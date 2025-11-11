« Butter Skin », cette tendance coréenne qui fait fondre les réseaux

Soins
Léa Michel
nazliayunus / Instagram

La tendance « Butter Skin » fait sensation dans le monde de la beauté en 2025, succédant aux célèbres « glass skin » et « glazed donut skin ». Cette nouvelle quête esthétique vise une peau à la fois pulpeuse et intensément hydratée, avec une texture douce et veloutée comparable à celle du beurre.

Qu’est-ce que le « Butter Skin » ?

Contrairement à la peau miroir très brillante de la « glass skin », le « Butter Skin » privilégie un fini naturel, soyeux et rebondi. C’est un résultat obtenu par une hydratation profonde et la réparation de la barrière cutanée qui empêche la déshydratation, combinée à une nutrition douce et régulière de la peau.

@fentybeauty Butter Skin is in ✨💛🧈 @nazlia yunus takes us step-by-step on how to get the most buttery, dewy & dreamy skin on face and body ☁️ #FatWater Milky Toner Essence #HydraVizor Moisturizer with SPF 30 #SoftLit Naturally Luminous Longwear Foundation #PlushPuddin Lip Mask in ‘Vanilla’ #ButtaDrop Body Cream in ‘Vanilla Dream’ Get into this glowy & buttery smooth #butterskin at @sephora, @sephoracanada, @Kohl’s #sephoraxkohls and the #fentybeauty ♬ 时尚魅惑慵懒随性 Tea SoundLoFi HipHop Ambient Relaxing Music – NORDICREC

Comment obtenir ce teint ?

Le secret réside dans une routine multi-étapes coréenne comprenant plusieurs couches de produits hydratants aux textures riches, mais non grasses. En complément, la phase maquillage vise à sublimer cette peau nourrie avec :

  • Un primer hydratant pour lisser la base,
  • Un fond de teint léger pour unifier le teint sans couverture lourde,
  • Un blush crème pour un effet bonne mine naturel,
  • Un highlighter subtil pour faire rayonner la peau sans brillance excessive.

Les erreurs à éviter

Parmi les pièges classiques qui compromettent l’effet « Butter Skin », on compte :

  • Le sur-exfoliation qui agresse la peau,
  • L’absence d’écran solaire qui provoque des dommages à long terme,
  • L’accumulation excessive de nombreux actifs qui déséquilibre la peau,
  • L’absence de régularité dans la routine qui empêche d’obtenir des résultats durables.

Une tendance qui incarne la philosophie coréenne

Le « Butter Skin » n’est pas un simple effet cosmétique, mais traduit l’approche coréenne centrée sur la santé réelle de la peau, avec un soin réparateur et durable. Ce mouvement encourage la patience, la douceur, et le respect du rythme naturel de l’épiderme.

Le « Butter Skin » offre ainsi une nouvelle manière accessible et bienveillante d’obtenir une peau rayonnante et nourrie, un doux compromis entre soins et beauté sans artifice.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Le geste simple des Danoises pour un visage lumineux en hiver

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Le geste simple des Danoises pour un visage lumineux en hiver

Si il y a encore quelques mois, tout le monde copiait les gestes beauté des coréennes, aujourd’hui les...

Les perturbateurs endocriniens sont partout : 7 réflexes pour les bannir de votre vanity

Alors que l’automne est bel et bien acté, vous envisagez peut-être de réactualiser votre routine beauté. Pour cette...

Cette erreur maquillage courante pourrait abîmer la lumière naturelle de votre peau

Le maquillage dit "naturel" séduit par sa promesse d’un teint lumineux sans effort. Derrière cette apparente simplicité se...

94 % de collagène en plus en 30 jours ? Ce sérum validé par Yuka fait parler de lui

Dès la trentaine, notre peau change. Elle devient un peu plus fine, un peu moins rebondie, parfois plus...

Effet bonne mine : ce soin à l’acide hyaluronique adopté par Natalie Portman intrigue

À l’occasion du Festival Lumière, Natalie Portman a captivé le public par son teint rayonnant. Derrière son "secret...

Lèvres gercées, abîmées ? Ce geste méconnu pourrait tout arranger

L’hiver arrive, et avec lui son lot de petits désagréments cutanés. Parmi les plus courants : les lèvres...