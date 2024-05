Cuir chevelu irrité : conseils et soins pour en venir à bout

Votre tête vous gratte et la peau de votre crâne est rouge ? Pas de doute, vous avez le cuir chevelu irrité. Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses solutions pour apaiser cette sensation désagréable et améliorer la santé de votre cuir chevelu. On a fait le tour de la question, pour vous trouver 6 conseils efficaces qui peuvent aider à réduire les irritations. Bonus : on vous a aussi trouvé 3 soins naturels pour venir à bout de cette irritation.

Mon cuir chevelu est irrité : pourquoi ?

Le cuir chevelu est une partie essentielle de la santé des cheveux puisque c’est la peau sur laquelle pousse le cheveu. Il contient des follicules pileux qui produisent les cheveux, et c’est également là que les glandes sébacées produisent du sébum, qui est la substance qui hydrate les cheveux et les protège des dommages extérieurs. Il est donc très important de conserver un cuir chevelu sain pour des cheveux forts et en bonne santé.

Quand le cuir chevelu est irrité, il peut affecter la santé des cheveux, ce qui peut entraîner des problèmes comme : la perte de cheveux, la sécheresse ou encore la cassure. Il est donc essentiel de prendre soin de son cuir chevelu en utilisant des produits doux et hydratants et en ayant une bonne hygiène capillaire.

Si vous rencontrez un cuir chevelu irrité insistant, il est très recommandé de demander l’avis d’un.e professionnel.le de la santé pour vous aider à identifier la cause profonde de votre irritation et avoir un traitement approprié. En attendant, il existe plusieurs conseils que vous pouvez suivre à la maison pour apaiser votre cuir chevelu irrité !

Les causes de l’irritation du cuir chevelu

Comprendre les causes d’un cuir chevelu irrité est essentiel pour trouver une solution qui vous convient. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent causer une irritation du cuir chevelu :

Les produits capillaires irritants : shampooings, après-shampooings, sprays coiffants, teintures pour cheveux…

shampooings, après-shampooings, sprays coiffants, teintures pour cheveux… La pollution.

Les changements de saison et les variations de température .

et les . Les maladies de la peau : la dermatite séborrhéique, le psoriasis ou l’eczéma.

la dermatite séborrhéique, le psoriasis ou l’eczéma. Le stress : augmente la production de sébum et favorise la croissance des bactéries.

augmente la production de sébum et favorise la croissance des bactéries. Le manque d’hygiène capillaire : entraine une accumulation de cellules mortes et de sébum sur le cuir chevelu, ce qui cause des démangeaisons et de l’irritation.

entraine une accumulation de cellules mortes et de sébum sur le cuir chevelu, ce qui cause des démangeaisons et de l’irritation. Les pellicules : provoquent des démangeaisons et des inflammations.

Ne prenez pas ces signes à la légère, car en les laissant de côté, vous pourriez voir la situation empirer.

6 conseils pour apaiser son cuir chevelu irrité

Remèdes naturels maisons ou vendus dans le commerce, il existe de nombreux moyens pour vous soulager et de redonner vie à votre cuir chevelu irrité. On vous dit tout ! À noter que si l’irritation persiste malgré les remèdes maison, nous vous recommandons de consulter un.e dermatologue pour évaluer la situation.

Laver ses cheveux : quand et avec quel shampoing ?

Il ne faut pas utiliser n’importe quel produit sur ses cheveux. Cela dépend de leur matière, de leur couleur ou encore de leur fragilité. Il est alors primordial de bien savoir choisir son shampoing en fonction de la nature de ses cheveux. Mais aussi, il faut éviter d’utiliser des produits chimiques agressifs, car ils peuvent éliminer les huiles naturelles et provoquer une sécheresse et une irritation.

Optez plutôt pour des shampoings doux et naturels (vous pouvez aussi faire votre shampoing maison), sans sulfates ni autres ingrédients irritants. Vos cheveux vous remercieront !

De même, il faut éviter à tout prix de se laver les cheveux tous les jours, quitte à essayer la cure de sébum. En effet, cela prive notre cuir chevelu de son sébum naturel, il se sent agressé et par réaction, forme des plaques, entraînant sécheresse et irritation. Nous vous recommandons un à deux shampoings par semaine.

