Chute de cheveux hormonale : que faire pour retrouver une chevelure dense ?

Lorsque les cheveux dégringolent sur la nuque et tombent par poignée, les femmes rejettent la faute sur le stress ou le changement de saison, mais rarement sur les hormones. Pourtant, les hormones sont souvent responsables de cette avalanche capillaire soudaine. À l’aube de la ménopause ou pendant la grossesse, elles sont particulièrement rebelles. Ces turbulences hormonales, qui se vivent de l’intérieur, s’extériorisent aussi sur la peau et les cheveux. Or, la chute de cheveux hormonale, aussi difficile soit-elle, n’est pas une fatalité. Le tout est d’avoir les bons produits dans votre vanity.

C’est là que la marque française MiYé intervient. Avec ses soins ingénieux et sains, la griffe française rétablit l’équilibre hormonal. Ainsi, les hormones, ces fauteuses de troubles, ne causent plus de dommages collatéraux sur vos cheveux. MiYé est d’un précieux secours pour garder votre charme intact malgré des hormones en vrac.

Chute de cheveux hormonale : à qui la faute ?

Vous l’ignorez peut-être, mais il y a tout un monde au-dessus de votre tête. Vos cheveux ont un cycle de vie bien rythmé. Pour comprendre la chute de cheveux hormonale, il faut d’abord remonter à la racine et comprendre les rouages capillaires. Une chevelure normale compte entre 100 000 et 150 000 cheveux. Chaque jour, vous en perdez naturellement 50 à 80, mais ils sont remplacés par des cheveux neufs. Cette réactualisation du cheveu ne se remarque quasiment pas.

Cependant, lorsque les cheveux s’affinent à vue d’œil et que leur absence se ressent sur le crâne, c’est que ce cycle vertueux est entravé. Le coupable principal de cette forme de calvitie est la dihydrotestostérone (DHT), un dérivé de la testostérone. Cette hormone au nom barbare agit sur le processus de miniaturisation des follicules pileux. La DHT se fixe sur les récepteurs situés à la base des follicules, réduisant progressivement leur taille. Cela limite l’apport sanguin et nutritionnel nécessaire à la croissance des cheveux. Concrètement, ça se traduit par des cheveux plus fins, plus courts et plus fragiles. Sans surprise, c’est encore une hormone qui déstabilise l’harmonie capillaire. Une seule hormone en jeu et votre crâne est dépeuplé…

Si rien n’est fait, cette chute de cheveux d’origine hormonale peut aller jusqu’à l’alopécie androgénétique. À la ménopause, les femmes sont plus exposées à cette calvitie féminine. Les oestrogènes, qui ont un rôle protecteur contre la DHT, sont en chute libre et ça se répercute directement sur les cheveux. Mais lorsque ce problème est pris à temps, avec des soins adaptés sous la main, vos cheveux peuvent retrouver leur stabilité.

Une poudre innovante et triple action contre la chute de cheveux

MiYé a la recette miracle pour préserver ce que beaucoup présentent comme l’ultime « symbole de féminité ». La marque, pionnière dans les soins dédiés à l’équilibre hormonal, traite le problème avec notamment une poudre densifiante de génie : la « poudre cheveux densifiante 3 actions ». Ce soin à la texture farineuse favorise la microcirculation et arme les cheveux contre ce type de désagréments.

Traitement efficace contre la chute de cheveux, ce soin en poudre signé MiYé est une petite révolution sur le marché capillaire. Avec son format « sec », il reste plus longtemps en contact avec le cuir chevelu et prend le temps de se dissoudre à la différence des soins qui nécessitent un rinçage. Véritable couteau suisse du « haircare », cette poudre cheveux densifiante peut s’utiliser de trois manières différentes. Vous pouvez la saupoudrer à la racine de vos cheveux pour les densifier et créer du volume. Contrairement au shampoing sec qui laisse des traces sur son passage, elle est invisible à l’œil et répond à vos exigences esthétiques.

Vous pouvez aussi l’utiliser entre deux shampoings pour apporter un peu de fraîcheur à vos cheveux et éviter l’effet « gras ». Mélangé avec de l’eau chaude, elle se convertit également en masque apaisant à destination du cuir chevelu. C’est un soin hybride qui garde vos cheveux à l’abri des sursauts hormonaux. Traitement naturel pour prévenir l’alopécie chez la femme, il fait la Jouvence de vos cheveux.

La poudre cheveux densifiante MiYé est le fruit d’un travail minutieux et réfléchi. À l’intérieur pas de composants qui sonnent chimiques, que des éléments naturels inspirés de l’ayurvéda. Toutes les poudres présentes dans ce soin ont un rôle à jouer, tant sur la croissance que sur le confort du cuir chevelu. C’est une alchimie ingénieuse et raisonnée.

Une routine en trois actes pour des cheveux en pleine santé

Le soin densifiant MiYé succède à d’autres produits prodigieux et complète la brillante gamme anti-chute de la marque. La griffe française vous propose une routine prête à l’emploi, déclinée en trois gestes. D’abord, il y a une huile, qui ne s’applique pas sur les cheveux, mais qui s’ingère.

Elle règle le problème en interne et lutte contre l’inflammation. Ensuite, il y a le sérum à déposer sur le cuir chevelu et la brosse ergonomique qui va avec pour activer le produit et relancer la microcirculation. Après avoir bien préparé le terrain et remis un peu d’ordre dans vos hormones, la poudre densifiante vient clore ce rituel capillaire à 360°.

MiYé, la meilleure alliée face aux turbulences hormonales

Les hormones font la pluie et le beau temps du bien-être féminin. Les changements hormonaux se traduisent au-delà de l’intimité. Ils sont lisibles sur le visage tout entier et affectent l’apparence de la peau et la qualité des cheveux. Bien souvent, les femmes se sentent impuissantes face à ces désagréments inopinés. C’est pourquoi Caroline et Anna ont lancé MiYé, une marque qui manquait cruellement au paysage « skincare ».

Pour que les femmes ne soient plus victimes de leurs hormones, MiYé, qui signifie « bonne amie » en provençal, dissipe tous les symptômes pénibles qui en émanent. Avec MiYé sous la main, plus question de laisser les hormones faire leur loi sur votre minois. Au lieu d’être spectatrice de ces variations hormonales qui vous mènent la vie dure, vous pouvez enfin reprendre le contrôle sur votre cycle et rester fidèle à vous-même. En plus d’avoir un parti-pris qui fait sens, MiYé ne sollicite que le meilleur de Mère Nature pour concevoir ses soins et ses compléments alimentaires.

Tous les produits exposés en vitrine sont issus de la biotechnologie verte, vegan et bio. Ils incarnent une beauté d’avenir, consciente, réfléchie et innovante. Avec cette approche green en toile de fond, MiYé a la réponse à chaque tracas hormonal, de la redoutable chute de cheveux aux ballonnements en passant par l’acné. La griffe tricolore, qui œuvre pour le bien-être des femmes et qui discipline les hormones, agit de fond en comble avec des solutions In et Out. L’objectif ? Créer une « nouvelle écologie du corps féminin ».

MiYé s’impose comme une évidence dans vos indispensables. Avec ses soins sensoriels, naturels et responsables, la marque conjure le mauvais sort des hormones.

