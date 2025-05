60 Millions de consommateurs tranche : ce gel douche à moins de 3 euros fait l’unanimité

Pas besoin de casser sa tirelire pour prendre soin de sa peau et de la planète. Dans son enquête parue en mai 2025, le magazine 60 Millions de consommateurs met à l’honneur un produit d’hygiène aussi économique qu’innovant : le gel douche éco-recharge de la marque 900 Care, vendu 2,49 euros.

Une formule irréprochable

Présenté sous forme de bâtonnet à dissoudre, le gel douche éco-recharge de la marque 900 Care s’impose comme la meilleure option du panel, tous formats confondus. Sur les 13 références testées dans l’enquête 60 Millions de consommateurs, une seule obtient en effet un Cosméto’Score parfait : A pour la santé, A pour l’environnement. Résultat : aucune réserve d’utilisation. Cela signifie que, selon 60 Millions de consommateurs, le produit peut être utilisé quotidiennement et par tous les types de peaux, y compris les plus sensibles, sans risque identifié.

La note santé repose sur l’absence de substances controversées : pas de allergènes majeurs, pas de perturbateurs endocriniens suspectés, pas de sulfates agressifs. Côté environnement, la formule du gel douche éco-recharge 900 Care est sans eau au départ, ce qui réduit le poids transporté, l’emballage et la consommation de ressources naturelles.

Un gel douche à reconstituer chez soi

Le gel douche éco-recharge 900 Care ne ressemble pas à ceux qu’on trouve en rayon. Il se présente sous la forme d’un bâtonnet solide à diluer dans un contenant réutilisable avec de l’eau du robinet. Une fois dissout, on obtient 240 ml de gel douche liquide.

Ce format dit « anhydre », sans eau, séduit de plus en plus de consommateurs pour son aspect zéro déchet. Il permet de réduire les emballages plastiques à usage unique et limite l’empreinte carbone liée au transport, puisque le produit est léger et compact avant reconstitution.

Une alternative convaincante aux produits classiques

L’enquête de 60 Millions de consommateurs confirme que les gels douche traditionnels en bouteille plastique, bien que légèrement améliorés ces dernières années, restent souvent trop riches en agents irritants ou en composants au fort impact environnemental. En comparaison, le gel douche éco-recharge 900 Care coche toutes les cases : santé, écologie, accessibilité.

En plus de son prix attractif (2,49 euros pour l’équivalent d’un flacon), le geste d’usage devient plus conscient. Il invite à ralentir, préparer son soin soi-même, et à adopter une hygiène plus responsable.

À savoir : la marque 900 Care fonctionne sur un système d’abonnement mensuel. Lors de la commande du kit d’essai, quelques questions vous seront posées pour estimer la fréquence idéale d’envoi des recharges, afin de ne jamais en manquer. 20 jours après la réception du kit, vous recevrez automatiquement votre première recharge, puis les suivantes seront expédiées régulièrement selon la fréquence définie. Le kit d’essai est ainsi proposé à 2,49 €, l’abonnement revient in fine plus cher.

Les produits solides, longtemps perçus comme « marginaux », s’installent désormais dans les habitudes de consommation. 900 Care, déjà connue pour ses dentifrices à croquer et ses déodorants rechargeables, s’impose comme un acteur de l’innovation cosmétique durable, selon le magazine 60 Millions de consommateurs.