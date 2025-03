Meghan Markle révèle sa routine beauté et elle est simple !

Lors de ses apparitions publiques, Meghan Markle affiche toujours un teint radieux et glowy. La duchesse de Sussex, attachée au naturel, aime laisser son visage à nu et ses tâches de rousseur intactes. Elle n’est donc pas très partisane des correcteurs de teint ou des BB crèmes. En revanche, elle a une routine beauté bien rodée, qui révèle tout l’éclat de sa peau. Vous vous dites certainement que les produits dans son vanity valent une petite fortune. Détrompez-vous ! Même si Meghan Markle fait partie de la Cour royale, elle utilise des potions skincare à la portée de toutes les bourses. Découvrez ses secrets pour obtenir une peau étincelante sans tricher avec le maquillage.

Ses indispensables beauté, accessibles au plus grand nombre !

Vous vous dites peut-être que Meghan Markle a plein de petites mains pour la pomponner et lui faire sa mise en beauté. Pourtant, même si l’actrice américaine pourrait aisément s’offrir ce privilège et avoir toute une armée de maquilleurs dans sa salle de bain, elle préfère accomplir cette tâche esthétique elle-même, comme « monsieur et madame tout le monde ». Loin de ressembler aux princesses de conte de fées, Meghan Markle aime avoir le contrôle sur son image.

Elle est presque la seule du clan royal à ne pas avoir de styliste, de coiffeur et de maquilleur, au garde-à-vous pour sublimer son apparence. Cependant, Meghan Markle est longtemps restée évasive sur sa routine beauté, qui lui vaut tant d’éloges. Le magazine Allure a réussi à lui subtiliser quelques informations précieuses sur le contenu de sa trousse de toilette. À l’intérieur, il n’y a que l’essentiel ! Meghan Markle a une routine beauté minimaliste, qui ne la retient pas trop longtemps devant le miroir (être duchesse c’est toute une organisation).

Pour hydrater sa peau, étape la plus importante, elle ne jure que par les soins de pointe Jan Marini. Ensuite, elle applique la poudre d’enzyme de riz Rice Polish de la marque Tatcha pour éliminer les impuretés et bien préparer sa peau. Occasionnellement, Meghan Markle s’adonne à quelques coups de pinceau. Elle utilise le fond de teint Armani Luminous Silk en combo avec le stylo correcteur Touche Éclat d’Yves Saint Laurent. Elle peaufine le tout avec la poudre HD de Make Up For Ever. En supplément, elle ajoute l’highlighter au format crème Living Luminizer de la marque RMS Beauty. Évidemment, elle ne sort jamais sans son blush de prédilection : le Orgasm signé NARS. Autant de produits aux consonances solaires qui lui offrent une mine éblouissante.

Son produit phare pour capter la lumière et les regards

Lorsque Meghan Markle exécute sa routine beauté, elle ne s’arrête pas uniquement à son cou. Elle descend plus bas et magnifie également le haut de son corps. Quand elle arbore des robes bustier comme celle qu’elle portait au Paley Honors Fall Gala ou des débardeurs immaculés, elle dégaine son produit magique : le Hueglow Liquid de la marque Live Tinted.

Cette crème satinée, qui s’apparente à de la poussière de lune ou des morceaux d’étoile, trône sur ses épaules et ses clavicules. Ainsi chaque partie visible de son corps est joliment soulignée. Si Meghan Markle ne devait citer qu’un seul produit fétiche, ce serait certainement celui-ci qui a presque des pouvoirs « réfléchissants ». Et pour avoir une peau de velours, digne d’un montage Photoshop, elle se badigeonne de lait hydratant Nivea.

Sa technique pour arborer des lèvres pulpeuses

Meghan Markle ne laisse pas filer beaucoup de détails sur sa routine beauté. Elle la garde pour elle. En revanche, son ancien maquilleur, lui, n’hésite pas à partager les coulisses de ces sessions makeup avec la duchesse de Sussex. Au-delà de son teint hypnotique et enviable, Meghan Markle est également complimentée pour ses lèvres juteuses, toujours glossy.

La femme de Harry, très ancrée dans la philosophie du « less is more », préfère une bouche sobre à des lèvres chargées. Pour respecter les exigences de la duchesse et son désir d’authenticité, le make-up artist s’est alors contenté d’appliquer un masque à lèvres de la marque Kissu et une teinte nude. Rien de plus.

Meghan Markle, régulièrement saluée pour sa mise en beauté légère et accrocheuse, n’a pas besoin de beaucoup d’artifices pour briller. Maintenant vous savez ce qui vous reste à faire pour souligner votre charme naturel.