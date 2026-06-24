Peau foncée : les critères qui comptent vraiment pour choisir une crème solaire

“Tu as la peau mate, tu n’as pas besoin de crème solaire”. “Tu es noir, tu ne risques pas de prendre de coups de soleil”. Ces innombrables idées reçues qui refont surface à chaque été sous-entendent que les carnations foncées peuvent se passer du sempiternel tube. Pourtant, Bob Marley avait un teint caramélisé et ça ne l’a pas empêché de mourir d’un mélanome. Les personnes dotées de peau foncée ne connaissent peut-être pas la sensation du derme écarlate qui brûle même la nuit mais elles doivent se protéger comme les autres, à quelques détails près.

Les peaux foncées, longtemps exclues du marché

Dans l’imaginaire collectif, les peaux foncées disposent d’une protection divine contre le soleil comme si elles avaient un super-pouvoir gravé dans le derme. Tandis que les peaux couleur crème ou porcelaine récoltent des traces vermillon sur le corps à la moindre exposition sans protection, les peaux brunes, elles, semblent insensibles aux rayons ardents. Elles ne manifestent aucun signe d’inconfort après des longues balades sans ombre ou des journées enracinées dans le transat. Cependant, si elles n’ont pas de stigmates visibles à l’œil et ne requièrent pas de remède de grand-mère au yaourt pour apaiser leur peau en feu, le soleil n’est pas hors d’état de nuire.

Il agresse moins violemment mais il peut provoquer des dégâts. En effet, les peaux foncées ont une sorte de bouclier anti-UV intégré et sont mieux armés pour les températures estivales intenables ainsi que les sessions de bronzage sur le sable chaud. La raison de cette endurance dermatologique est avant tout scientifique. Les mélanocytes, des cellules qui définissent le degré de pigmentation de la peau, absorberaient entre 50% et 70% de rayons ultraviolets en moins.

« Bien que les mécanismes intrinsèques de défense des peaux foncées contre le soleil soient meilleurs que ceux des peaux plus claires, ce n’est pas une raison pour ne pas se protéger », prévient la dermatologue Dr Marina Alexandre auprès de Femme Actuelle. Problème : pendant de longues années, les crèmes solaires ont été conçues sur la base de peaux blanches. Elles avaient donc une utilité nulle sur les peaux noires et chaque tartinade perdait tout son sens. Un constat que regrettait le dermatologue Adewole Adamson, également professeur à l’école de médecine de l’université du Texas à Austin. Il pointait le problème de «l’approche universelle» pour la crème solaire. Heureusement, les rayons ont évolué et la crème solaire a fait des progrés inclusifs.

Plus de défenses contre le soleil oui mais aussi des risques

Présenté comme une chance, le symbole visuel de vacances réussies mais aussi un argument esthétique séduisant, le bronzage est une réaction de défense de la peau. Héritage des séjours à la mer ou des plongeons prolongés dans la grande bleue, le bronzage est encore un idéal de beauté tenace, un synonyme de “bonne santé”. Et les personnes à la peau foncée, qui n’ont pas besoin de se prélasser au soleil, ni de trop forcer sur le Monoï pour arborer un teint hâlé, suscitent l’admiration collective.

Cependant, ces carnations qui surpassent le brun sur la palette chromatique, sont trompeuses. Même si elles ne ressentent pas les picotements qui disent silencieusement “mets toi à l’ombre”, elles en subissent aussi les conséquences. « Des mélanomes peuvent apparaître sur certaines zones comme les paumes des mains et les plantes des pieds qui sont moins pigmentées » avance la spécialiste. Elle rappelle aussi que les peaux foncées sont sensibles aux rayons UVA, par ailleurs responsables d’une forte dépigmentation. D’où l’importance de faire de la sensibilisation, toutes peaux confondues.

Les règles d’or pour choisir une crème solaire adaptée

Si vous avez la peau foncée, pas question de prendre la première crème qui vous tombe sous la main dans un supermarché ou de vous laisser convaincre par un packaging tropical très instagrammable. Pour passer un été serein et vous exposer en toute sécurité, voici le profil type de la crème solaire idéale :

Un indice entre 15 et 30. Pas assez puissant pour les peaux claires, il est assez performant sur les peaux de phototype 4-5-6.

Un format brume ou gelée plutôt que de la crème blanchâtre classique qui laisse des traces encore plus marquées par le contraste de la peau. C’est également plus cohérent avec les besoins des peaux grasses.

Des formules non comédogènes qui n’accentuent pas la production de sébum.

De préférence, des crèmes renforcées avec de la vitamine C pour prévenir les problèmes de pigmentation et l’apparition de tâches.

Alors que de nombreux jeunes boudent la crème solaire pour prendre des couleurs et passer du teint vanille au chocolat, il est urgent de remettre la crème solaire au coeur des habitudes. Les personnes à la peau foncée, rarement concernées par les messages de sensibilisation, ont aussi besoin de cette armure veloutée.