juste une lubie de plus sur TikTok. Avec ses millions de vues et ses détournements multiples, cette manucure s’impose comme un vrai statement de style. Pas trop criarde, pas trop sage non plus : elle joue sur l’équilibre. Et en matière de beauté, cet équilibre, c’est souvent la clé.

Pourquoi ça fonctionne (si bien) ?

D’abord, parce que cette manucure est un petit bijou de douceur. Elle s’inscrit dans la veine de l’esthétique « clean girl », qui prône une mise en beauté lumineuse, sans artifices inutiles. Ici, on ne parle pas de strass XXL. On est dans la subtilité : un vert laiteux, doux à l’œil, délicatement appliqué sur une base d’ongle naturelle ou légèrement allongée. C’est la simplicité au service du chic.

Ensuite, parce que cette couleur, contrairement à ce que l’on pourrait croire, va à tout le monde. Sur peau claire, elle fait ressortir un teint de porcelaine. Sur peau mate ou foncée, elle crée un contraste vibrant, solaire, sans être agressif. Que vous soyez adepte du court ou du long sculpté, le rendu est à chaque fois d’une élégance désarmante.

Et surtout, parce qu’il y a mille façons de la personnaliser. Vous aimez les rendus naturels ? Un simple vert pastel légèrement glossy fera l’affaire. Vous avez une âme d’artiste ? Tentez l’effet lait tourbillonné pour reproduire les nuances d’un vrai matcha latte. Vous êtes du genre à tout twister ? Ajoutez quelques fleurs minimalistes, un soupçon de chrome, voire une touche de paillettes pour un effet givré. La seule règle : vous faire plaisir !

Une manucure aussi bonne que belle

Ce que l’on oublie parfois, c’est que le matcha, au-delà de son esthétique, véhicule aussi une aura de bien-être. Et cela se reflète jusque dans cette manucure. Opter pour des ongles « milky matcha latte nails », c’est inconsciemment faire un clin d’œil à une approche plus douce de la beauté, plus naturelle. Vous ne rentrez pas dans les cases ? Très bien, vous en redessinez de nouvelles, vert pastel et brillantes à souhait.

Il n’est plus question ici de cacher ses mains, de complexer sur la forme de ses ongles ou la texture de sa peau. Cette manucure vous invite à les montrer, à les mettre en lumière, telles qu’elles sont. C’est une célébration de la beauté simple, accessible. Et ça, ça fait du bien.

À faire en salon… ou chez soi

Si vous avez une prothésiste ongulaire dans votre carnet d’adresses, c’est le moment de lui envoyer une petite inspiration Pinterest. Si vous avez la patience (et un peu d’adresse), rien ne vous empêche de tester vous-même.

Les marques de vernis surfent déjà sur la tendance et proposent des « teintes matcha » parfaites, du vert amande au vert mousse légère. Munissez-vous d’un bon top coat glossy, et d’une playlist qui vous met dans un mood relax. Parce que le matcha, c’est aussi ça : une pause zen dans une journée à cent à l’heure.

Finalement, même si vous avez toujours regardé votre latte matcha d’un œil sceptique, il se pourrait bien que vos ongles, eux, aient un tout autre avis. Avec leur brillance subtile et leur couleur délicieusement fraîche, les milky matcha latte nails pourraient bien devenir votre nouvelle obsession de l’été. Et qui sait ? Peut-être qu’après ça, vous laisserez aussi une petite place au matcha dans votre tasse (ou pas).