L’industrie cosmétique a fait de l’intimité des femmes un nouveau marché

Longtemps épargnée par les tendances beauté, l’intimité des femmes est devenue un véritable terrain de conquête pour les marques. Lavants spécifiques, déodorants ou encore sérums promettent « fraîcheur et confiance »… mais ces produits répondent-ils à un réel besoin ? Les professionnels de santé invitent surtout à faire la différence entre marketing et nécessité.

Un marché en pleine expansion

Le secteur des soins intimes dits féminins connaît une croissance spectaculaire. À lui seul, il représentait plus de 31 milliards de dollars en 2025 et pourrait dépasser les 48 milliards d’ici une dizaine d’années. Cette progression illustre l’intérêt des industriels pour un marché particulièrement rentable. Pourtant, cette explosion commerciale contraste avec le discours des spécialistes. Car si l’offre s’étoffe sans cesse, les gynécologues rappellent qu’une grande partie de ces produits n’est pas indispensable dans une routine d’hygiène.

La vulve n’a pas besoin de produits miracles

Les médecins sont largement unanimes : au quotidien, la vulve se nettoie simplement à l’eau, tandis que le vagin ne doit pas être lavé. Son microbiote, composé notamment de lactobacilles, joue un rôle essentiel dans l’équilibre naturel de cette zone et la protège des infections. Multiplier les produits lavants ou les soins parfumés peut perturber cet équilibre délicat, sans apporter de bénéfice démontré.

Des ingrédients qui ne font pas l’unanimité

Au-delà de leur utilité limitée, certains produits contiennent des substances qui inquiètent les professionnels de santé. Les antiseptiques puissants peuvent éliminer les bonnes bactéries tout autant que les mauvaises. Les parfums et fragrances sont régulièrement associés à des irritations ou des réactions allergiques, tandis que certains agents nettoyants, plus agressifs, fragilisent les muqueuses. Plusieurs études ainsi que les recommandations de gynécologues soulignent qu’un usage fréquent de ces produits est associé à un risque accru d’infections vaginales.

Quand le marketing crée un besoin

Au fil des années, l’offre est devenue toujours plus surprenante : déodorants intimes, lingettes parfumées, produits éclaircissants ou encore accessoires destinés à « nettoyer » l’intimité. Le point commun de ces références ? Elles reposent souvent sur l’idée qu’une vulve devrait être « sans odeur », « parfaitement lisse » ou « continuellement parfumée ». Or, les spécialistes rappellent qu’une odeur légère est normale et fait partie du fonctionnement naturel du corps. En créant un sentiment d’inquiétude de complexes, les marques proposent ensuite « la solution » qui permettrait d’y répondre.

Une pression qui commence dès le plus jeune âge

Certaines entreprises vont même jusqu’à commercialiser des produits destinés aux petites filles. Une stratégie qui suscite de nombreuses critiques chez les associations et les gynécologues pédiatres. Selon eux, rien ne démontre que ces soins soient plus efficaces que de l’eau tiède. En revanche, ils peuvent transmettre très tôt l’idée qu’un corps dit sain aurait malgré tout besoin de produits spécifiques pour être « correct ».

Le « féminisme washing », une stratégie bien rodée

Pour séduire les consommatrices, certaines campagnes mettent désormais en avant des messages autour de la confiance en soi, du bien-être ou de l’émancipation. Des spécialistes parlent de « féminisme washing » : une communication qui reprend les codes du féminisme pour valoriser des produits dont l’utilité reste discutable. L’objectif est alors moins de répondre à un besoin médical que de créer une connexion émotionnelle avec les clientes.

Mieux connaître son corps pour faire ses choix

Face à cette multiplication de produits, les professionnels de santé, les sages-femmes et de nombreux créateurs de contenu spécialisés rappellent un message simple : le corps possède déjà ses propres mécanismes de protection. Mieux comprendre le fonctionnement de son microbiote, connaître les recommandations médicales et s’informer auprès de sources fiables permettent de faire des choix éclairés, sans céder aux promesses marketing.

En résumé, prendre soin de son intimité ne signifie pas multiplier les cosmétiques. C’est avant tout respecter son équilibre naturel, écouter son corps et garder en tête qu’un produit présenté comme indispensable ne l’est pas forcément.