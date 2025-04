Des fillettes de 8 ans qui adorent la skincare, faut-il s’inquiéter ?

Elles connaissent la niacinamide mieux que votre pharmacien de quartier, utilisent leur argent de poche pour s’offrir des sérums, et partagent fièrement leur « night routine » sur TikTok comme de petites influenceuses en herbe. Elles s’appellent les « Sephora Kids » et elles fascinent autant qu’elles déconcertent. Faut-il s’alarmer de voir des enfants de 8 à 12 ans plonger tête la première dans le monde du skincare ? Ou s’agit-il simplement d’un nouveau terrain de jeu ? Enquête sur ce phénomène 2.0.

Une génération peaufinée (un peu trop tôt ?)

Depuis quelques mois, des vidéos virales mettent en scène des fillettes qui se ruent chez Sephora avec la ferveur d’une rockstar en coulisses. Leur mission ? Dénicher le dernier sérum à la vitamine C ou le masque au collagène le plus tendance. Inspirées par les routines de beauté de TikTok ou YouTube, elles adoptent les codes du skincare comme s’il s’agissait d’un passage obligé vers l’âge adulte.

Ce qui est frappant, ce n’est pas tant leur intérêt pour les soins – après tout, qui n’a jamais piqué la crème de sa mère ? – mais la sophistication des produits qu’elles utilisent : rétinol, acides exfoliants, peptides « anti-âge »… autant d’ingrédients puissants qui, bien qu’adorés par les peaux adultes, ne sont pas du tout adaptés aux épidermes enfants ou ados.

Une peau d’enfant, ça se respecte

Parlons peu, parlons peau. Celle des enfants est fine, fragile, et n’a absolument pas besoin d’artillerie lourde. Selon la dermatologue Marie Jourdan, « il n’y a aucune justification dermatologique à appliquer des soins anti-âge sur une peau aussi jeune. Cela peut même créer des déséquilibres à long terme ». Rougeurs, irritations, sécheresse, mais aussi perturbation du film hydrolipidique naturel : les conséquences peuvent être bien plus importantes que quelques petits boutons passagers.

Il ne s’agit pas de brimer leur curiosité ni de leur faire honte, mais d’expliquer avec bienveillance que leur peau n’a pas besoin d’être « optimisée ». Elle est déjà parfaite, saine, vivante. Et elle mérite qu’on la traite avec douceur.

Une pression esthétique de plus en plus précoce

Ce phénomène soulève aussi une question bien plus vaste : pourquoi des enfants se sentent-elles concernées par la « glass skin » ou les rides à prévenir dès 8 ans ? Là où nous, adultes, avons été confrontés aux diktats de la beauté à l’adolescence (et encore), cette génération y est plongée dès l’école primaire.

La psychologue clinicienne Sarah Darnault alerte : « Ce n’est pas anodin. Cette précocité dans l’inquiétude esthétique peut entraîner une baisse de l’estime de soi, surtout si l’enfant commence à se comparer à des adultes ou à des filtres irréalistes ». Ajoutez à cela les algorithmes des réseaux sociaux, qui bombardent les jeunes de contenus lissés, retouchés, ultra-performants… et vous obtenez un cocktail anxiogène pour des cerveaux en plein développement.

Le skincare : moment de complicité ou terrain glissant ?

Bien sûr, dans certains cas, cette passion commune pour les soins peut être un joli moment de complicité parent-enfant. Après tout, se mettre un masque en tissu en duo dans la salle de bain, c’est une manière de rire, de partager. Le problème, c’est lorsque ce jeu se transforme en exigence. Lorsque prendre soin de soi devient une injonction à « bien paraître » plutôt qu’un plaisir.

Le rôle des adultes est donc crucial. Il ne s’agit pas d’interdire sèchement ni de minimiser leur intérêt, mais de poser un cadre clair : expliquer les dangers, orienter vers des produits doux et adaptés à leur âge (une crème hydratante, un nettoyant doux, et c’est tout), et surtout, leur rappeler que leur peau est belle comme elle est, sans avoir besoin d’en faire plus.

Les marques, elles, que font-elles ?

Face à ce phénomène grandissant, les marques de cosmétiques commencent (timidement) à réagir. Dove, par exemple, a lancé une campagne pour sensibiliser à l’impact des diktats de beauté sur la santé mentale des enfants. D’autres, par contre, continuent de promouvoir des routines excessives sans distinction d’âge. Et si, plutôt que de créer de nouveaux besoins à des enfants qui n’en ont pas, on utilisait cette influence pour promouvoir une beauté inclusive, apaisée, respectueuse de tous les âges et de toutes les peaux ?

Vers une éducation à la beauté plus équilibrée

Plutôt que de diaboliser les « Sephora Kids », on pourrait saisir cette opportunité pour ouvrir un vrai dialogue sur l’image de soi. Une éducation à la beauté qui passe par la connaissance de son corps, l’acceptation de ses différences, et la compréhension des mécanismes derrière les réseaux sociaux. Les enfants ont le droit d’explorer, d’imiter, de rêver – c’est même leur rôle. À nous, adultes, de les aider à garder les pieds sur terre dans un monde où l’image peut facilement devenir un piège.

Alors, faut-il s’inquiéter ? Pas forcément. Néanmoins, il est urgent d’agir avec bienveillance et vigilance. Le skincare ne doit pas devenir un « cheval de Troie » pour des complexes prématurés. Une peau d’enfant, ça se célèbre. Elle n’a pas besoin de « sérum magique ». Juste d’un peu d’eau, de savon, de soleil (avec crème solaire, bien sûr), et d’une bonne dose d’amour-propre.