« Butter Skin », cette tendance coréenne qui fait fondre les réseaux

La tendance « Butter Skin » fait sensation dans le monde de la beauté en 2025, succédant aux célèbres « glass skin » et « glazed donut skin ». Cette nouvelle quête esthétique vise une peau à la fois pulpeuse et intensément hydratée, avec une texture douce et veloutée comparable à celle du beurre.

Qu’est-ce que le « Butter Skin » ?

Contrairement à la peau miroir très brillante de la « glass skin », le « Butter Skin » privilégie un fini naturel, soyeux et rebondi. C’est un résultat obtenu par une hydratation profonde et la réparation de la barrière cutanée qui empêche la déshydratation, combinée à une nutrition douce et régulière de la peau.

Comment obtenir ce teint ?

Le secret réside dans une routine multi-étapes coréenne comprenant plusieurs couches de produits hydratants aux textures riches, mais non grasses. En complément, la phase maquillage vise à sublimer cette peau nourrie avec :

Un primer hydratant pour lisser la base,

Un fond de teint léger pour unifier le teint sans couverture lourde,

Un blush crème pour un effet bonne mine naturel,

Un highlighter subtil pour faire rayonner la peau sans brillance excessive.

Les erreurs à éviter

Parmi les pièges classiques qui compromettent l’effet « Butter Skin », on compte :

Le sur-exfoliation qui agresse la peau,

L’absence d’écran solaire qui provoque des dommages à long terme,

L’accumulation excessive de nombreux actifs qui déséquilibre la peau,

L’absence de régularité dans la routine qui empêche d’obtenir des résultats durables.

Une tendance qui incarne la philosophie coréenne

Le « Butter Skin » n’est pas un simple effet cosmétique, mais traduit l’approche coréenne centrée sur la santé réelle de la peau, avec un soin réparateur et durable. Ce mouvement encourage la patience, la douceur, et le respect du rythme naturel de l’épiderme.

Le « Butter Skin » offre ainsi une nouvelle manière accessible et bienveillante d’obtenir une peau rayonnante et nourrie, un doux compromis entre soins et beauté sans artifice.