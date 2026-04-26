Ces gestes beauté pourraient en dire long sur la façon d’aimer

Un trait de liner affirmé, un maquillage léger, une bouche chatoyante minutieusement peinte… votre manière de vous apprêter traduit ou trahit votre langage amoureux. Un psychanalyste a tendu sa loupe sur ces comportements esthétiques et mis au jour quatre profils précis. À chaque coup de pinceau, le cœur parle silencieusement. Chaque petit comportement, aussi innocent soit-il, révèle un détail sur vous.

Les différents profils de beauty addicts et leur style amoureux

Quand vous vous pomponnez devant le miroir, vous façonnez votre makeup presque instinctivement. Appliquer du fard sur la paupière, tamponner du blush sur ses joues, combler le vide des lèvres, créer des points de lumière à renfort d’écrin irisé… tous ces gestes sont devenus des automatismes, au même titre que se brosser les dents ou se laver les mains. Vous composez votre maquillage sans vous poser de question.

Pourtant, quand vous remplissez votre regard comme un artiste avec une toile vierge ou lorsque vous colorez vos pommettes comme un écrivain ponctue son texte, votre âme romantique rejaillit. Vous redessinez les contours de votre visage non pas au kohl noir, ni à la poudre brune mais à l’encre du coeur. Selon le psychanalyste Christian Richomme, qui s’est confié dans les colonnes de Doctissimo, les gestes beauté que vous effectuez chaque jour aux aurores permettent de dresser votre portrait romantique, loin des hashtags branchés et des épingles Pinterest.

Celles qui se maquillent pour « tenir »

Chez certaines femmes, le maquillage n’est pas un plaisir mais une nécessité presque vitale. Impossible de se montrer sans filtre, sans correction, sans « finition ». « Le rituel est une armure pour elles », explique Christian Richomme.

Ces adeptes du teint parfait et des lèvres impeccables appliquent leur maquillage comme un bouclier. Derrière ce geste minutieux se cache souvent une peur d’être vue au naturel, dans sa vulnérabilité la plus brute. « Leur message caché : ‘Dis-moi que je suis désirable' ». Elles cherchent dans le regard de l’autre une validation constante, une preuve d’amour qui vient combler une estime parfois fragile.

Celles qui cultivent le naturel

À l’opposé, certaines abordent la beauté avec légèreté. Elles peuvent sortir sans fond de teint sans ressentir le moindre vertige identitaire. Pour elles, le maquillage est un jeu, un bonus, jamais une obligation.

« Le maquillage est un plaisir pour elles, pas une nécessité », souligne l’expert. Leur rituel est doux, lent, presque méditatif. Elles massent leur peau, appliquent leur crème avec attention, comme un geste d’amour tourné vers elles-mêmes. « Leur message caché : ‘Je me recentre et je m’apaise' ». Leur capacité à s’aimer seules leur permet d’aimer sans dépendance, avec une forme de stabilité émotionnelle.

Celles qui contrôlent chaque détail

Certaines femmes, elles, ne laissent rien au hasard. Chaque élément de leur apparence est maîtrisé : sourcils parfaitement dessinés, manucure irréprochable, parfum signature soigneusement choisi.

« Elles maîtrisent leur image comme un territoire personnel à protéger », analyse Christian Richomme. Derrière cette rigueur se cache souvent une volonté de garder le contrôle, y compris dans le couple. « Leur message caché : ‘Je montre ce que je veux, mais pas tout' ». Elles aiment, oui, mais à distance mesurée, en gardant une part d’elles-mêmes hors d’atteinte.

Celles qui changent tout le temps

Enfin, il y a celles dont la routine beauté est aussi imprévisible que leur humeur. Un jour sophistiquées, le lendemain totalement brutes. Une semaine passionnées par un nouveau produit, la suivante complètement détachées.

« La beauté fluctue avec l’humeur », précise le spécialiste. Leur rapport au maquillage devient alors un reflet direct de leur état émotionnel. « Leur mise en beauté est un moyen de gérer des émotions intenses et changeantes ». Ici, le rituel sert de refuge, mais aussi de baromètre affectif.

Et si votre routine devenait un outil de connaissance de soi ?

Observer ses gestes devant le miroir, c’est un peu comme lire entre les lignes de son propre journal intime. Pourquoi ce rouge à lèvres plutôt qu’un autre ? Pourquoi cette envie soudaine de tout effacer ou, au contraire, de tout intensifier ? Derrière ces choix en apparence anodins, il y a souvent des émotions qui cherchent à s’exprimer.

Se maquiller peut alors devenir un révélateur puissant. Non pas pour se juger ou se mettre dans une case, mais pour mieux comprendre ses besoins affectifs. Est-ce que vous vous maquillez pour séduire, pour vous rassurer, pour vous protéger ou simplement pour vous faire plaisir ? La réponse peut évoluer selon les périodes de vie, les rencontres ou même l’état émotionnel du jour. Et c’est justement là toute sa richesse.

Apprendre à s’aimer sans filtre… avec ou sans maquillage

Le véritable enjeu n’est pas de se passer de maquillage ni d’en abuser, mais de ne plus en dépendre émotionnellement. Pouvoir se regarder avec tendresse, avec ou sans artifices, est sans doute la forme la plus saine d’amour de soi.

Parce qu’au fond, le maquillage ne devrait jamais être une condition pour se sentir aimable, mais un choix libre, joyeux, presque ludique. Un prolongement de soi, pas un camouflage. Et dans le couple, cette liberté change tout. Elle permet de ne plus chercher constamment à plaire à tout prix, mais à être pleinement soi. À montrer ses nuances, ses contrastes, ses jours « avec » et ses jours « sans ».

Finalement, se maquiller n’est jamais un geste anodin. C’est une conversation intime entre soi et soi… qui finit toujours, d’une manière ou d’une autre, par parler d’amour.