Éviter d’attacher trop souvent ses cheveux

Cela peut paraître étonnant, mais les élastiques, barrettes et autres bandeaux viennent contraindre notre masse capillaire. En attachant nos cheveux, on exerce une pression excessive sur les racines capillaires au risque d’entraver la circulation sanguine qui irrigue cette zone.

Le cuir chevelu se sent agressé et réagit en provoquant ces irritations. En bref : évitez de vous attacher trop souvent les cheveux.

Hydrater avec de l’huile végétale

Votre irritation du cuir chevelu peut être due à un manque d’hydratation. Il s’agit d’un déséquilibre séborrhéique. Pour remédier à cela, la meilleure arme reste l’huile végétale (huile de coco, de touloucouna, de jojoba, de ricin, etc.) que vous viendrez appliquer en masque au moins deux fois par semaine avant de bien rincer à l’eau tiède.

En plus d’être riches en gras, elles ont aussi des vertus anti démangeaisons et anti pelliculaires. Et pour les cheveux colorés, voici 5 recettes miracles de masques maison.

Proteger le cuir chevelu

Il est nécessaire de protéger votre cuir chevelu des rayons nocifs du soleil en portant un chapeau ou en appliquant un écran solaire (le même que celui pour la peau) au niveau de la raie de cheveux. Résultat : un cuir chevelu protégé et un crâne qui n’a pas brulé !

Faire un soin durant la nuit

Malgré les shampoings et autres astuces, votre cuir chevelu continue à gratter et des croûtes se forment ? Un soin de nuit vous fera le plus grand bien. Pourquoi la nuit ? Parce qu’à ce moment de la journée, la peau absorbe mieux les substances.

Ici, on appliquera un baume intensif et ultra riche. Il faut choisir un produit qui contient des composants actifs tels que des beurres végétaux hydratants et de l’huile d’argousier par exemple, car ils ont des vertus anti-inflammatoire.

Adopter une alimentation saine pour favoriser la santé du cuir chevelu

L’alimentation joue un rôle important dans la santé en général, mais aussi dans la santé du cuir chevelu et des cheveux. Adopter une alimentation équilibrée peut ainsi aider à apaiser le cuir chevelu irrité et à favoriser la croissance des cheveux.

N’oubliez surtout pas de consommer des protéines, qui sont essentielles pour la croissance des cheveux et la production de kératine. Consommez également des aliments riches en vitamines et en minéraux, comme les fruits et légumes frais. Les vitamines A, C, D et E sont particulièrement importantes pour la santé des cheveux ! Évitez les aliments industriels transformés et riches en sucre, qui peuvent causer une inflammation dans tout le corps, y compris le cuir chevelu.

3 soins naturels pour apaiser son cuir chevelu irrité

Le vinaigre de cidre de pomme

Ses propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires en font une excellente solution pour apaiser les démangeaisons et les rougeurs. Diluez du vinaigre de cidre de pomme avec de l’eau en proportions égales, appliquez-le sur votre cuir chevelu et laissez-le pendant 30 minutes avant de rincer à l’eau tiède.

L’huile d’arbre à thé

Les propriétés antifongiques et antibactériennes naturelles de l’huile d’arbre à thé aident à réduire l’inflammation causée par l’irritation du cuir chevelu. Ajoutez quelques gouttes d’huile d’arbre à thé à votre shampooing, massez doucement le cuir chevelu, laissez reposer quelques minutes et rincez à l’eau tiède.

L’aloe vera

L’aloe vera est connue comme l’une des meilleures plantes pour apaiser les coups de soleil, mais saviez-vous que ses propriétés anti-inflammatoires peuvent également apaiser un cuir chevelu irrité ?

Appliquez du gel d’aloe vera frais directement sur votre cuir chevelu après la douche ou mélangez-le avec de l’huile d’olive ou de l’huile de noix de coco pour calmer efficacement les irritations à la surface de la peau.

Il est important de garder à l’esprit que chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour l’un.e peut ne pas fonctionner pour l’autre. L’écoute de votre cuir chevelu et l’expérimentation avec des soins adaptés sont donc essentielles pour trouver la meilleure solution.