Des gouttes SPF dans ses soins : la nouvelle habitude beauté qui bouscule la crème solaire

Soins
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Anna Tarazevich / Pexels

Longtemps cantonnée à la traditionnelle crème solaire, la protection UV se réinvente avec l’arrivée des gouttes SPF. Ultra-fluides, discrètes et faciles à intégrer dans une routine beauté, elles séduisent de plus en plus d’adeptes. Derrière leur praticité, quelques règles sont à connaître pour profiter pleinement de leurs bénéfices.

Les gouttes SPF, le nouveau réflexe solaire

Les gouttes SPF, aussi appelées sérums solaires, se présentent sous une texture liquide légère, proche de celle d’un soin visage. Leur particularité ? Elles embarquent les mêmes filtres protecteurs contre les rayons UV que les crèmes solaires classiques, tout en offrant un fini plus imperceptible sur la peau.

Leur formule fluide pénètre rapidement, sans laisser de traces blanches, ce qui les rend particulièrement agréables à utiliser au quotidien. Elles s’intègrent facilement dans une routine beauté matinale, que vous soyez adepte du naturel ou du maquillage.

Pourquoi tout le monde les adopte

Si les gouttes SPF connaissent un tel succès, c’est avant tout grâce à leur confort d’utilisation. Elles peuvent s’appliquer seules ou être associées à certains soins du quotidien, comme une crème hydratante légère ou une base de teint. Pour de nombreuses personnes, elles représentent une alternative plus agréable aux textures jugées trop riches ou collantes. Les peaux mixtes, sensibles ou simplement en quête de légèreté apprécient particulièrement cette sensation de confort.

Autre avantage : de nombreuses formules contiennent également des actifs complémentaires, comme la vitamine E, la niacinamide ou l’acide hyaluronique, qui participent à prendre soin de la peau tout en la protégeant.

La quantité fait toute la différence

C’est le point le plus important à retenir : quelques gouttes ne suffisent pas à garantir la protection affichée sur le flacon. Pour atteindre le niveau de SPF annoncé, il est nécessaire d’appliquer une quantité similaire à celle recommandée pour une protection solaire classique. Une application trop légère réduit considérablement l’efficacité du produit. Autrement dit, les gouttes SPF ne doivent pas être utilisées comme un simple geste symbolique. Une application généreuse reste indispensable pour protéger efficacement la peau des effets des UV.

Peut-on les mélanger à n’importe quel soin ?

Pas forcément. Certains produits peuvent altérer l’efficacité de la protection solaire lorsqu’ils sont mélangés aux gouttes SPF. Les huiles, les sérums très concentrés en actifs ou encore les soins contenant des acides exfoliants (AHA ou BHA) figurent parmi les associations à éviter. Ces mélanges risquent de modifier la formule et de diminuer le niveau de protection réel. Pour limiter ce risque, mieux vaut les associer à un soin hydratant simple ou les appliquer selon les recommandations de la marque.

Une alliée du quotidien, mais pas pour toutes les situations

Les gouttes SPF excellent dans les journées ordinaires : trajet domicile-travail, bureau, sorties en ville ou exposition modérée à la lumière du jour. Elles rendent la protection solaire plus facile à adopter au quotidien. En revanche, lors d’une exposition prolongée au soleil – plage, randonnée, sport en extérieur ou vacances estivales – la crème solaire classique reste la référence. Elle offre une protection éprouvée lorsqu’elle est appliquée généreusement et renouvelée régulièrement.

Pratiques, agréables et discrètes, les gouttes SPF s’inscrivent ainsi dans les habitudes beauté modernes. Bien utilisées et appliquées en quantité suffisante, elles constituent un excellent complément pour protéger la peau jour après jour, sans compromettre le confort.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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