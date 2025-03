Après 40 ans : quelles sont les chirurgies esthétiques les plus demandées ?​

Passé le cap des 40 ans, de nombreuses femmes envisagent des interventions de chirurgie esthétique. Les interventions les plus couramment choisies à cet âge ciblent principalement le visage, la poitrine et la silhouette. Zoom sur les chirurgies esthétiques les plus demandées après 40 ans.

À noter : cet article n’a pas vocation à encourager la chirurgie esthétique, simplement à dresser un état des lieux des interventions les plus courantes après 40 ans. Il n’y a rien de mieux que de s’accepter telle que l’on est, avec ses singularités et ses marques du temps. Si certaines interventions peuvent certes aider à se sentir mieux, la clé du bien-être reste avant tout dans l’acceptation de soi.

1. Chirurgies esthétiques du visage

Perte d’élasticité, apparition de rides, paupières tombantes… la chirurgie esthétique du visage promet de « redonner de l’éclat ».

Blépharoplastie (chirurgie des paupières)

Avec plus de 1,7 million de procédures effectuées en 2021, la blépharoplastie est l’une des interventions les plus prisées au monde. Elle consiste à corriger les paupières tombantes et les poches sous les yeux, qui donnent souvent un air fatigué.

Lifting facial

Le lifting cervico-facial est une intervention qui cible le relâchement de la peau du visage et du cou. Après 40 ans, la production de collagène diminue naturellement, ce qui entraîne un affaissement des contours du visage. Le lifting permet de repositionner les tissus sous-cutanés et de retendre la peau, tout en conservant un aspect naturel. Cette opération est particulièrement populaire chez les femmes souhaitant « retrouver un ovale du visage plus net ».

Injections d’acide hyaluronique et de Botox

Le Botox permet de lisser temporairement les rides d’expression, notamment sur le front et autour des yeux. L’acide hyaluronique, quant à lui, restaure les volumes du visage, comble les sillons nasogéniens et redonne du galbe aux pommettes. En 2021, plus de 7 millions d’injections de toxine botulique ont été réalisées dans le monde.

2. Chirurgies esthétiques de la poitrine

Les variations hormonales, les grossesses ou simplement le temps qui passe peuvent entraîner un affaissement ou une perte de volume. Après 40 ans, beaucoup de femmes ressentent alors le besoin de remodeler leur poitrine.

Mastopexie (lifting des seins)

Le lifting mammaire permet de remonter les seins tombants en retirant l’excès de peau et en repositionnant le mamelon. Cette intervention connaît une popularité croissante : en 2021, 165 968 mastopexies ont été pratiquées aux États-Unis, en faisant l’une des 5 chirurgies esthétiques les plus courantes.

Augmentation mammaire

Si le volume est également une source d’insatisfaction, l’augmentation mammaire reste une option très prisée. En France, on compte plus de 50 000 augmentations mammaires réalisées chaque année.

3. Chirurgies esthétiques de la silhouette

Après 40 ans, le métabolisme ralentit, rendant plus difficile l’élimination des graisses tenaces. Les grossesses, les variations de poids ou les déséquilibres hormonaux peuvent aussi altérer la silhouette (ce qui est tout à fait normal).

Liposuccion

Reine incontestée des interventions esthétiques, la liposuccion est particulièrement appréciée pour son efficacité rapide. En 2021, plus de 1,9 million de liposuccions ont été réalisées dans le monde, marquant une hausse de 24,8 % par rapport à l’année précédente. La liposuccion permet d’éliminer les dépôts de graisse localisés (ventre, hanches, cuisses) et d’affiner la silhouette.

Abdominoplastie

Après une grossesse ou une perte de poids importante, la peau du ventre peut rester distendue. L’abdominoplastie permet de retendre la paroi abdominale, d’éliminer l’excès de peau et de renforcer les muscles sous-jacents. En 2021, 234 696 abdominoplasties ont été pratiquées aux États-Unis. Cette opération est particulièrement prisée après une ou plusieurs grossesses.

Chirurgie esthétique : la tendance du « less is more »

Ce qui distingue la chirurgie esthétique dite moderne, c’est l’accent mis sur le naturel. Les patientes recherchent des résultats subtils, qui améliorent leur apparence sans la transformer. Exit les visages figés et les poitrines disproportionnées : la tendance est à la discrétion et à l’harmonie.

Aussi, la chirurgie esthétique n’est plus un tabou, ni une démarche radicale. Elle est devenue un outil parmi d’autres pour se sentir bien dans sa peau. Ce qui compte, ce n’est pas de suivre une mode, mais de trouver ce qui fonctionne pour soi, en accord avec son corps et son ressenti.

Après 40 ans, envisager une chirurgie esthétique est une démarche personnelle. Les options sont nombreuses et adaptées aux besoins de chacune. Le plus important reste de s’entourer de professionnels compétents, d’adopter une approche mesurée et de rester fidèle à soi-même. Parce qu’après tout, la vraie beauté, c’est de se sentir bien dans sa peau – à tout âge.